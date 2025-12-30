«Обнаружили, что сидел за убийство». Компании проверяют сотрудников на полиграфе — можно ли отказаться

По словам эксперта, к проверкам на детекторе лжи прибегают многие работодатели Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Проверка работников на детекторе лжи — явление нечастое, но для некоторых компаний это обязательное требование. Чаще всего исследование с использованием полиграфа устраивают при собеседовании, но иногда и для плановых проверок работников. Корреспондент NGS.RU, который за всё время работы ни разу с детектором лжи не сталкивался, решил разобраться, как это работает. Законно ли проверять сотрудников на полиграфе, можно ли от этого отказаться и с какими последствиями могут столкнуться работники — в нашем материале.

«Сказали, я была в неадекватном состоянии»

Жительница Новосибирска Ольга работала в крупной строительной компании, два года занимала должность заместителя директора по строительству. Летом этого года она уволилась по собственному желанию, хотя и не планировала: по словам собеседницы, ее вынудили написать заявление.

«Мне создали такие условия. Планировали свою команду заводить на новый объект, начали подводить к тому, чтобы я передавала проект другому человеку, а мне предложат другую работу. Я решила уволиться, меня отстранили от передачи дел. Они сами слетали на объект на Алтае и сказали, что там выявили недостачу», — вспомнила сибирячка.

Ольга посчитала, что обязана доказать свою правоту работодателю, и сама предложила провести исследование с использованием полиграфа. Проверка проходила уже после увольнения, и полиграф показал, что Ольга не ответила честно почти ни на один из вопросов. Ее спрашивали, брала ли она откаты от подрядчиков или вступала ли с кем-то из них в сговор.

Далеко не все оказываются согласны с результатами исследования Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Ольга не согласилась с результатами и прошла полиграф в другом месте — исследование показало противоположный результат. По словам сибирячки, на предыдущем месте работы учли новое исследование и пообещали принести извинения.

«Мне сказали, что я была в неадекватном состоянии и под воздействием сильных успокоительных. Якобы я их употребила, чтобы ввести в заблуждение полиграфолога. Было написано, что только на один вопрос я ответила правдиво», — возмутилась собеседница НГС.

«Сердце забилось часто»

Случай Ольги уникальный: в ее компании не практиковали проверку на полиграфе, она предложила провести ее сама. НГС попросил новосибирцев рассказать, сталкивались ли они с исследованием на детекторе лжи на рабочем месте. Оказалось, что это весьма распространенная практика.

Сибирячка Наталья проходила собеседование на должность специалиста по закупкам в один из крупнейших в регионе угледобывающих холдингов. По ее словам, проверка прошла спокойно.

«На мой взгляд, мне попалась очень хорошая полиграфист: всё объяснила, вместе прорабатывали ответы на вопросы так, чтобы и полиграф четко понял, и не было недосказанного. Сначала озвучивают все вопросы, далее разбираем ответ без полиграфа», — вспомнила она в разговоре с журналистом.

По словам Натальи, вопросы были простые и касались в первую очередь пагубных привычек и склонности к чему-либо незаконному. Например, спрашивали про увлечение азартными играми или запрещенными веществами, а также об опыте получения взяток, участия в разного рода махинациях. Примечательно, что в вакансии и на первом собеседовании HR-специалист не говорил про полиграф — о нем стало известно лишь на последнем этапе. Сибирячка справилась с тестом и получила работу.

В других регионах работодатели также могут проверять кандидатов на полиграфе. По словам жительницы Новосибирска Елены, она столкнулась с исследованием сразу в двух производственных компаниях в Екатеринбурге. Вопросы были о зависимости от запрещенных веществ, честности и адекватности. Елену смутил процесс подготовки к проверке.

«Перед исследованием предупреждала, что принимаю по состоянию здоровья таблетки, от которых учащенное сердцебиение, что может быть расценено при ответах как неверная реакция на вопрос. Сердце забилось часто — значит, этот вопрос тебя волнует или говоришь неправду», — говорит собеседница.

Препараты не помешали Елене пройти проверку и получить работу. По ее словам, важно отвечать на вопросы уверенно и не паниковать.

«Работодатель был в шоке»

Точных данных о том, насколько часто работодатели проверяют сотрудников при помощи детектора лжи, нет. В крупнейших сервисах по поиску работы НГС сообщили, что не проводили подобных исследований.

По словам руководителя Сибирского центра детекции лжи Аллы Моисеевой, статистики использования полиграфа в компаниях нет. В то же время полиграфолог призналась, что без работы специалисты этого профиля никогда не остаются.

