«Я не задавала себе вопрос, хочу или не хочу, — надо». Физик случайно стала сельской учительницей и преподает уже 60 лет

Алла Яковлевна уже много лет не представляет свою жизнь без школы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В рабочем поселке Мошково Новосибирской области учителя средней школы № 1 Аллу Яковлевну Белькову (в девичестве Романову) знают без преувеличения все. Те, кто сидел у нее за партой в 70, 80 и 90-х, давно выросли, привели к ней своих детей, а теперь уже и внуков. Для одних она строгий, но справедливый учитель физики, для других — наставник, который помог поверить в себя, для школы — человек-легенда, который формально на пенсии уже больше 30 лет, но фактически до сих пор остается ее частью. 22 апреля ей исполнится 80 лет. Корреспонденты NGS.RU поговорили с педагогом о том, каково это — всю себя отдавать любимому делу.

«Думала, за год не испорчу»

Ежедневно Алла Белькова встает в 6 утра и приходит к первому уроку в Мошковскую школу № 1. Ее история в профессии началась случайно и, как это часто бывает, определила всю судьбу.

Родилась Алла Яковлевна в Мошкове, но ее детство частично прошло в Новосибирске: туда переехала семья, когда отца, высококлассного токаря, пригласили на строительство гидроэлектростанции. Там маленькая Алла окончила начальную школу, а затем с пятого класса училась в родном поселке, в Мошковской средней общеобразовательной школе № 1.

Алла Белькова всю жизнь проработала в школах родного поселка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После школы она планировала поступить в электротехнический институт (НГТУ НЭТИ), но всё случилось иначе. Экзамены Алла Белькова в вуз сдала успешно, но конкурс был огромный и из-за одной четверки ее взяли только на вечернее отделение.

«Это был 1964 год, транспорта толком не было. Родители не отпустили учиться — боялись, что по вечерам буду ездить одна, — рассказала она. — Иду по поселку как-то, встречается директор еще одной нашей школы № 2. Спросил, как дела. Я рассказала. Он предложил идти в школу работать. Говорит: „У тебя по математике — пять, по физике — пять, по немецкому — пять. Будешь эти предметы вести“.

18-летняя Алла не планировала идти преподавать в школу. Она грезила поступлением в НЭТИ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Алла Белькова, посоветовавшись с братом, приняла предложение директора и в 18 лет без диплома педагога, но с удостоверением библиотекаря, которое получила еще в старших классах, пришла учить детей. Такое решение руководства учитель объясняет катастрофической нехваткой кадров в те времена и своей хорошей репутацией как ученицы.

«Я тогда подумала: за год не испорчу [детей]. Попробую, а потом снова буду поступать. Честно скажу, не мечтала я быть учителем. Тогда институт казался чем-то современным, интересным, а мы — деревня, как ни крути. Но так получилось», — рассуждает героиня.

Портрет Аллы Яковлевны и сегодня висит среди прочих на стене школы, где она училась и где преподавала много лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Через год Алла Белькова оставила мысли о поступлении в НЭТИ: сыграли роль и прекрасные отношения с учениками, и интересная работа, и длинные летние каникулы.

«Когда я втянулась, когда поняла, что у меня получается, что дети ко мне тянутся, — всё. Думаю: „Зачем мне этот институт? Пойду в педагогический“. И так и осталась работать в школе», — улыбается педагог.

«Они меня оберегали»

Мошковская школа № 2 в те времена была неполной средней: дети учились в ней до восьмого класса. Страх Аллы Бельковой о том, как справиться с учениками, быстро ушел. Разница в возрасте с восьмиклассниками у нее была незначительная, всего три года, ребята относились к ней бережно и уважительно, слушали и поддерживали.

«Тогда мальчишки были другие, не как сейчас. Они были уже взрослые. Не проверяли меня, не пытались как-то подловить, наоборот, как будто оберегали. Я преподавала точные науки, мне нравилось работать с мальчишками», — говорит она.

Алла Яковлевна уверена, что к любому ребенку можно найти подход Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За десятилетия работы у Аллы Бельковой не было серьезных конфликтов с учениками. Она объясняет это просто: к детям нужно относиться уважительно и не делить их на двоечников и отличников, а подход можно найти к каждому. По ее словам, когда она только пришла учить ребят, наставница ей советовала: «Эти ребята — троечники, ты им тройки ставь, а те — отличники, ставь им пятерки». Но Алла Яковлевна не стала прислушиваться к рекомендации и действовала по наитию. Кое-где была строгой и требовательной, кое-где — мягкой и человечной. Иногда, правда, приходилось изобретать что-то по-настоящему необычное.

«Я всегда говорю: как ты к детям относишься, так и они к тебе. Я уважала любого, и двоечника, и отличника, никогда не делила: этот хороший, этот плохой. Ну да, разные дети. Но подход можно найти к каждому, — уверена учительница. — Был один мальчик, он вообще не мог сидеть на уроке. Как-то решали задачу на скорость, и я ему предложила измерить, за сколько он пробежит круг вокруг школы. Засекли время, он прибежал, мы задачу решили — мальчик пятерку получил. И он остался доволен, и урок оказался не сорван».

Учитель никогда не делила учеников на двоечников и отличников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Со временем учителей в школе стало больше и Алла Яковлевна стала преподавать только физику, а спустя 15 лет перешла в Мошковскую среднюю общеобразовательную школу № 1. Свой предмет она никогда не преподавала по шаблону: каждый урок старалась сделать особенным, готовилась тщательно.

