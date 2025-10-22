С руками оторвут: опубликовали список самых востребованных профессий в Ярославской области

Аналитики hh.ru опубликовали список самых востребованных профессий в Ярославской области. В основу рейтинга легли данные III квартала 2025 года.
«По данным hh.ru, за июль–сентябрь работодатели региона разместили 25,5 тыс. вакансий — это отражает устойчивый спрос на кадры как в сфере обслуживания, так и в производственном секторе», — отметили специалисты.
Самыми востребованными оказались:
менеджеры по продажам и работе с клиентами, операторы call-центров. На эти профессии приходится по почти 1,7 тыс. вакансий (по 7% от общего числа). Медианная зарплата менеджеров составляет 79,2 тыс. рублей, у операторов — 44,1 тыс. рублей.
водители, продавцы-консультанты, кассиры (по 1,5 тыс. вакансий или по 6% от общего числа). Медианные зарплаты водителей составляют 197 тыс. рублей, продавцов и кассиров — 49,7 тыс. рублей;
упаковщики и комплектовщики (по 1,4 тыс. предложений, 5% от общего числа). На этих вакансиях можно заработать в среднем 107 тыс. рублей;
разнорабочие (около 1 тыс. вакансий, 4%) с зарплатой 107,6 тыс. рублей.
повара, пекари и кондитеры (по 3% от общего числа вакансий) с зарплатой 55,5 тыс. рублей);
по 2% представлены вакансии грузчиков (45 тыс. рублей), бухгалтеров (59,9 тыс. рублей), курьеров (139 тыс. рублей), слесарей-сантехников (74,7 тыс. рублей), администраторов (48,8 тыс. рублей), кладовщиков (66,3 тыс. рублей) и электромонтажников (87,8 тыс. рублей);
1% всех вакансий приходится на врачей (медианная зарплата — 97,1 тыс. рублей).
«Зарплаты за год выросли почти во всех профессиях рейтинга. Самый заметный прирост показали водители (+80,2 тыс. рублей), разнорабочие (+44,8 тыс. рублей), электромонтажники (+22,8 тыс. рублей), курьеры (+21,2 тыс. рублей) и кладовщики (+13,1 тыс. рублей)», — отметили в hh.ru.