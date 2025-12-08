НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Госдуме предложили закрепить законом выплату 13-й зарплаты. Но не для всех

В Госдуме предложили закрепить законом выплату 13-й зарплаты. Но не для всех

Власти захотели поддержать работников в двух сферах

В первую очередь в Госдуме захотели поддержать медиков и педагогов

В первую очередь в Госдуме захотели поддержать медиков и педагогов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил централизованно выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам. Предложение касается специалистов, которые трудятся в госучреждениях.

Соответствующее обращение Чернышова к главе Минтруда Антону Котякову попало в распоряжение РИА Новости. Там же названы причины, которыми руководствуется вице-спикер.

«В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада („13-я заработная плата“) для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений», — сказано в документе.

Для выплаты предлагается установить требования: это выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий. Источником средств для 13-й зарплаты стал бы бюджет.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач — притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», — уверен Чернышов.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
15 минут
А себя-то Депутат забыл что ли ??! Всем депутатам , их помощникам и помощницам обязательно надо выплачивать в первую очередь !
Читать все комментарии
Гость
