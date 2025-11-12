НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Больничный без потерь: россиянам хотят разрешить работать при болезни и сохранять доход

Больничный без потерь: россиянам хотят разрешить работать при болезни и сохранять доход

В Госдуме предложили ввести временный адаптивный режим труда

2 039
Инициатива актуальна для россиян, которые могут продолжать эффективно работать даже на больничном | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Инициатива актуальна для россиян, которые могут продолжать эффективно работать даже на больничном

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России предложили ввести возможность временного адаптивного режима труда, который позволит гражданам работать на больничном и не терять доход. Такой законопроект направил в правительство глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда», — цитирует пояснительную записку РИА Новости.

В документах говорится, что действующее законодательство предусматривает только бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном). Это не соответствует современным реалиям, когда некоторые сотрудники при нетяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме.

Нилов предлагает ввести институт временного адаптивного режима труда, который позволит сотрудникам сохранять занятость и уровень доходов в период нарушения здоровья, а работодателям — минимизировать потери из-за их отсутствия на рабочих местах.

Согласно законопроекту, переход на адаптивный режим труда будет добровольным и возможным только при наличии медицинского заключения. На этот период за сотрудником должен сохраняться средний заработок. Также он сможет при необходимости прервать адаптивный режим труда и уйти на полноценный больничный.

Ранее мы рассказывали, как изменятся в России выплаты по больничным за три года.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Больничный Болезнь Работа Сотрудник Доход
Гость
12 ноября, 08:19
Чем адаптивный режим труда будет отличаться от обычного режима труда? Так же будешь ходить на работу, но только больным? А страховые фонды при этом будут экономить деньги на выплату больничных?
Гость
12 ноября, 05:28
Больничный как и больницы по ходу оптимизируются Работать больным это большая честь
