Следующая рабочая неделя станет для россиян экстремально короткой: сколько раз выходим на работу

Следующая рабочая неделя станет для россиян экстремально короткой: сколько раз выходим на работу

Рассказываем график на последнюю неделю декабря

50
Совсем скоро начнутся длинные выходные | Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

Совсем скоро начнутся длинные выходные

Источник:

Александр Гальперин / FONTANKA.RU

После этих выходных россиян ждет самая короткая рабочая неделя перед Новым годом. Поработать придется всего два дня перед праздничными каникулами. Это следует из производственного календаря. Рассказываем о графике.

Рабочими днями будут только понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. При этом последний трудовой день перед отдыхом не будет сокращенным, так как эта дата не считается предпраздничной.

Уже с 31 декабря для россиян начнутся длинные новогодние выходные. Они станут самыми долгими более чем за последние десять лет. На работу можно будет не ходить целых 12 дней. Отдых продлится до воскресенья, 11 января (включительно).

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Продлить каникулы удалось за счет дополнительных выходных дней. Так, 31 декабря 2025-го и 9 января 2026-го не нужно будет работать благодаря переносам 3 и 4 января (суббота и воскресенье).

Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU
Источник:

Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

Школьников тоже ждут длинные зимние каникулы. Однако образовательные учреждения могут сами регулировать количество дней для отдыха.

Если 12 выходных дней вам будет мало, прочитайте в нашем материале, как можно продлить себе отдых.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем