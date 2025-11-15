У работников на удаленке зарплата выше, чем в офисе: почему и сколько они получают

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу, зарабатывают в среднем на 25–30% больше, чем работники со схожей квалификацией в офисе. Об этом говорится в докладе Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
Сколько получают на удаленке
В базовой модели, описывающей лишь основные характеристики работников, «премия за дистант» достигает 39%. После расширения модели уже с учетом профессии, отрасли, региона, семейного положения, состояния здоровья и других факторов этот эффект снижается, но остается статистически значимым — плюс 26% к зарплате оффлайн-работников, говорится в исследовании.
Однако доходы отличаются и в зависимости от пола. Для мужчин прирост выше — около 34%, для женщин — 23%, пишет «Коммерсантъ».
Кто работает на дистанте
Согласно оценке аналитиков ВШЭ, удаленно трудятся лишь 1–2% всех занятых. Чаще всего это специалисты из группы «белых воротничков», проживающие в городах. При этом чем выше их уровень образования и квалификации, тем заметнее склонность к дистанционной занятости. Самый высокий уровень онлайн-труда зафиксировали в сфере информации и связи — 26,9% от всех работников сектора, а самый низкий — в государственном управлении и общественном питании, менее 0,5%.
«Чем выше компьютеризация отрасли и меньше доля физического труда, тем активнее используется дистанционный формат», — сообщается в исследовании.
Почему их зарплаты выше
Эксперты выделили несколько причин, почему сотрудники на удаленке получают больше своих коллег в офисе. Среди них:
На удаленку чаще переходят наиболее производительные, мотивированные и лояльные сотрудники.
Компании экономят на аренде и содержании офисов и, вероятно, делятся частью этой экономии с работниками.
Удаленный формат дает работникам гибкость и автономию, повышая удовлетворенность работой и снижая текучку кадров. Это может косвенно способствовать повышению зарплат.
Однако в последнее время наблюдается тенденция по возвращению сотрудников в офис. Даже IT-компании стали чаще предлагать работу на своей территории или гибридный формат. Это делается, чтобы более эффективно контролировать своих работников.
Однако не стоит сильно интересоваться зарплатами своих коллег. Тех, кто любит посплетничать о доходах коллег, может ждать увольнение. А те работники, которые сами рассказывают о своей оплате, рискуют нарваться на штраф.