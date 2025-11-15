У работников на удаленке зарплата выше, чем в офисе: почему и сколько они получают

На дистант отпускают более квалифицированных специалистов Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу, зарабатывают в среднем на 25–30% больше, чем работники со схожей квалификацией в офисе. Об этом говорится в докладе Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.

Сколько получают на удаленке

В базовой модели, описывающей лишь основные характеристики работников, «премия за дистант» достигает 39%. После расширения модели уже с учетом профессии, отрасли, региона, семейного положения, состояния здоровья и других факторов этот эффект снижается, но остается статистически значимым — плюс 26% к зарплате оффлайн-работников, говорится в исследовании.

Однако доходы отличаются и в зависимости от пола. Для мужчин прирост выше — около 34%, для женщин — 23%, пишет «Коммерсантъ».

Кто работает на дистанте

Согласно оценке аналитиков ВШЭ, удаленно трудятся лишь 1–2% всех занятых. Чаще всего это специалисты из группы «белых воротничков», проживающие в городах. При этом чем выше их уровень образования и квалификации, тем заметнее склонность к дистанционной занятости. Самый высокий уровень онлайн-труда зафиксировали в сфере информации и связи — 26,9% от всех работников сектора, а самый низкий — в государственном управлении и общественном питании, менее 0,5%.

«Чем выше компьютеризация отрасли и меньше доля физического труда, тем активнее используется дистанционный формат», — сообщается в исследовании.

Почему их зарплаты выше

Эксперты выделили несколько причин, почему сотрудники на удаленке получают больше своих коллег в офисе. Среди них:

На удаленку чаще переходят наиболее производительные, мотивированные и лояльные сотрудники. Компании экономят на аренде и содержании офисов и, вероятно, делятся частью этой экономии с работниками. Удаленный формат дает работникам гибкость и автономию, повышая удовлетворенность работой и снижая текучку кадров. Это может косвенно способствовать повышению зарплат.

Однако в последнее время наблюдается тенденция по возвращению сотрудников в офис. Даже IT-компании стали чаще предлагать работу на своей территории или гибридный формат. Это делается, чтобы более эффективно контролировать своих работников.