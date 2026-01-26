НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Деньги — бесплатно. Эксперт сказал, когда выгоднее всего взять отпуск в 2026 году

Деньги — бесплатно. Эксперт сказал, когда выгоднее всего взять отпуск в 2026 году

…и как отдохнуть подольше (если очень хочется)

Лучше всего брать отпуск в длинные месяцы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЛучше всего брать отпуск в длинные месяцы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Лучше всего брать отпуск в длинные месяцы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Новогодние праздники закончились, а потому пора задуматься об отпуске. Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ. Машаров назвал месяца, когда стоит брать заслуженные выходные.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — объяснил эксперт ТАСС.

Он подчеркнул, что «стоимость» одного рабочего и отпускного дня отличается. Зарплату считают за фактически отработанные дни. А вот отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается», — добавил Машаров.

Если вы еще не решили, куда отправиться в отпуск, то стоит учесть, что в некоторые страны станет проще уехать. Россия будет расширять авиасообщение с популярными курортами.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
