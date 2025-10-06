Заглянул в телефон — уволили: юрист рассказал, что запрещено делать на работе

Работодатель сам решает, как можно использовать служебный интернет Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

За переписку в мессенджере и скроллинг соцсетей могут уволить. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. При этом если работодатель пропишет, что служебный интернет предназначен только для рабочих целей, то просмотр на рабочем месте соцсетей будет считаться дисциплинарным проступком», — сказал Хаминский.

За нарушение правил могут даже уволить. Однако к таким жестким мерам могут перейти, только если сотрудника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за совершение аналогичного проступка, сказал юрист в беседе с RT.

Исключением являются случаи, когда чтение соцсетей и переписка в мессенджерах входит в трудовые обязанности. Например, это касается SMM-менеджеров. Другим сотрудникам тоже можно пользоваться гаджетами в личных целях, но только во время обеденного перерыва.