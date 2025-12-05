«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой

Сама автор колонки работает в сфере коммерческой недвижимости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В последние дни мы не раз застрагивали тему доходов и жизни на зарплату. В комментариях на такие материалы можно увидеть истории, как люди получают 50 тысяч рублей, а то и гораздо меньше, и жалуются на небольшой доход. Но не все решаются уволиться с ненавистной работы, где платят гроши, а начальник ни во что не ставит своих сотрудников.

Наша героиня — мать двоих детей — рассказывает, как ушла с низкооплачиваемой работы, на которую уже не могла опереться, и построила новую профессиональную жизнь. В своей колонке для 72.RU она делится личным опытом, финансовыми переменами и тем, почему, по ее мнению, иногда достаточно решиться на один шаг, чтобы выбраться из безденежья.

Анонимный автор

«Не нравится — пиши заявление»

Еще несколько лет назад я зарабатывала 55 тысяч рублей, работая в сфере коммерческой недвижимости, получала сверху алименты — около 25–30 тысяч на двух детей. Благо, квартира и машина были свои. Но денег всё время не хватало. Это было с 2021-го по май 2023-го. До этого я и вовсе сидела в декрете почти без денег. Жили на зарплату мужа, он получал тогда около 100 тысяч. Я занималась фотографией и на этом могла заработать тысяч 15 за месяц.

Но после декрета и развода моя жизнь на зарплату в 55 тысяч была очень экономной: без морей, без дорогих покупок, продукты и одежду выбирала по акциям. Меня не устраивали мой доход и руководство, которое стало меня выживать с работы после того, как я начала жаловаться на зарплату.

После декрета я обратилась к руководству с просьбой увеличить мне оклад, так как другие сотрудники получали зарплату больше, чем у меня, но важность своей должности я оценивала выше. Мне удалось улучшить показатели своего объекта на 50%. На это мой руководитель стал требовать от меня почти каждый день безосновательные объяснительные. На мои возмущения мне было сказано: «Не нравится — пиши заявление».

Моего терпения хватило на месяц. Тогда я обратилась к вышестоящему руководству с предложением увольнения по соглашению сторон. После недолгих обсуждений мы его подписали. В итоге я ушла из компании с выплатой в 2,5 оклада. К сожалению, большинство людей боятся так увольняться или вовсе не знают о такой возможности.

Многие говорили, что зарплата у меня «вполне хорошая» и работу с такими условиями будет тяжело найти. Это немного пугало. Но каждый раз, увольняясь раньше, я находила работу с более достойной оплатой. Плюс у меня был хороший опыт в большой компании, работа в разных сферах, высшее образование, переговорные навыки — всё это давало уверенность, что работу я найду без труда.

Собеседования

После увольнения я месяц отдыхала — было лето, я слетала со старшим ребенком на море, не думала о поиске работы. Но мама звонила каждый день с вопросом: «Вакансии смотрела?» И я решила всё-таки открыть сайт. Сразу увидела вариант, где требуются схожий опыт и все мои навыки. Зарплата тоже подходила. Перед отправкой резюме впервые написала сопроводительное письмо, подробно описав, почему должны взять именно меня. В тот же день отправила еще несколько резюме — и почти везде меня пригласили на собеседование.

За две недели я сходила примерно на пять встреч, отказ получила только в одном месте. Три предложения я сразу отмела по разным причинам. Одно оставила «на подумать» и обещала дать ответ через несколько дней. И в тот самый день, когда должна была ответить, мне позвонили с работы моей мечты. После разговора с потенциальным руководителем длиной около часа мне сказали: «Вы действительно нам нужны».

Новая жизнь

Работа у меня сложная — и в умственном, и в моральном плане. Много переговоров, расчетов, отчетов, планов. Есть оклад и значительные премии, которые полностью зависят только от меня и моей работы. Тут важны опыт, амбиции и умение обосновывать свою позицию. За 2,5 года работы в компании с моей должности в других городах уволились примерно 5–6 сотрудников из 11 — не выдерживали напряжения и многозадачности. Так что это точно не про удачу.

Сейчас я зарабатываю 190–200 тысяч рублей в месяц. Я взяла квартиру в ипотеку для старшего ребенка. Ипотека, конечно, — случайность. На собеседование к нам пришел человек, который на тот момент был агентом по недвижимости. Мы разговорились, и он убедил меня взять семейную ипотеку, пока младший ребенок не достиг семи лет. За месяц я заняла 800 тысяч на первоначальный взнос, добавила свои 400 — и стала обладательницей ипотеки на 20 лет. Платеж — 32 тысячи, но мы совместно с отцом ребенка платим значительно больше, чтобы закрыть пораньше.

Помимо квартиры, теперь могу с детьми позволить себе отдых на море ежегодно. Отпуск планирую заранее, и одной квартальной премии хватает, чтобы его оплатить, — отдельно на это не откладываю. Живем на оклад, которого хватает на текущие расходы, а премии идут на крупные покупки и на ремонт квартиры (ее должны сдать в первом квартале 2026 года). Потом думаю копить на смену автомобиля.

«Зарабатывают 40–60 тысяч и ничего не хотят менять»

Главное — понимать, что деньги с неба не падают. Чтобы хорошо зарабатывать, надо хорошо работать и знать, в какой сфере ты сильнее всего. Я даже в отпуск езжу с ноутбуком. У меня это математический склад ума, логическое мышление и хорошие переговорные навыки. Ну и работа должна нравиться. Если ее не любишь, она превращается в каторгу и никакие доходы не будут радовать.

Я оптимист до кончиков волос — меня ничто не сломит. В декрете, с нулевым доходом, я развелась с мужем. Тогда еще платила ипотеку за свою квартиру, а бывший супруг 3–4 месяца не давал ни копейки. Помогли родители, но я сразу устроила младшего ребенка в ясли и вышла на работу. Первое время было тяжело, но справилась. Как говорится, Бог дает нам только то, что мы можем выдержать.

И всё, что я имею, стало особенно ценным именно благодаря опыту безденежья. Хочется и дальше расти в финансовом плане — и это полностью в моих руках. Мысли о том, как увеличить доход, посещают часто. Карьерного роста не предвидится, да мне он и не нужен: я прекрасно чувствую себя на своей должности. Тем более зарплата может расти и без карьерного продвижения.

Честно, я горжусь, что тогда ушла с той работы и стала лучшей версией себя в профессиональном плане. В моем окружении нет завистников: подруги радуются, родители гордятся. А другим я о доходах не рассказываю. Я знаю много людей, которые зарабатывают 40–60 тысяч и ничего не хотят менять. Предлагала им должности вроде моей — все отказались, увидев сложность. Значит, страшно выйти из зоны комфорта. Если не готовы что-то менять, не надо выливать негатив на тех, кто взял и поменял свою жизнь. Желаю таким людям не писать комментарии о том, как живется на 30-50 тысяч, а поднять пятую точку и поменять свою жизнь.

