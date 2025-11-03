Сплетничайте на работе аккуратнее: за какой вопрос могут уволить

Не всё можно обсуждать с коллегами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сотрудник может недосчитаться своей зарплаты, если не умеет держать в тайне ее размер. Тех, кто сплетничает о доходах коллег, ждет более суровая участь, вплоть до увольнения. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«У нас существует статья отдельная, которая предусматривает увольнение за разглашение охраняемой законом тайны. Дальше в ней прописана фраза „в том числе за разглашение персональных данных другого работника“. Можно уволить за оглашение зарплаты другого работника», — сказал Кофанов.

Работодатель вправе предусмотреть, что размер заработной платы будет относиться к конфиденциальной информации. Эти данные необходимо прописать в локальных актах и уведомить об этом работника. Тогда в случае нарушения его можно привлечь к дисциплинарному взысканию, например в виде замечания или выговора, уточнил юрист в беседе с изданием «Абзац».

Такая же участь может ждать и тех, кто всеми способами пытается выведать размер зарплаты своих коллег. Если у человека нет доступа к такой информации, но он пытается ее узнать, то это тоже может быть основанием для привлечения к ответственности.

Также уволить могут за переписку в мессенджере и скроллинг соцсетей. Однако к таким жестким мерам могут перейти, только если сотрудника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за совершение аналогичного проступка.