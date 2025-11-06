«Было 100 рублей всего в кармане». 63-летний кассир «Вкусно — и точка» взорвал соцсети — кто он такой

В одночасье новосибирец Александр Алтынцев стал интернет-звездой Источник: Александр Алтынцев

Неожиданно для самого себя Александр Алтынцев стал звездой сети «Вкусно — и точка». Каждый второй новостной паблик рассказывает историю человека, который шустро работает на кассе: пробивает заказы, раскладывает картошку фри и бургеры и приветливо улыбается посетителям. Гости заметили отзывчивого кассира и благодаря соцсетям превратили его в местную знаменитость. Наши коллеги из NGS.RU познакомились с Александром и рассказывают историю трудолюбивого сотрудника сети фастфуда.

Философия за кассой

В молодости Александр бегал марафоны на большие дистанции Источник: Александр Алтынцев Новосибирцу Александру Алтынцеву 63 года. Но от стереотипного понимания о российском пенсионере он весьма далек: он очень активный, а его выносливости можно только позавидовать. До встречи с корреспондентом он пробежал 6,5 километра — так, размялся. За плечами у него гораздо более внушительные дистанции и немало побед в марафонах: за всю жизнь скопилось столько медалей, что не сосчитать. Закаленный спортом и воспитанный в Советском Союзе, Александр во всем ценит порядок и системность. Свою жизненную философию он начинает объяснять практически с порога.

«Дело в том, что в любом деле нужна точность. Также важно уметь находить золотую середину. Когда люди как бы раздергиваются — это уже плохо. Чрезмерная гиперактивность — тоже плохо. Закручивают себя, а потом тратят энергию впустую», — рассуждает он.

В понимании Александра, та самая «золотая середина» заложена в человеке на генном уровне и передается из поколения в поколение. Человек сам выбирает свой путь, исходя из условий жизни, материальной базы, от реакций на процессы изменений, но за всем все равно стоит судьба. А в судьбу наш герой верит: он считает, что все в жизни происходит не просто так, и каждое событие — маленькая деталька чего-то большего.

Череда событий привела Александра на работу за кассу, где его заметили. У него появилось возможность сказать что-то этому миру, чему-то научить. Хотя главные уроки, считает он, уже описаны в духовной литературе.

Солист хора и шахматист-второразрядник

Александр обладает отличным слухом и сильным голосом. Его способности заметили в школе — мальчик всегда пел без микрофона. В третьем классе он даже стал лучшим певцом Новосибирской области.

«Когда я допел песню, посыпались овации, меня попросили спеть еще раз», — рассказывает Александр о своем триумфе. Его исполнение песни о неизвестном солдате на Дне Победы растрогало ветеранов до слез. Строчки он до сих пор помнит наизусть.

Александр Алтынцев с женой Любовью Источник: Александр Алтынцев

Родители хотели, чтобы сын связал свою жизнь с творчеством, и отправили его учиться играть на аккордеоне, но душа Александра к музыкальному инструменту не лежала. Зато он несколько лет проработал солистом хора в новосибирском оперном театре и в театре музыкальной комедии.

В театре Александр встретил и свою будущую жену. Любовь понравилась ему сразу же — можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Супругу Александр называет «своей путеводной звездочкой» и «живой иконой». Он всегда прислушивается к ее мнению и оберегает ее. Вместе они прошли немало трудностей.

Сценическая карьера хоть и была успешной, но финансовой стабильности не давала. Времена были непростые, денег едва хватало, а мечтой Александра всегда была собственная квартира. Ради заработка он ушел из театра и занялся физическим трудом: работал на деревообрабатывающем комбинате, трудился на заводе «Сибсельмаш». Он надеялся получить от предприятия квартиру, но напрасно.

Учился шахматам Александр с 13 лет в ДК «Октябрьской революции» Источник: Александр Алтынцев

Параллельно Александр подрабатывал тренером по шахматам — увлекся ими в 13 лет и преуспел.

«В пионерском лагере я увидел, как ребята играют в шахматы, мне стало интересно, стал зрительно запоминать. В школе записался в секцию, но проходил туда недолго, ушел в ДК», — говорит он.

К 15 годам Александр заметно поднял свой уровень игры в шахматы и всего за три месяца выполнил второй разряд: на турнире, где играло 80 человек, он проиграл только одну партию. Позже он все равно преуспел, став кандидатом в мастера спорта.

Шахматы — главное хобби Александра Источник: Александр Алтынцев Встречи в клубе он никогда не пропускает Источник: Александр Алтынцев

До сих пор Алтынцев не бросает свое хобби — по выходным посещает шахматный клуб, иногда играет в шахматы по интернету. Бывает, что переключается на шашки, но они ему не очень нравятся.

Сто рублей в кармане

Жизнь Александра была полна испытаний. Личные обстоятельства (в подробности он предпочитает не вдаваться) вынудили их с супругой в какой-то момент уехать из Новосибирска, оставив дочь родственникам.

