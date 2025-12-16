НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Под бой курантов: сколько вам должны заплатить, если заставили работать в новогодние каникулы

Под бой курантов: сколько вам должны заплатить, если заставили работать в новогодние каникулы

Рассказываем, как оплачивается труд в эти дни

174
Некоторым приходится трудится, когда большинство отдыхает | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНекоторым приходится трудится, когда большинство отдыхает | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Некоторым приходится трудится, когда большинство отдыхает

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Продолжительность каникул в 2026 году составит 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Некоторые россияне проведут это время на рабочем месте, и важно знать свои права при такой занятости. Рассказываем, какая зарплата положена сотрудникам, трудящимся в новогодние каникулы.

Особые условия оплаты труда в праздничные дни установлены законодательством. Работодатели обязаны оплачивать труд в праздники как минимум в двойном размере. Альтернативный вариант — предоставление дополнительного выходного дня, но только по согласованию с сотрудником.

Правила привлечения к работе в праздничные дни строго регламентированы. Работодатель может задействовать сотрудника только при его добровольном согласии. Исключение составляют организации с непрерывным циклом работы:

  • Медицинские учреждения;

  • Транспортные предприятия;

  • Экстренные службы;

  • Энергетические компании;

  • Организации связи.

В этих сферах условия оплаты обычно прописаны в трудовых договорах и внутренних нормативных документах.

Важные нюансы организации рабочего процесса:

  • Предпраздничные дни сокращаются на один час;

  • Все праздничные смены должны быть официально зафиксированы в табеле учета рабочего времени;

  • Дополнительные премии и бонусы остаются на усмотрение работодателя.

Как должны начислять зарплату

Оплата труда в праздничные дни осуществляется по особым правилам. Для работников на окладе предусмотрена оплата не менее чем в двойном размере. Сотрудники на сдельной оплате получают выплаты по двойным сдельным расценкам. Тем, чей труд оплачивается по тарифной системе, полагается оплата не менее чем в двойном размере от их стандартной тарифной ставки.

Существуют важные особенности для работников со сменным графиком. Если у работника график два через два или аналогичный, то работа в обычные выходные (субботу и воскресенье) не оплачивается дополнительно. Однако за работу в праздничные дни работодатель обязан заплатить по двойному тарифу. При этом сотрудник имеет право выбрать дополнительный выходной вместо двойной оплаты.

Производственный календарь на январь 2026 года показывает, что рабочие дни начнутся с 12 января. Всего в январе будет 15 рабочих дней, что делает его самым коротким рабочим месяцем в году. Для сравнения: в декабре насчитывается 22 рабочих дня.

Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RUИсточник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU
Источник:

Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

Важно помнить, что работодатели обязаны соблюдать установленные законом нормы оплаты труда в праздничные дни. При нарушении условий оплаты сотрудники имеют право обратиться в трудовую инспекцию для защиты своих интересов.

Комментарии
1
Гость
54 минуты
буду таксовать
