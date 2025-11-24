НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Отдых есть, а денег нет: назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

Отдых есть, а денег нет: назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

Эксперт составил антирейтинг

Не все месяцы одинаково выгодны для отпуска | Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Не все месяцы одинаково выгодны для отпуска

Источник:
Юлия Кашкина / E1.RU

Планировать отпуск на январь 2026 года не лучшая идея с финансовой точки зрения. К такому выводу пришли эксперты. По словам руководителя юридической практики сервиса SuperJob Александра Южалина, этот месяц станет самым невыгодным для отдыха. Следом в антирейтинге идут май и февраль.

В чем же подвох? Всё дело в количестве рабочих дней. Если вы решите взять отпуск в эти месяцы, то можете получить меньше денег, чем если бы продолжали работать. Дело в том, что из-за длинных новогодних и майских праздников количество рабочих дней в январе и мае существенно сокращается, а оклад остается фиксированным.

Как это работает

Экономическая выгода или невыгода отпуска зависит от простого сравнения: нужно сопоставить стоимость одного вашего рабочего дня в конкретном месяце со среднедневным заработком (именно от него рассчитываются отпускные).

Когда стоимость одного рабочего дня оказывается выше, чем ваши средние отпускные за день, брать отпуск становится финансово невыгодно. Проще говоря, в такие месяцы выгоднее работать и получать полный оклад, чем уходить на оплачиваемый отдых.

Почитайте также, в какой месяц с финансовой точки зрения лучше уходить в отпуск в следующем году. Мы рассказывали о том, кому стоит ждать тринадцатую зарплату.

А еще мы публиковали список недорогих городов и стран для отдыха зимой.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Деньги Январь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
Рекомендуем
