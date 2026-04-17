«Ни одного гостя неделями». Отели Сочи массово сокращают персонал и зарплаты, но цены снижать не спешат

Сочи многим россиянам стал не по карману Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Непомерные аппетиты сочинских отельеров уже привели к тому, что из-за высоких цен многие объекты стояли пустыми всю зиму. Кому-то пришлось сокращать персонал либо отправлять в отпуск без содержания и урезать зарплату. Однако достаточно было скинуть цены, и тогда не нужны были бы такие кардинальные меры — туристы бы поехали. Но нет, что называется, ни себе ни людям. Наши коллеги SOCHI1.RU рассказывают, что происходит в отелях Сочи в канун открытия курортного сезона и сколько будет стоить отдых на майские праздники.

Просто ни одного гостя

Пятизвездочные отели Сочи начали сокращать зарплату своим сотрудникам, выручки катастрофически мало, рассказала корреспонденту SOCHI1.RU на условиях анонимности работница одного из самых дорогих объектов размещения.

— Даже сотрудникам руководящего звена оставили зарплату 60 процентов, остальное — якобы премии. Но премии — это же не обязанность, а на усмотрение руководства. Нет денег — нет премий. На самом деле всё очень плохо с бронированиями даже на лето, — рассказала девушка.

Сотрудница одного из крупных сочинских санаториев Елена говорит, что всю зиму объект стоял практически пустой. Небольшой заезд был перед Новым годом, а потом тишина. Персонал отправили в неоплачиваемый отпуск, нужных вызывали иногда, но крайне редко.

— Просто ни одного гостя неделями. Несмотря на то, что привлекали скидками до 25 процентов, цены всё равно очень высокие. 7 тысяч рублей в сутки — самый дешевый номер в межсезонье. Мы всю зиму были без заработка; то, что выходили пару раз за это время на работу, не считается — копейки. Большинство персонала разбежались. Зарплаты у нас маленькие, ни у кого никаких денежных запасов нет — жить как-то надо, семьи кормить. Вот только сейчас началось какое-то движение, броней на майские праздники мало, но они есть. А ведь еще пару лет назад у нас было очень людно, даже зимой, — рассказала Елена.

Людям сейчас не до санаториев — выжить бы. На майские праздники здравницы Сочи предлагают проживание и лечение от 8 тысяч рублей в сутки и выше, и это с учетом 25-процентной скидки. Но сбрасывать цены нужно было раньше, для раннего бронирования, считают туроператоры. А не в моменте, когда уже понятно, что и майские праздники будут провальными по загрузке. Большинство россиян уже определились, поедут ли они на отдых вообще, и выбрали направление. И это не Сочи, утверждают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Даже мазут в Анапе не помог Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Анапа и Сочи поменялись местами

В прошлом году Сочи забирал туристов у Анапы. В этом году наоборот, сообщает АТОР. На майские праздники Анапа опережает Сочи по бронированиям.

Падение турпотока в Сочи на майские праздники специалисты оценивают примерно в 18–20 процентов по сравнению с прошлым годом. Но тем не менее главный российский курорт всё равно в топе выбора россиян. Правда, теперь не возглавляет его. Возможен всплеск бронирований, как в прошлом году — 15–17 процентов туров в Сочи купили за 1–2 недели до поездки. Поэтому есть надежда на спонтанных туристов. Туроператоры утверждают: главные факторы негативного влияния на спрос — это рост цен и нестабильная работа аэропорта.

На подорожание туров оказал влияние в том числе рост стоимости тарифов в отелях — в среднем его оценивают в 10–15 процентов. Конечно, есть объекты размещения, которые оставили цены на уровне прошлого года.

— Цены на отдых в Сочи на майские праздники в этом году выросли. Стоимость отдыха там и так была довольно высокой, и даже небольшое повышение привело к тому, что туристы стали чаще выбирать более бюджетные альтернативы. Анапу в том числе. Заполняемость отелей Сочи упала, это заставляет некоторых отельеров идти на уступки и корректировать цены, чтобы не остаться без гостей, — сообщили в Coral Travel.

Туристы едут на майские праздники в Сочи в среднем на 3–7 дней, предпочитая останавливаться в прибрежных отелях, а не в горах. Стоимость двухнедельного отдыха в Красной Поляне перевалила за 500 тысяч рублей — это самый дорогой курорт в России в 2026 году, подсчитали Mash Money. Средняя цена за ночь составляет 15–40 тыс. рублей и включает SPA, трансферы и ски-пасс. У моря дешевле, тем более купальный сезон в начале мая еще не начнется, но туристы выбирают размеренный курортный отдых у моря и развитую городскую инфраструктуру.

В мае в Сочи туристы любят размеренно гулять по набережным Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что хотят туристы и сколько это стоит

Туристы на майские праздники интересуются сочинскими объектами с подогреваемыми бассейнами, SPA-центрами и панорамными видами. Большим спросом пользуются трех- и четырехзвездочные отели с завтраками. Недельный отдых в Сочи на майские праздники в трехзвездочном отеле обойдется минимум в 106 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Примеры цен на туры в Сочи на майские праздники — на двоих, с перелетом и с завтраками:

«Адриано» 4* (Адлер) — от 40,5 тыс. руб. на 3 ночи. Вылет 6 мая;

«Экодом Сочи» 4* (Центральный Сочи) — от 41,6 тыс. руб. на 3 ночи. Вылет 3 мая;

«Графит» 4* (Центральный Сочи) — от 45,8 тыс. руб. на 3 ночи. Вылет 1 мая;

«Династия» 4* (Центральный Сочи) — от 50,8 тыс. руб. на 5 ночей. Вылет 1 мая;

«Акваград Hotel & Spa» 4* (Центральный Сочи) — от 57,9 тыс. руб. на 5 ночей. Вылет 3 мая;

City Park Hotel Sochi 4* (Центральный Сочи) — от 68,7 тыс. руб. на 5 ночей. Вылет 2 мая;

«Грейс Лазурь» 4* (Адлер) — от 75,3 тыс. руб. на 5 ночей. Вылет 2 мая.

— Отмен броней по Сочи довольно много. Особенно по раннему бронированию. Было время почитать новости, подумать. Сибиряков пугает частое закрытие неба над Сочи. Они выбирают более дешевые туры с полноценным пляжным отдыхом в Таиланде и Вьетнаме. Есть такие туристы, которые передумали ехать в Сочи, а предпочли Анапу. Мазут их не смущает, ведь еще не пляжный сезон, купаться в море рано. В Анапе открылось несколько новых премиальных отелей. В том числе пятизвездочный тайского бренда. Они пользуются спросом, — рассказала тревел-агент Ирина Викторова.

Сейчас в Сочи практически пустые набережные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что собираются делать туристы в Сочи в мае?

По словам туроператоров, россияне майские праздники планируют проводить активно: посещать знаменитые водопады, реликтовые леса, ущелья и пещеры Сочи. В Красной Поляне пользуются популярностью канатные дороги, скайпарк, трекинг.