С руками оторвут: опубликовали список самых востребованных профессий в Ярославской области

менеджеры по продажам и работе с клиентами, операторы call-центров. На эти профессии приходится по почти 1,7 тыс. вакансий (по 7% от общего числа). Медианная зарплата менеджеров составляет 79,2 тыс. рублей, у операторов — 44,1 тыс. рублей.

водители, продавцы-консультанты, кассиры (по 1,5 тыс. вакансий или по 6% от общего числа). Медианные зарплаты водителей составляют 197 тыс. рублей, продавцов и кассиров — 49,7 тыс. рублей;

упаковщики и комплектовщики (по 1,4 тыс. предложений, 5% от общего числа). На этих вакансиях можно заработать в среднем 107 тыс. рублей;

разнорабочие (около 1 тыс. вакансий, 4%) с зарплатой 107,6 тыс. рублей.

повара, пекари и кондитеры (по 3% от общего числа вакансий) с зарплатой 55,5 тыс. рублей);

по 2% представлены вакансии грузчиков (45 тыс. рублей), бухгалтеров (59,9 тыс. рублей), курьеров (139 тыс. рублей), слесарей-сантехников (74,7 тыс. рублей), администраторов (48,8 тыс. рублей), кладовщиков (66,3 тыс. рублей) и электромонтажников (87,8 тыс. рублей);