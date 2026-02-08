От 130 тысяч на руки: аналитики назвали топ-5 необычных вакансий в Ярославской области

Аналитики назвали необычные вакансии в Ярославской области

Аналитики сервиса hh.ru назвали топ-5 редких вакансий в Ярославской области. Некоторые работодатели предлагают соискателям ощутимые зарплаты.

Например, за работу егерем в Мышкинском районе готовы платить от 130 тысяч рублей на руки.

«В обязанности специалиста будет входить содержание инфраструктуры на закрепленном участке, организация проведения индивидуальных и коллективных охот, охрана диких животных, выполнение хозяйственных работ на турбазе», — рассказали специалисты.

В объявлении указано, что желаемый опыт работы составляет от одного до трех лет. Кандидат должен знать правила охоты на территории Ярославской области, обращения с оружием и оформления документов.

Еще одна вакансия — садовник. Обещают платить 80 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Необходим опыт работы 3-6 лет. График 5/2 по восемь часов в день.

«Работник будет участвовать в реализации программ, направленных на обеспечение благоустройства и озеленения территории отеля, озеленять территорию зеленых насаждений, заниматься посадкой и уходом за живыми цветами на территории и внутри отеля», — рассказали рекрутеры.

Фабрика в Ростове Великом ищет художника росписи по эмали. Требуется опыт работы в течение 1-3 лет. Предусмотрен восьмичасовой рабочий день с графиком 5/2. Зарплата не указана.

«Среди обязанностей — миниатюрная роспись по эмали: иконопись, архитектура, пейзаж, ювелирные украшения в соответствии с плановым производственным заданием», — рассказали аналитики.

От 45 тысяч рублей в месяц готовы платить 3D-моделлеру, в обязанности которого будет входить создание базовых чертежей архитектурных объектов для последующей резки на ЧПУ, анализ зданий под масштаб макета и ограничения производства и подготовка корректных файлов.

Требуется опыт работы 1-3 года. График 5/2, восьмичасовой рабочий день.

Печатник-тиснильщик может получать от 55 тысяч рублей в месяц на руки. Опыт работы не требуется. Оформление по трудовому договору. Восьмичасовой рабочий день с графиком 5/2.

«В обязанности входят: переплетно-брошюровочные работы, печатно-приладочные работы на позолотном прессе, Работа с бумагой, переплетными материалами и натуральной кожей», — рассказали аналитики.