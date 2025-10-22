НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

сев.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
Поднимут налоги
К нам едет «Ревизор»
Новая застройка
«Умные решения» в недвижимости
Какой будет зима в России
Где подготовить авто к холодам
Жизнь ярославцев без трамваев. Видео
Бизнес по-женски
Судьба скандальной пристройки
Доход от платных парковок
Работа С руками оторвут: опубликовали список самых востребованных профессий в Ярославской области

С руками оторвут: опубликовали список самых востребованных профессий в Ярославской области

Сколько готовы платить этим работникам

752
Стали известны самые востребованные профессии в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтали известны самые востребованные профессии в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стали известны самые востребованные профессии в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики hh.ru опубликовали список самых востребованных профессий в Ярославской области. В основу рейтинга легли данные III квартала 2025 года.

«По данным hh.ru, за июль–сентябрь работодатели региона разместили 25,5 тыс. вакансий — это отражает устойчивый спрос на кадры как в сфере обслуживания, так и в производственном секторе», — отметили специалисты.

Самыми востребованными оказались:

  • менеджеры по продажам и работе с клиентами, операторы call-центров. На эти профессии приходится по почти 1,7 тыс. вакансий (по 7% от общего числа). Медианная зарплата менеджеров составляет 79,2 тыс. рублей, у операторов — 44,1 тыс. рублей.

  • водители, продавцы-консультанты, кассиры (по 1,5 тыс. вакансий или по 6% от общего числа). Медианные зарплаты водителей составляют 197 тыс. рублей, продавцов и кассиров — 49,7 тыс. рублей;

  • упаковщики и комплектовщики (по 1,4 тыс. предложений, 5% от общего числа). На этих вакансиях можно заработать в среднем 107 тыс. рублей;

  • разнорабочие (около 1 тыс. вакансий, 4%) с зарплатой 107,6 тыс. рублей.

  • повара, пекари и кондитеры (по 3% от общего числа вакансий) с зарплатой 55,5 тыс. рублей);

  • по 2% представлены вакансии грузчиков (45 тыс. рублей), бухгалтеров (59,9 тыс. рублей), курьеров (139 тыс. рублей), слесарей-сантехников (74,7 тыс. рублей), администраторов (48,8 тыс. рублей), кладовщиков (66,3 тыс. рублей) и электромонтажников (87,8 тыс. рублей);

  • 1% всех вакансий приходится на врачей (медианная зарплата — 97,1 тыс. рублей).

«Зарплаты за год выросли почти во всех профессиях рейтинга. Самый заметный прирост показали водители (+80,2 тыс. рублей), разнорабочие (+44,8 тыс. рублей), электромонтажники (+22,8 тыс. рублей), курьеры (+21,2 тыс. рублей) и кладовщики (+13,1 тыс. рублей)», — отметили в hh.ru.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Востребованные профессии Рынок труда
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
19 минут
Это всего лишь Предложения / Гламурные/.Которые используются РОССТАТОМ для предоставления ЛЖЕ ИНФОРМАЦИИ нашему Президенту. По ФАКТУ всё не ТАК.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление