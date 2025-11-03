Сплетничайте на работе аккуратнее: за какой вопрос могут уволить

Сотрудник может недосчитаться своей зарплаты, если не умеет держать в тайне ее размер. Тех, кто сплетничает о доходах коллег, ждет более суровая участь, вплоть до увольнения. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
«У нас существует статья отдельная, которая предусматривает увольнение за разглашение охраняемой законом тайны. Дальше в ней прописана фраза „в том числе за разглашение персональных данных другого работника“. Можно уволить за оглашение зарплаты другого работника», — сказал Кофанов.
Работодатель вправе предусмотреть, что размер заработной платы будет относиться к конфиденциальной информации. Эти данные необходимо прописать в локальных актах и уведомить об этом работника. Тогда в случае нарушения его можно привлечь к дисциплинарному взысканию, например в виде замечания или выговора, уточнил юрист в беседе с изданием «Абзац».
Такая же участь может ждать и тех, кто всеми способами пытается выведать размер зарплаты своих коллег. Если у человека нет доступа к такой информации, но он пытается ее узнать, то это тоже может быть основанием для привлечения к ответственности.
Также уволить могут за переписку в мессенджере и скроллинг соцсетей. Однако к таким жестким мерам могут перейти, только если сотрудника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за совершение аналогичного проступка.
С 1 сентября 2025 года действуют изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ. Они касаются только регулярных премий, включённых в систему оплаты труда. Разовые премии и материальная помощь под новые правила не подпадают. Теперь ограничен период депремирования. Премию можно уменьшить только за месяц, в котором было наложено дисциплинарное взыскание (замечание или выговор). Полностью лишить ее сотрудника тоже не получится. Максимальный размер депремирования — 20% от ежемесячной зарплаты. Это правило действует даже в случае нескольких взысканий за один месяц.