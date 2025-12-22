«Нас вынуждают под любыми предлогами». Россияне массово жалуются на увольнения и задержку зарплаты перед Новым годом

Парадоксы рынка труда России: рабочих не хватает, но их сокращают Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Россияне рискуют остаться без работы прямо под Новый год. Сотрудники компаний и заводов массово жалуются на конфликты с руководством. Кому-то задерживают зарплату, кого-то переводят на сокращенную рабочую неделю, а кого-то и вовсе вынуждают увольняться. В этом тексте наши коллеги из Е1.RU собрали всю информацию об актуальных тенденциях на рынке труда к концу 2025 года.

Что изменилось и почему

Эксперты отмечают существенные изменения, которые сейчас переживает российский рынок труда. Еще недавно компании были готовы пойти на многое в борьбе за персонал, а кадровики оценивали ситуацию как «рынок соискателя», теперь же фирмы стали массово избавляться от излишней рабочей силы.

По данным одного из крупных рекрутинговых сервисов HeadHunter, в ноябре 2025 года количество открытых по всей стране вакансий снизилось на 31% за год. Причем снижение в годовой проекции фиксировалось каждый месяц. Параллельно с этим россияне стали массово выходить на биржу труда. Число опубликованных резюме за год выросло на 34%. Сейчас на одну вакансию приходится 8,1 резюме, кадровики называют это высоким уровнем конкуренции за рабочие места. Еще год назад этот индекс был на уровне 4,2, что указывало на умеренную конкуренцию.

«За последние полгода буквально каждую неделю приходится кого-то консультировать в случаях, когда работников заставляют писать заявления либо подписывать соглашение о расторжении трудового договора», — отметила партнер юридической фирмы Intellect, руководитель группы практик «Коммерческое и трудовое право» Анна Устюшенко.

Руководитель кадрового агентства «Меньшиков HR» Андрей Меньшиков, в свою очередь, наоборот, заявил о сокращении числа обращений в его компанию.

«В последние полгода наблюдается серьезное охлаждение экономики в России по ряду причин, и мы как кадровое агентство ощутили, что у нас сильно сократилось количество заявок от наших клиентов. Компании перестали набирать персонал, большинство заняли выжидательную позицию», — прокомментировал Андрей Меньшиков.

Эксперт назвал несколько причин происходящего: предстоящее повышение НДС, ужесточение контроля за поставками товаров на маркетплейсы и сокращение финансирования предприятий госсектора.

У компаний либо нет денег, либо они готовятся к тому, что их скоро не станет. Поэтому они всячески стараются оптимизировать штатное расписание. Андрей Меньшиков директор кадрового агентства

Наш собеседник отметил, что компании избавляются не от представителей каких-то определенных специальностей, а просто от малоэффективных работников (и неважно, кто они по профессии).

Увольняют перед праздниками

В зоне риска могут оказаться работники из разных сфер Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Сразу несколько сотрудников Сбербанка в Екатеринбурге встретят Новый год в статусе безработных. Их попросили написать заявления на увольнение и покинуть компанию до 26 декабря. Об этом E1.RU рассказала работница одного из подразделений.

«Всех старших инженеров попросили уволиться по соглашению сторон, сказали: оптимизация рабочих мест. Было еще предложение по сокращению, но там заморочек больше. Пообещали выходное пособие в размере трех средних зарплат и годовую премию, оставили ДМС до 31 марта. У нас отдел небольшой — 36 человек, из них под сокращение попали 10. В соседних отделах пока пустые ставки убирают, после Нового года обещают еще 30% сократить», — поделилась собеседница.

В пресс-службе банка воздержались от комментариев по теме.

Похожая ситуация сложилась в крупной металлургической компании. Ее работники тоже заявили, что их попросили уволиться по соглашению сторон.