Золотыми временами в своей преподавательской карьере Алла Яковлевна считает 1980-е и 1990-е годы — тогда у нее было особенно много идей. Часто она черпала их из передач по телевизору и адаптировала для занятий. А еще участвовала в самодеятельности и даже шила для мероприятий в школе исторические костюмы.

«Мне всегда было важно, чтобы дети не просто формулу выучили, а чтобы им было интересно. Я проводила и КВН, и „Поле чудес“, и викторины. Даже „Шерлока Холмса“ устраивали: ученики наряжались, мы разыгрывали сценки. Сейчас, конечно, многое из интернета берут, а тогда журнал „Физика в школе“ от корки до корки читала, выписывала идеи, комбинировала, придумывала», — делится воспоминаниями педагог.

Помимо подготовки необычных уроков Алла Белькова участвовала в самодеятельности и даже шила исторические костюмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новые темы Алла Белькова старалась преподать, рассказывая факты не только о том или ином законе, но и об ученом, который его открыл, — так формула для детей становилась не просто цифрами и буквами, за ней стоял живой человек. Часто изучаемый материал учительница стремилась привязывать к жизни. Например, как-то пошла с детьми в поход, во время путешествия группа попала под дождь, а возвращаться пришлось через поле с горохом — этот опыт пригодился учителю во время урока.

«Под горохом земля мягкая и намокла. Я детям объясняю: никакого бега, скользите маленькими шагами — чем больше будете прыгать, тем будет опаснее. А потом на уроке изучали шаговое напряжение, все это вспомнили, обсудили. Тема детям оказалась понятна, ведь такое не забывается», — объясняет Алла Белькова.

«Готовилась по ночам»

После выхода на пенсию Алла Яковлевна не раздумывая осталась дальше работать в школе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Работа в школе никогда не ограничивалась уроками. После занятий Алла Белькова каким-то чудом совмещала заботу о сыне и супруге, семейный быт и домашние хлопоты с подготовкой к новым занятиям. Нередко приходилось готовиться по ночам.

«Тогда не было декрета, как сейчас. Когда ребенку было два месяца, уже вышла на работу, по ночам готовилась к урокам. Были и домашние дела, ничего не поделаешь», — вспоминает женщина.

После удаленки из-за коронавируса Алла Белькова перестала преподавать физику Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На пенсию Алла Яковлевна вышла рано, в 43 года, по выслуге лет. Когда ей выдали пенсионное удостоверение, она твердо решила продолжить работу в школе, и удостоверение долго пылилось на полке. Недавно оно наконец пригодилось: сын позвал в аквапарк, и она взяла удостоверение с собой, чтобы получить скидку.

«Девочка на ресепшене смотрит мое удостоверение и говорит: „На вашу пенсию можно собственный бассейн построить“. Я сначала не поняла, потом посмотрела, а там указано, что пенсия мне полагается в 397 тысяч. Это в 1989 году было, другие деньги были тогда. Я посмеялась, ведь ни разу не заглядывала в это удостоверение», — улыбается она.

Женщина работает методистом и составляет школьное расписание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Единственное, что заставило Аллу Белькову отказаться от уроков, — дистанционное обучение во времена коронавируса. Она пробовала вести уроки удаленно, но четко осознала, что это не для ее: ей важен живой контакт глаза в глаза, реакция, эмоции — через компьютер эти ощущения меркнут. Но бросить школу окончательно сибирячка не смогла: до сих пор трудится на полставки методистом, составляет расписание, помогает в организации мероприятий, участвует в школьной жизни и, если нужно, спокойно может заменить кого-то из педагогов.

«Сейчас у учителей очень неспокойный график работы: семинары, разъезды. Расписание постоянно приходится менять. Учитель опоздал — я иду вести урок. И русский вела, и литературу, и даже английский, который сама никогда не изучала. Сказала детям открыть учебник, повторить слова, рассказать друг другу. В конце попросила их друг друга оценить — они, конечно пятерок наставили, — улыбается она. — Я учителя попросила поставить их в журнал, а учитывать или нет — ее дело. Ведь я обещала детям».

«Не позволяй себе лениться»

Алла Яковлевна вышивает картины бисером, нянчится с правнуком и всё успевает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сельские школы — это всегда что-то более сплоченное и тесно связанное, чем школы городские. Алла Яковлевна за свою профессиональную карьеру преподавала нескольким поколениям семей, и сейчас многие дети удивляются, что она учила не только их родителей, но и бабушек и дедушек. Оглядываясь назад, она не жалеет ни о чем.

«Меня иногда спрашивают, не жалею ли я, что осталась в школе. Я не знаю, как было бы, если бы я пошла в НЭТИ. А здесь — моя жизнь. Я просто другого не знаю», — признаётся педагог.

А еще Алла Белькова — фанат хоккейной «Сибири» Источник: предоставлено Аллой Бельковой Она вяжет шапки с символикой любимой команды для себя и близких Источник: предоставлено Аллой Бельковой

Сейчас Алла Яковлевна, как и прежде, замечательно выглядит, совмещает работу в школе и домашний быт, вышивает картины из бисера, не пропускает ни одной игры хоккейной «Сибири» и вяжет шапки себе и близким с атрибутикой клуба, нянчится с правнуком. Она планирует завершить карьеру лишь в конце этого учебного года. Секрет своей энергии и долголетия она объясняет просто.

«Не надо верить, что у тебя что-то болит. Не надо верить, что ты устал. Не надо верить, что всё плохо. Думай только о хорошем. Я никогда не спрашивала себя: хочу или не хочу. Есть такое слово — надо. Вот и всё. Надо — значит делаешь. Есть поговорка: „Не позволяй себе лениться“. Я ей и живу», — заключает героиня.