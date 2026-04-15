Правила отгулов изменились: когда ваш выходной сгорит, а когда за него заплатят

При увольнении отгулы теперь считают как неиспользованный отпуск Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Отгулы за работу в выходные и праздники больше нельзя копить годами. Теперь у них есть четкий срок годности. Разобраться в новых правилах непросто, и ошибки могут стоить потерянных дней отдыха или денег. О том, что стоит учесть, рассказала руководитель отдела кадрового учета Newstaff Юлия Воинова.

Раньше сотрудники годами копили отгулы, а при увольнении они просто пропадали. Кадровикам постоянно приходилось объяснять, что компенсировать эти дни невозможно, поскольку это не отпуск.

С марта 2025 года в Трудовом кодексе изменили правила. По словам Воиновой, отгулы теперь приравняли к неиспользованному отпуску. Если эти дни не «сгорели» и сотрудник увольняется, он получит за них денежную компенсацию. Однако срок действия отгула ограничили одним годом со дня работы в выходной или праздник, но использовать его заранее нельзя, пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Она привела наглядный пример: Петр работал 8 марта 2026 года и выбрал в качестве компенсации отгул. Использовать его он должен с 9 марта 2026 года до 7 марта 2027 года включительно, иначе день отдыха пропадет.