«Согласилась на четыре оклада при „добровольном“ увольнении. Тех, кто не захотел уволиться в добровольно-принудительном порядке, всё же подвели к сокращению. Всего это затронуло 17% сотрудников, но предупредили, что будет следующий этап. Причина — санкции, большие кредитные ставки и в целом ситуация в стране», — заявил теперь уже бывший работник компании.

На предприятии обещали позже прокомментировать претензию.

Что такое увольнение по соглашению сторон Узнать Увольнение по соглашению сторон может инициировать как работник, так и работодатель, но решение об этом принимается совместно, в отличие от увольнения по собственному желанию, инициатором которого может быть только сам сотрудник, разъясняет портал «КонсультантПлюс». Так что, если вас заставляют увольняться по соглашению, это незаконно. Оформить увольнение по соглашению сторон можно за любой срок до ухода, отработка не обязательна. Если работник передумал покидать компанию, он не может аннулировать заключенное соглашение без согласия работодателя. При увольнении по соглашению сторон работодатель обязан выплатить сотруднику: зарплату за отработанный период;

компенсацию за неиспользованный отпуск (если он есть);

премию и другие причитающиеся работнику суммы. Кроме того, в трудовом договоре или соглашении о его расторжении может быть прописана выплата выходного пособия и дополнительной компенсации при увольнении по соглашению сторон. Выходное пособие нужно выплатить в день увольнения, размер такого пособия не ограничен .

Как правило, работодатели предлагают своим сотрудникам уволиться по соглашению сторон, чтобы сэкономить и избежать выплат, полагающихся при сокращении штата (кроме зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск, это также выходное пособие в размере месячной зарплаты, а в некоторых случаях — еще и зарплата за второй и третий месяц).

При этом юрист Анна Устюшенко отмечает, что и при увольнении по соглашению сторон работник может выйти из компании в выигрыше.

«Когда есть давление от работодателя, продолжать работу в этом месте человек, наверное, уже не будет. В этой ситуации логичнее выйти к работодателю со встречным предложением, подписать соглашение сторон и уволиться, но уволиться с деньгами, то есть предусмотреть подходящий для себя размер выходного пособия.

Трудовой кодекс дает нам такое право, поэтому работник может продиктовать свои условия. Он в этой ситуации находится в достаточно сильной переговорной позиции, а у работодателя в этом смысле руки связаны, законодательство не дает нам возможности взять и уволить человека одномоментно. Если запрос работника по деньгам адекватный, то разумный работодатель, как правило, на это соглашается», — пояснила Анна Устюшенко.

Еще недавно заводы отрывали рабочих с руками и обещали им огромную зарплату, теперь гонка зарплат — всё Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Получается, что такой способ экономии на увольнении сотрудников работает, только когда они не знают, что могут диктовать свои условия. Какими еще методами пользуются хитрые кадровики?

Они могут, например, попросить сотрудников написать заявление на увольнение по собственному желанию с открытой датой.

«Так компании просто стелют себе соломку. Не все готовы сейчас остаться без сотрудников, зато можно держать у себя эти заявления, чтобы в случае, если в следующем году станет совсем плохо, можно было бы легко избавиться от сотрудников», — заявил Андрей Меньшиков.

«Если работника не могут уволить по соглашению и по собственному желанию он не уходит, а сократить его нельзя или дорого, его пытаются привлекать к дисциплинарной ответственности. Один раз привлекли — на второй можно увольнять. Из экзотических вариантов расставания с работниками — изменение существенных условий трудового договора. Это делается, чтобы человек не согласился работать в изменившихся условиях и ушел сам с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка», — добавила юрист Анна Устюшенко.

Примером того, как работодатели меняют условия труда, поделился сотрудник одного из филиалов металлургической компании.

«Нас вынуждают увольняться под любыми предлогами. Переводят на 2/3 оклада, срезают премию. А еще посылают работников в командировки на Север, не по профильной специальности», — рассказал заводчанин.

