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Работа Правила отгулов изменились: когда ваш выходной сгорит, а когда за него заплатят

Правила отгулов изменились: когда ваш выходной сгорит, а когда за него заплатят

Объясняем, как не потерять причитающееся

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При увольнении отгулы теперь считают как неиспользованный отпуск | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПри увольнении отгулы теперь считают как неиспользованный отпуск | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

При увольнении отгулы теперь считают как неиспользованный отпуск

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Отгулы за работу в выходные и праздники больше нельзя копить годами. Теперь у них есть четкий срок годности. Разобраться в новых правилах непросто, и ошибки могут стоить потерянных дней отдыха или денег. О том, что стоит учесть, рассказала руководитель отдела кадрового учета Newstaff Юлия Воинова.

Раньше сотрудники годами копили отгулы, а при увольнении они просто пропадали. Кадровикам постоянно приходилось объяснять, что компенсировать эти дни невозможно, поскольку это не отпуск.

С марта 2025 года в Трудовом кодексе изменили правила. По словам Воиновой, отгулы теперь приравняли к неиспользованному отпуску. Если эти дни не «сгорели» и сотрудник увольняется, он получит за них денежную компенсацию. Однако срок действия отгула ограничили одним годом со дня работы в выходной или праздник, но использовать его заранее нельзя, пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Она привела наглядный пример: Петр работал 8 марта 2026 года и выбрал в качестве компенсации отгул. Использовать его он должен с 9 марта 2026 года до 7 марта 2027 года включительно, иначе день отдыха пропадет.

Чтобы не запутаться, эксперт советует заранее выбирать и фиксировать в соглашении конкретный день отдыха. Если это невозможно, следует отмечать в календаре дату, когда отгул истекает (день работы плюс один год минус один день). Работодателю, у которого есть программа «1С: Зарплата и управление персоналом» (1С ЗУП), легко — там учет автоматизирован. При отсутствии автоматизации работодателю следует вести электронный журнал дней отдыха сотрудников.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Отгул Праздник Увольнение Выплата
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Комментарии
1
Гость
15 апреля, 08:13
Какие отгулы, в туалет некогда сходить.
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Гость
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