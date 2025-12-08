В Госдуме предложили закрепить законом выплату 13-й зарплаты. Но не для всех

В первую очередь в Госдуме захотели поддержать медиков и педагогов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил централизованно выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам. Предложение касается специалистов, которые трудятся в госучреждениях.

Соответствующее обращение Чернышова к главе Минтруда Антону Котякову попало в распоряжение РИА Новости. Там же названы причины, которыми руководствуется вице-спикер.

«В целях укрепления кадрового потенциала, повышения престижа профессий в сфере образования и здравоохранения, а также уровня социальной защищенности их представителей предлагаю установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату в размере не менее одного среднемесячного оклада („13-я заработная плата“) для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений», — сказано в документе.

Для выплаты предлагается установить требования: это выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий. Источником средств для 13-й зарплаты стал бы бюджет.