Но иногда предприятиям всё же приходится идти на сокращение штата. На такой шаг решилось, к примеру, руководство одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса — Уралвагонзавода. Там еще в октябре подписали приказ о сокращении части штата. Попавшим под оптимизацию пообещали выплатить до трех средних месячных зарплат.

Задерживают зарплату

Пока одних перед Новым годом увольняют, другим задерживают зарплату. Жалобы на такие нарушения поступают с предприятий из разных городов страны. Некоторые утверждают, что уже несколько месяцев не видели своих денег.

Такая жалоба, например, поступила на екатеринбургский завод, где производят резинотехнические изделия для машиностроения, металлургии, электроэнергетики и других отраслей.

«Мой супруг работает на Уральском заводе эластомерных уплотнений. За весь год зарплату выплатили вовремя только два-три раза. В последний раз ее мало того что задержали, так еще и урезали примерно на треть. Всё потому, что недавно на заводе поменяли систему мотивации, и в связи с тем, что якобы не выполнен план продаж, всем сотрудникам выплатили меньше», — пожаловалась читательница E1.RU.

На предприятии подтвердили факт задержки части зарплат, но из ответа следует, что это было единичное событие, а не систематическое, как заявляла наша собеседница.

«В связи с переходом на новое программное обеспечение произошел технический сбой при расчете премиальной части. Ошибка исправлена, выполнено доначисление премий. Средний размер премий сохранился на прежнем уровне. Основная заработная плата выплачивается в срок и в полном объеме», — прокомментировали представители завода.

На регулярные задержки зарплат ранее пожаловались также сотрудники Ключевского завода ферросплавов.

«Предприятие постоянно задерживает заработную плату. Сотрудники не могут получить выплаты за октябрь, авансовую часть выдали мизерную — всего по 3000–5000 рублей», — рассказывала E1.RU одна из теперь уже бывших работниц.

Прокуратура подтвердила наличие задолженности по зарплате за октябрь, однако на самом заводе заявили, что обеспечивают своим сотрудникам все социальные гарантии и полностью выплачивают им зарплату. Вместе с тем на предприятии признали наличие сложностей из-за санкций, которые повлияли на процессы закупок сырья и доставку товаров. Ради сохранения квалифицированных кадров там пришлось временно ввести дополнительные выходные для административно-управленческого персонала.

В трудной ситуации оказались также вахтовики, которые работают на стройке Волковского горно-обогатительного комбината в Нижнем Тагиле. Они заявили, что руководство строительного холдинга «Новолекс» уже два месяца не платит им за работу, не возмещает затраты на питание и проезд, не покупает билеты домой. О своей ситуации они сообщали в прокуратуру и даже записали видеообращение главе СК Александру Бастрыкину.

«Люди не могут выплачивать кредиты, ипотеку и оплачивать коммунальные услуги, содержать находящиеся на иждивении семьи с несовершеннолетними детьми. Не могут покинуть объект. Как итог им начисляются неустойки и проценты за просроченные платежи», — пожаловались сотрудники.

По словам вахтовика из Улан-Удэ, предприятие задолжало ему уже около 300 000 рублей — это зарплата за сентябрь, октябрь и аванс за ноябрь. На просьбу E1.RU прокомментировать ситуацию в компании не ответили.

Всем, кто столкнулся с задержками зарплат, юрист Анна Устюшенко порекомендовала обращаться в прокуратуру и трудовую инспекцию.

Переводят на сокращенную рабочую неделю

Еще одна проблема на рынке труда — перевод производства на сокращенную рабочую неделю. Такая тенденция наблюдалась на протяжении всего 2025 года. В списке предприятий, ранее заявивших о решении перейти на четырехдневку, оказались комбинат «Ураласбест», Серовский завод ферросплавов, Екатеринбургский метрополитен и уже упоминавшийся Уралвагонзавод. На четырехдневную рабочую неделю перешел АВТОВАЗ.

Но это далеко не полный список. За последнее время в редакцию E1.RU поступило несколько сообщений о введении такой меры и в других компаниях. Вот несколько примеров.

