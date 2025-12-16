Под бой курантов: сколько вам должны заплатить, если заставили работать в новогодние каникулы

Продолжительность каникул в 2026 году составит 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Некоторые россияне проведут это время на рабочем месте, и важно знать свои права при такой занятости. Рассказываем, какая зарплата положена сотрудникам, трудящимся в новогодние каникулы.
Особые условия оплаты труда в праздничные дни установлены законодательством. Работодатели обязаны оплачивать труд в праздники как минимум в двойном размере. Альтернативный вариант — предоставление дополнительного выходного дня, но только по согласованию с сотрудником.
Правила привлечения к работе в праздничные дни строго регламентированы. Работодатель может задействовать сотрудника только при его добровольном согласии. Исключение составляют организации с непрерывным циклом работы:
Медицинские учреждения;
Транспортные предприятия;
Экстренные службы;
Энергетические компании;
Организации связи.
В этих сферах условия оплаты обычно прописаны в трудовых договорах и внутренних нормативных документах.
Важные нюансы организации рабочего процесса:
Предпраздничные дни сокращаются на один час;
Все праздничные смены должны быть официально зафиксированы в табеле учета рабочего времени;
Дополнительные премии и бонусы остаются на усмотрение работодателя.
Как должны начислять зарплату
Оплата труда в праздничные дни осуществляется по особым правилам. Для работников на окладе предусмотрена оплата не менее чем в двойном размере. Сотрудники на сдельной оплате получают выплаты по двойным сдельным расценкам. Тем, чей труд оплачивается по тарифной системе, полагается оплата не менее чем в двойном размере от их стандартной тарифной ставки.
Существуют важные особенности для работников со сменным графиком. Если у работника график два через два или аналогичный, то работа в обычные выходные (субботу и воскресенье) не оплачивается дополнительно. Однако за работу в праздничные дни работодатель обязан заплатить по двойному тарифу. При этом сотрудник имеет право выбрать дополнительный выходной вместо двойной оплаты.
Производственный календарь на январь 2026 года показывает, что рабочие дни начнутся с 12 января. Всего в январе будет 15 рабочих дней, что делает его самым коротким рабочим месяцем в году. Для сравнения: в декабре насчитывается 22 рабочих дня.
Важно помнить, что работодатели обязаны соблюдать установленные законом нормы оплаты труда в праздничные дни. При нарушении условий оплаты сотрудники имеют право обратиться в трудовую инспекцию для защиты своих интересов.