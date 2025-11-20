НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Работники в России имеют право на выплату за 25 лет стажа. Но не все: подробности

Рассказываем, в каких отраслях людям платят за верность профессии

Размер выплаты может сильно отличаться у разных сотрудников

В отдельных отраслях и компаниях в России принято давать сотрудникам дополнительные выплаты за долгий стаж работы. Частая отметка здесь — 25 лет стажа.

Кому полагаются такие выплаты, агентству «Прайм» рассказала Анастасия Горелкина — заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз».

«Такие доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости», — подчеркнула Горелкина.

Есть два пути для получения таких выплат: через право, установленное государством, и через корпоративную традицию. Право на государственные надбавки есть у пожарных, спасателей, работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданских судов. Для их получения необходимо принести в Социальный фонд соответствующие документы.

В случае корпоративных надбавок работнику тоже нужно подтвердить свой стаж внутри компании (или в профессиональной сфере). Обычно для этого достаточно трудовой книжки, справок о периодах работы или документов о квалификации. Решение дать выплату принимают кадровые службы компаний.

Особенно важно подтвердить, что сотрудник действительно выполнял работу, подпадающую под корпоративную систему поощрения.

«В компаниях, где применяется отраслевой подход, например в промышленности, авиации или сфере повышенной профессиональной нагрузки, учитываются только те периоды, которые точно соответствуют перечню должностей или условий труда. Иногда каждая должность в стаже проверяется отдельно, чтобы убедиться в корректности подсчета», — объяснила Горелкина.

Размер выплаты определяется индивидуально. Он зависит от оклада работника, финансовой политики компании, уровня ответственности профессии, условий труда и общего подтвержденного стажа. В одних организациях доплата фиксированная, в других она рассчитывается отдельно под каждого работника. В итоге, по словам эксперта, суммы могут сильно отличаться — даже в пределах одной отрасли.