«Компании обращаются самые разные. Это ретейл, банки, строительные, страховые, IT-компании — абсолютно все организации, которые есть на рынке, обращаются», — говорит полиграфолог.

Алла Моисеева занимается исследованиями на полиграфе уже 16 лет. По ее словам, чаще всего скрининги проводят при трудоустройстве новых сотрудников, а также во время плановых проверок в организациях.

«Вопросы примерно одинаковые и применимы к любой должности: проверка биографии, вредные привычки, информация о служебных нарушениях на предыдущих местах работы. Стандартные вещи», — объяснила специалист.

Иногда полиграф может выявить самые неожиданные секреты сотрудника Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

На результаты исследования на полиграфе работодатели реагируют по-разному. Некоторые принимают решение не нанимать соискателя из-за минимальных подозрений на нечестность, а другие закрывают глаза на отклонения, если человек подходит на должность.

«Был случай, когда проводили расследование в компании по пропаже материальных ценностей. Случайно обнаружили, что человек, который работал полгода, перед этим 16 лет отсидел за убийство с особой жестокостью. Работодатель об этом не знал, поэтому был в шоке. Но человек остался дальше работать. Мы поговорили с руководителем, в конце концов, человек же сидел не за кражу и вообще свое отсидел. Тем более работодатель был им вполне доволен», — вспомнила эксперт.

Сами сотрудники и соискатели также реагируют на необходимость проведения проверки по-разному. Бывают и те, кто категорически против полиграфа.

«Кто-то приходит положительно настроенный, и ему даже интересно пройти полиграф. Кто-то с порога настроен агрессивно. Некоторые говорят, что не хотят при трудоустройстве обсуждать свою трудовую биографию, потому что это их личное дело», — объяснила Алла Моисеева.

Если спор из-за трудовых отношений доходит до суда, то результаты исследования на полиграфе могут как принять в качестве доказательства, так и отклонить. Однозначной судебной практики в уголовных и гражданских делах нет — всё зависит от решения судьи, уточнила Алла Моисеева.

«Бывали случаи, когда в компании происходило что-то из ряда вон выходящее. Когда в рамках расследования проводили полиграф, это прикладывали к материалам дела. Следователь, в том числе в обвинительном заключении, указывал на это исследование», — заключила эксперт.

Это законно?

Закон не регламентирует использование полиграфа работодателями, рассказала НГС юрист Наталья Харитонова. Прямого запрета на исследование при помощи детектора лжи нет — работодателю достаточно закрепить требование в локальных актах. Обязательным при этом остается то, что сотрудника нельзя принуждать проходить проверку.

«Работодателю запрещено вменять в обязанности работника прохождение подобного исследования. Один из главных принципов здесь — добровольность прохождения полиграфа работником. Это закреплено законодателем в виде основных принципов трудового законодательства, таких как запрет дискриминации в сфере труда, равенство возможностей работника, право на защиту достоинства в период трудовой деятельности», — объяснила юрист.

Работодатель также не имеет права применять какие-либо санкции к сотруднику, который отказался от полиграфа. Это закреплено в письме Минтруда России от 11 декабря 2024 года.

«Кроме того, третьим обязательным условием использования полиграфа работодателем является возможность его использования только для проверки кандидатов и действующих работников с целью получения в ходе такой проверки ответов на вопросы, касающихся деловых и профессиональных качеств кандидата или работника, лояльности работника к работодателю», — продолжила Наталья Харитонова.

Использовать полиграф на работе можно, а увольнять или наказывать по итогам результатов проверки нельзя Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Никакие вопросы о личной жизни или убеждениях человека при прохождении исследования недопустимы, согласно конституционному праву на неприкосновенность частной жизни и защиту чести и достоинства, уточнила юрист. В случае если сотрудник не согласен с результатами проверки, он имеет право их обжаловать.

Важно и то, что результат исследования на полиграфе не может быть поводом для наказания сотрудника. По словам юриста, тест сам по себе не имеет юридической силы и не может быть использован в качестве доказательства в гражданском или уголовном процессе. Суды часто отмечают, что исследования на полиграфе нельзя признать научно обоснованными из-за отсутствия специально разработанной методики.

«Ни Гражданский процессуальный кодекс РФ, ни Уголовный кодекс РФ не предусматривают законодательной возможности применения полиграфа в судебном процессе», — добавила Наталья Харитонова.

Несмотря на то что использовать результаты исследования на полиграфе практически нельзя, работодатели часто прибегают к этому методу. Юрист объясняет это желанием организации оценить возможные риски при найме соискателя. Сделать прохождение полиграфа обязательным на работе нельзя — включать такой пункт в трудовой договор незаконно, заключила Наталья Харитонова.