«У нас было 100 рублей всего в кармане, — рассказал Александр. — Добирались до Витебска через Москву на электричках. Кто что подаст, а мы и рады. От контролеров убегали».

Александр всю жизнь стремился заработать на собственную квартиру Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Какое-то время семья жила в Мордовии, а добравшись до Витебской области, Александр и Любовь остановились в деревне Рыжевка. Их приютили местные жители, дали кров и еду. Супруги начали думать, как дальше выживать, и тогда Александр взялся торговать сметаной.

«Я покупал сметану в Витебске, доезжал до Лиозно, переходил пешком со сметаной границу, садился на электричку, доезжал до Смоленска и там продавал», — рассказал он.

Позже Александр и Любовь переехали в Санкт-Петербург, смогли забрать из Новосибирска свою дочь, но глава семьи время от времени оставлял жену и дочку и уезжал на заработки в Беларусь. А когда они вынуждены были вернуться в Новосибирск, решил попытать счастья в Москве.

Александр находит время и для отдыха Источник: Александр Алтынцев Ему нравится путешествовать Источник: Александр Алтынцев

Чтобы содержать семью, Александр брался за любую работу. Трудился грузчиком, пока не сломал руку, торговал лотерейными билетами — говорит, интуитивно определял, какая пачка счастливая. Один раз он даже помог человеку выиграть машину, продав удачливый билет.

«Я чисто зрительно перебирал билеты, мог визуально определить, в какой пачке больше билетов выигрывает. Это реально. Я высчитывал КПД определенных комбинаций, которые чаще выигрывают», — заверил Александр.

В 2008 году Александр устроился в тогда еще «Макдональдс». Всю зарплату он отправлял семье в Новосибирск, а себе оставлял самый минимум — много ему не надо было. В первое время он снимал квартиру с мигрантами из Киргизии, а когда стал зарабатывать больше, арендовал жилье получше. В то время, вспомнил он, часто соглашался работать сверхурочно: драил туалеты, протирал зеркала, мыл подносы.

Из Парижа Александр привез кофту — такой вот приятный памятный сувенир Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

В 2010 году стал одним из лучших сотрудников своего кафе и получил путёвку в Париж на три дня. Там его больше всего удивили две вещи: количество ухоженных парков, по которым удобно бегать, и неторопливый темп жизни — парижане могли нормально жить, работая по пять часов в день. Александру такое количество рабочих часов и не снилось — в самый загруженный месяц он выдал аж 330 часов при норме за один месяц 160–180 часов.

Работоспособность и марафонская выносливость принесла свои плоды. В 2014 году заветная мечта Александра, наконец, исполнилась: они с супругой смогли накопить на квартиру, и Александр вернулся к семье в Новосибирск. Но и дома он продолжил работать в «Макдональдсе», потому что его устраивали график и возможность брать дополнительные смены. Правда, сейчас с этим стало туго: клиентов, посетовал Александр, меньше — покупают еду или в придорожных киосках или заказывают домой.

«Цель — еще четыре года»

Александр Алтынцев по-прежнему работает за кассой, периодически меняя точки. Он продолжает добиваться высоких результатов: Александр — один из лучших кассиров, чей товарооборот приносит ресторану сотни тысяч выручки.

Александр планирует доработать до пенсии и уйти на заслуженный отдых Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Гости любят его, теряют, когда он переходит из одного ресторана в другой. С коллективом у него тоже хорошие отношения, но с руководством иногда случаются разногласия — порой они будто не слышат друг друга, признался Александр.

Средний заработок 63-летнего сотрудника фастфуда сегодня — 60–70 тысяч в месяц. Иногда бывает больше, иногда меньше — в первую очередь за счет штрафов. В компании с этим строго. Александр любит свою работу, но говорит, что если ему станет дискомфортно, то готов уйти в любой момент — работ в городе много.

Наш герой поставил себе четкую цель: создать материальную базу.

«Отработаю еще четыре года, а после буду заниматься самим собой», — твердо сказал он.

За это время, по его подсчетам, он сможет накопить финансовую подушку и заработать пенсионные начисления. Пугает Александра лишь возможный обвал рубля, но он говорит об этом с долей фатализма: чему быть, того не миновать, в панику не ударится. На пенсии он планирует больше бегать, играть в шахматы и просто отдыхать.

Божий промысел

Александр всегда открыт для общения с людьми Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Центральное место в жизни Александра занимает вера. Он убежден, что многие беды современного мира проистекают из духовного кризиса. Свою неожиданную славу он воспринимает как божий промысел. Он не знал, что стал звездой интернета, пока ему об этом не рассказали.

«Я рад, что это произошло, но это исходило не от меня — это исходило от бога. Он во мне что-то увидел, дал какой-то свет, на который пошли люди», — считает Александр Алтынцев.

Его послание к людям просто и мудро: разобраться в себе и понять, чего хочется от жизни.

«Людям всегда нужно к чему-то идти, ставить цели, жить позитивной жизнью, одухотворяться, потому что это их защита, это их будущее», — уверен Александр.