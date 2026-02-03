Дополнительные выходные получат мужчины в России, но не все — детали предложения

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Норму хотят закрепить в Трудовом кодексе

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Отцы смогут проводить с детьми больше времени | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUОтцы смогут проводить с детьми больше времени | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Отцы смогут проводить с детьми больше времени

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дополнительные дни к отпуску за счет работодателя нужно предоставлять многодетным отцам. Такое мнение выразил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, такую норму необходимо закрепить в Трудовом кодексе. Он считает, что это позволит еще больше вовлечь пап в воспитание детей.

«В ТК надо указать, что если трое детей и больше, то надо давать три дня к отпуску за счет работодателей, чтобы была возможность больше времени проводить с детьми. Эта мера будет стимулировать наши задачи по демографии», — сказал Гриб в беседе с ТАСС.

Это не единственная подобная инициатива. Недавно депутаты предложили сократить рабочий день на один час для многодетных матерей. По их словам, это поможет женщинам больше времени уделять детям.

Сейчас Трудовой кодекс РФ не предусматривает предоставление многодетным родителям дополнительных оплачиваемых отпусков. Однако работодатель вправе установить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты для родителей с двумя и более детьми до 14 лет.

Также матерям и отцам многодетных семей преимущественное право воспользоваться ежегодным отпуском в летнее или в иное удобное для них время. Выбрать удобное время для отдыха они могут до исполнения младшему ребенку 14 лет.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Многодетный отец Выходной Ребенок Отпуск
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Комментарии
2
Гость
3 февраля, 08:36
Очередной проснулся, решил как-то заявить о с своём существовании. Ни кто не будет рожать третьего ребёнка ради трёх выходных. На такое щас идут или очень обеспеченные или которым не рас рассказали что такое предохранятся
Гость
3 февраля, 06:30
Неоплачиваемый отпуск это придумано не очень, а кто принесёт деньги в семью .. и будет работать на пустом рабочем месте у того же Работодателя..??
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Гость
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