НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 743мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Что мужчин бесит в женщинах
«Умные решения»
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
В каких условиях лежат ярославские пациенты
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Депутат — о платных парковках
Почему возникают проблемы с интернетом
Работа У работников на удаленке зарплата выше, чем в офисе: почему и сколько они получают

У работников на удаленке зарплата выше, чем в офисе: почему и сколько они получают

Уровень дохода зависит и от пола сотрудника

406
На дистант отпускают более квалифицированных специалистов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНа дистант отпускают более квалифицированных специалистов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

На дистант отпускают более квалифицированных специалистов

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу, зарабатывают в среднем на 25–30% больше, чем работники со схожей квалификацией в офисе. Об этом говорится в докладе Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. 

Сколько получают на удаленке 

В базовой модели, описывающей лишь основные характеристики работников, «премия за дистант» достигает 39%. После расширения модели уже с учетом профессии, отрасли, региона, семейного положения, состояния здоровья и других факторов этот эффект снижается, но остается статистически значимым — плюс 26% к зарплате оффлайн-работников, говорится в исследовании. 

Однако доходы отличаются и в зависимости от пола. Для мужчин прирост выше — около 34%, для женщин — 23%, пишет «Коммерсантъ».

Кто работает на дистанте

Согласно оценке аналитиков ВШЭ, удаленно трудятся лишь 1–2% всех занятых. Чаще всего это специалисты из группы «белых воротничков», проживающие в городах. При этом чем выше их уровень образования и квалификации, тем заметнее склонность к дистанционной занятости. Самый высокий уровень онлайн-труда зафиксировали в сфере информации и связи — 26,9% от всех работников сектора, а самый низкий — в государственном управлении и общественном питании, менее 0,5%. 

«Чем выше компьютеризация отрасли и меньше доля физического труда, тем активнее используется дистанционный формат», — сообщается в исследовании.

Почему их зарплаты выше 

Эксперты выделили несколько причин, почему сотрудники на удаленке получают больше своих коллег в офисе. Среди них:

  1. На удаленку чаще переходят наиболее производительные, мотивированные и лояльные сотрудники.

  2. Компании экономят на аренде и содержании офисов и, вероятно, делятся частью этой экономии с работниками. 

  3. Удаленный формат дает работникам гибкость и автономию, повышая удовлетворенность работой и снижая текучку кадров. Это может косвенно способствовать повышению зарплат.

Однако в последнее время наблюдается тенденция по возвращению сотрудников в офис. Даже IT-компании стали чаще предлагать работу на своей территории или гибридный формат. Это делается, чтобы более эффективно контролировать своих работников. 

Однако не стоит сильно интересоваться зарплатами своих коллег. Тех, кто любит посплетничать о доходах коллег, может ждать увольнение. А те работники, которые сами рассказывают о своей оплате, рискуют нарваться на штраф.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Зарплата Удаленка Премия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 часа
Безработные на братском юге ещё больше имеют
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление