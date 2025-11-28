«Пункт назначения»: журналист стал курьером и рассказывает, можно ли на этом заработать 120 тысяч рублей в месяц

Это не саратовский курьер, а петербургский, но работа такая же

Журналист из Саратова относительно случайно стал курьером одного из популярных маркетплейсов. По данным некоторых исследований рынка, зарплата в этом сегменте может составлять до 100–120 тысяч рублей в месяц. Так ли это? Он поделился своей историей с нашими коллегами из 164.RU.

Как возникла идея

Привет! Меня зовут Владимир, мне 36 лет. У меня высшее гуманитарное образование и солидный опыт работы в медиа и во всём, что с этим связано. Но тут я по ряду причин уволился с офисной работы и ушел в свободное плавание.

У меня была некая финансовая подушка безопасности, которая вполне позволяла несколько месяцев ничего не делать, отдыхать, спокойно искать новую работу и просто себя.

В этот момент жена предложила поработать курьерами в одном из маркетплейсов. Сразу оговорюсь: рассматривался только вариант пешей доставки, так как мы оба люто не любим электросамокатчиков, велосипедистов и прочих любителей моноколес и гироскутеров, а прав и машины у нас обоих нет. Я подумал: а почему бы не попробовать? Новая работа (пусть и не самая престижная), общение с людьми, постоянно на воздухе плюс возможность подтянуть физическую форму, а тебе за это еще и платят. Погнали!

Как это начинается

Тут всё довольно просто. Сначала регистрируешься в качестве самозанятого на «Госуслугах». Затем качаешь в одном из сторов специальное приложение маркетплейса для курьеров (оно очень сильно отличается от клиентского), заполняешь там пару форм, даешь всякие согласия, привязываешь банковскую карту — и готово! Весь процесс занимает от часа до пары дней — в зависимости от того, как быстро будут одобрять твои заявки.

Потом просматриваешь несколько кратких видеоуроков, где описываются основные моменты и нюансы работы (хотя вопросы всё равно останутся), и можешь приступать.

Процесс работы

Главная страница приложения представляет из себя карту с отмеченными на ней заказами с привязкой к твоей геопозиции. То есть в первую очередь ты видишь доставки из пунктов выдачи (ПВЗ), которые находятся ближе всего к тебе.

Тапнув на конкретную точку, ты получаешь информацию о заказе: адрес ПВЗ, адрес пункта назначения (символично, да?), расстояние между ними, вес и габариты посылки, сколько денег ты заработаешь. Дальше решаешь, брать или не брать заказ. Если взял, то у тебя есть час, чтобы получить заказ в ПВЗ. А если ты за тот же час еще и успеешь доставить посылку клиенту, то получишь денежный бонус за скорость.

Еще иногда на рабочий стол смартфона падают пуш-уведомления о новых заказах, которых еще нет на карте. Но они довольно ограниченные по месту и локации. То есть ты можешь отправиться на заказ и получить кота в мешке. Топать за 200 рублей в неизвестные далека.

В приложении много чего еще: твоя статистика, заработанные деньги (про это подробнее расскажу чуть позже), ответы на часто задаваемые вопросы, чат с поддержкой и прочее.

Как это выглядит глазами курьера

Мы изначально с женой разносили заказы вместе. Так веселее и не так сложно — не в плане веса или дистанции. Просто особо ничего не понимали оба. Потом мы поняли, что отдельно можно больше заработать. Затем в одно время работали в разных районах.

Клиенты — очень разные. Бывают выпившие мужики, бывают юнцы или фривольные пары — не наше дело. Наше — доставить заказ, не более. Отдал пакет, получил код — топай дальше. Часто заказчики повторяются.

Тут много странного. Например, клиенты часто назначают конкретное время, а потом отказываются принимать заказ. Или любят указать не тот адрес.

У всех курьеров свои фишки. Лично у меня, например, делать фотки города с огромных высот в зданиях, где я случайно побывал. Фотогалерея ниже.

Выводы

Я бы рекомендовал работать только в тех микрорайонах, которые вы очень хорошо знаете. Хотя бы день. Так будет больше знакомых заказов.

Это тривиально, но всё же проговорю: выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. А то сильно пожалеете.

Да, про деньги

Сначала я учился, через неделю стал вроде вполне себе курьером. Стоимость заказа для доставщика зависит от метража от пункта А до пункта Б и веса посылки. Дальше и тяжелее — больше заплатят. Был вариант пешком отнести 33 килограмма. Спасибо, нет.

Если в абсолютных цифрах. Я за месяц заработал около 50 тысяч рублей, но и метраж в среднем в день был около 25 километров. Это при работе примерно 5/6. На пике — около 45 тысяч шагов или 33 километра. У жены — чуть меньше, так как она ногу повредила в процессе.

Это хорошая подработка для студентов или безработных. И в целом — вполне себе работа. Но сильно подумайте.