Заглянул в телефон — уволили: юрист рассказал, что запрещено делать на работе

Убедитесь, что входит в ваши рабочие обязанности

За переписку в мессенджере и скроллинг соцсетей могут уволить. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. При этом если работодатель пропишет, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей, то просмотр на рабочем месте соцсетей будет считаться дисциплинарным проступком», — сказал Хаминский. 

За нарушение правил могут даже уволить. Однако к таким жестким мерам могут перейти, только если сотрудника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за совершение аналогичного проступка, сказал юрист в беседе с RT.

Исключением являются случаи, когда чтение соцсетей и переписка в мессенджерах входит в трудовые обязанности. Например, это касается SMM-менеджеров. Другим сотрудникам тоже можно пользоваться гаджетами в личных целях, но только во время обеденного перерыва. 

Это личное время сотрудника. Его можно проводить по своему усмотрению. Не запрещается покидать рабочее место и даже немного поспать. Однако нужно убедиться, что ваш сон не создаст угрозу безопасности на производстве. Также стоит уточнить, нет ли в вашей компании запрета внутренними правилами. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Увольнение Работа Дисциплинарное взыскание