«Я работаю менеджером отдела продаж на кабельном заводе. С 1 декабря офис вывели на четырехдневку. Один день в неделю нужно брать без содержания, только не в понедельник и не в пятницу», — написала свердловчанка.

Двое детей, ипотека… Вот тебе и подарочек к Новому году. читательница E1.RU

Она не стала уточнять, на каком именно кабельном заводе она работает, но добавила, что в августе ей и ее коллегам снизили премию за продажи. До этого специалисты зарабатывали 80 000–85 000 рублей в месяц, а теперь — от 60 000 до 70 000. А еще, по ее словам, недавно в компании были сокращения.

Другая читательница E1.RU рассказала про аналогичную ситуацию без упоминания своего места работы.

«Работаю на заводе в Сухом Логу. С 24 ноября предприятие перешло на четырехдневку, естественно, со снижением зарплаты. При этом руководство говорит, что в свой выходной мы обязаны выходить и работать бесплатно, потому что производство стоять не должно», — поделилась работница.

Известный экономист Наталья Зубаревич ранее объясняла, что на сокращенную рабочую неделю переходят те производства, у которых возникли проблемы с продажей произведенных товаров.

Безработицы нет и еще как минимум два года не будет, но будут производства, которые переходят на четырехдневную рабочую неделю и у которых есть проблемы со сбытом продукции. Наталья Зубаревич экономист, профессор МГУ

Анна Устюшенко обратила внимание на то, что все изменения режима труда, которые являются обязательными условиями трудового договора, должны проходить через внесение корректировок в договор. При этом работодатель обязан за два месяца сообщить коллективу об изменениях.

«Но, как правило, работодатели на это не идут и, объясняя ситуацию, подписывают с работниками соглашение. Если человек соглашается работать в условиях неполного рабочего времени, это его право. Но при таком раскладе будет уменьшена заработная плата, поскольку ее платят пропорционально отработанному времени.

В этом-то и резон для работодателя, чтобы сэкономить. В то же время у работника освобождается время, чтобы заняться чем-то своим. Так что этот способ вполне законный, если человек добровольно подписал такое соглашение», — объяснила юрист.

Что будет дальше

Директор кадрового агентства Андрей Меньшиков считает, что сложнее всего в следующем году будет мелкому бизнесу: у небольших компаний, как правило, нет денежных запасов, чтобы протянуть какое-то время без прежнего объема доходов. Такие фирмы могут просто уйти с рынка. Крупный бизнес массовые закрытия не ждут, но он станет меньше зарабатывать, считает эксперт.

Как реагируют власти

Накануне выхода этого текста ситуацию с погашением долгов по зарплате на предприятиях прокомментировал свердловский губернатор Денис Паслер.

«Комплекс мероприятий позволил только за ноябрь снизить задолженность по зарплате на 20,6 миллионов рублей. Количество организаций-должников уменьшилось на 6, а число работников, перед которыми имеется задолженность, — на 154. В целом по итогам 11 месяцев 2025 года полностью ликвидирована задолженность по заработной плате перед 3455 работниками в 109 организациях на общую сумму более 195 миллионов рублей», — сообщил губернатор у себя в телеграм-канале.

Также он рассказал, что власти разработали трехлетний план по предотвращению и погашению задолженности по зарплате на свердловских предприятиях. Этот план координирует работу всех ведомств и организаций, ответственных за защиту трудовых прав: федеральных структур, правительства области, муниципалитетов, профсоюзов, внебюджетных фондов, объединений работодателей, налоговой службы, инспекции труда, следственных органов и прокуратуры.

HR-директор Ольга Новгородова недавно написала целую колонку о том, чего ждать от рынка труда в следующем году, и дала советы работодателям и соискателям. Она утверждает, что 2026-й обещает быть напряженным и конкуренция между кандидатами возрастет. Это приведет к падению уровня доходов, сокращению соцпакетов и отказу от удаленки.