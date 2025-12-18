До 250 тысяч рублей без опыта: аналитики назвали самые денежные вакансии декабря в Ярославле

Самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Ярославле Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Аналитики сервиса SuperJob изучили актуальные вакансии декабря в Ярославле и рассказали, где можно заработать больше всего. По их данным, самый высокий доход предлагают водителю категории «В».

«Кандидату предлагают зарплату от 150 до 250 тысяч рублей», — рассказали в SuperJob.

В объявлении указано, что опыт работы не требуется. Среди требований к соискателю: водительское удостоверение категории «B», стаж вождения от 3 лет, ответственность, аккуратность, желание зарабатывать.

Кандидатам предлагают перевозить пассажиров с помощью различных агрегаторов такси на машинах компании.

«ТО — за счёт компании. Оформление аренды за 15 минут. Поддержка», — говорится в объявлении.

На втором месте в списке аналитиков оказалась вакансия инженера-конструктора. Работодатель обещает зарплату от 130 тысяч рублей в месяц.

В обязанности будет входить разработка новых образцов пожарного и аварийно-спасательного оборудования, создание 3D-модели изделий с использованием CAD-систем (SolidWorks, КОМПАС-3D, AutoCAD или аналогичных), разработка сборочных чертежей, рабочих чертежей деталей, схем, спецификации, подготовка технических условий на выпускаемую продукцию, составление эксплуатационной документации: паспорта, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, обслуживанию и ремонту. Также будет необходимо участвовать в оформлении технологической документации (карты эскизов, маршрутные карты, операционные карты).

Также нужно будет заниматься работой над проектами и сопровождением производства.

Указано, что требуется опыт работы от трех лет, полная занятость. Рассматривают кандидатов с высшим профессиональным образованием в области машиностроения, приборостроения или смежных направлениях. Приветствуется опыт работы в качестве инженера-конструктора от 2 лет, желательно в сфере пожарного оборудования или спасательной техники.

На третьем месте в сфере самых высокооплачиваемых декабрьских вакансий в Ярославле — водитель городского автобуса. Зарплата — от 130 тысяч рублей в месяц, принимают кандидатов без опыта, график работы сменный. Можно выбрать варианты: 6/1, 5/2, 2/2 и так далее.

«Регулярные премии и мотивация, включая вознаграждение за привлечение новых сотрудников (+50 000 рублей за каждого рекомендованного водителя). Полностью официальное оформление по Трудовому Кодексу РФ», — говорится в объявлении.

Работать нужно будет на моделях автобусов Ford и ЛиАЗ с разными видами коробок передач.