Кто поймет молодых? Зумеры используют ИИ, чтобы составить резюме для работодателя, но им тоже отвечают чат-боты

После такого «диалога» и составляется портрет молодых специалистов

106
Работодатели не скрывают раздражения, когда молодые хотят комфортного рабочего места и приличной зарплаты

Источник:

Михаил Огнев / «Фонтанка»

Поколение Z в соцсетях массово жалуется на «кризис трудоустройства». Молодые люди жалуются по поводу поиска вакансий, соответствующих их требованиям, а это, между прочим, шаговая доступность от дома и комфортные условия труда. И вот, чтобы повысить свои шансы, зумеры активно используют нейросети для поиска вакансий и составления сопроводительных писем. Но даже это не всегда приносит желаемый результат. А может, запросы слишком завышены?

Этот вопрос MSK1.RU адресовал экспертам. И они (не зумеры по возрасту, кстати) однозначны: современная молодежь ставит во главу угла личный комфорт, отодвигая на второй план стремление к развитию, получению новых знаний и опыта. Отсюда и жалобы.

«Молодые соискатели, особенно зумеры, используют ИИ для повышения эффективности в условиях высокой конкуренции, — говорит карьерный консультант и руководитель отдела персонала в IT-компании Кристина Лебедева. — Опросы работных сайтов показывают, что примерно 43% россиян в возрасте 18–26 лет за последний год взаимодействовали с чат-ботами и нейросетями при поиске работы. Для них это такой же естественный инструмент, как для предыдущих поколений — отклик на бумажное объявление».

Правда пока зумеры активно используют нейросети для подготовки к «комфортному» трудоустройству, работодатели тоже не спят. И тоже внедряют искусственный интеллект в процессы найма. То есть для первичных интервью и автоматического скрининга резюме (а тут отсекается большая часть соискателей с их завышенными запросами) используют как раз чат-ботов. Вот и получается: одна нейросеть отбраковывает резюме, составленное другой. Без живых людей.

«Я бы назвала это „гонкой вооружений“. Нейросети позволяют легко приукрасить резюме (более 56% рекрутеров отмечают приписанные навыки). Вот работодателям и придется развивать более изощренные методы проверки реальных компетенций, например, оценивать соискателей в реальных рабочих ситуациях», — говорит Лебедева.

Генеральный директор агентства PRIX Club Александр Кривошеев отмечает специфичность текущего рынка труда для молодых специалистов.

«С одной стороны, я как владелец компании, которая делает ставку на молодых и проактивных, скажу: потребность в ресурсах есть, — признает он.

Однако Кривошеев критикует приоритеты, которые зумеры ставят при выборе работы.

«Ищут зумеры в первую очередь комфортные условия, шаговую доступность и прочие бонусы. Где здесь у молодого специалиста в шкале ценностей желание развития, получения нового опыта и знаний от более старших коллег? Наверное, где-то в топ-15 после возможности доехать на самокате от дома и графика „как проснусь“, „обед по расписанию“, „в 18 домой в любом случае“, — грустно иронизирует эксперт.

Кривошеев также отмечает, что, вопреки распространенному мнению, оклад не является главным критерием при выборе работы для молодых специалистов.

«Я встречал хороших специалистов, которые на фрилансе отказывались от заказов, потому что ценят свободное время», — говорит он.

Кривошеев противопоставляет современным зумерам поколение 90-х и нулевых, которое, по его словам, «работало, как и я сам, на трех работах».

«Не по принуждению, а потому что „завтра заказа может не быть“: человек, кто поделится опытом, может завтра не прийти на работу. Девяностые дали такой вакуум преподавателей и специалистов, что мы цеплялись за любой опыт», — делится эксперт.

Он приводит примеры, когда выпускники ведущих вузов, претендующие на должность пиар-специалиста, не могут назвать три деловых СМИ.

«Хочу ли я искать их резюме — нет. Буду я искать специалиста по рекомендации — да!» — категоричен Кривошеев.

Эксперт, как и Лебедева, тоже критикует использование нейросетей для написания зумерских резюме.

«Рыба гниет не с резюме, а с головы. И чтобы зумеров в массе брали на работу, они должны поменять мышление и отношение к труду. Или пройти очищение „Пятерочками“, складами и уборками улиц. И в этом нет ничего зазорного. „Поколение дворников и сторожей“ потерялось относительно недавно. Физический труд формирует ценность умственного», — уверен Кривошеев.

Эксперт подчеркивает, что настоящие юные профессионалы есть, но их немного.

«Они учатся у меня. Я у них. Потому что, если перестать учиться и развиваться и начать ценить комфорт, можно… Снова начать писать по 50 резюме в день и просить о помощи искусственный интеллект. Ведь за неимением своего серого вещества приходится заимствовать синтетическое».

А вы понимаете желание зумеров работать в комфорте и за хорошие деньги?

Еще как понимаю!
Нет, не всегда интересная работа бывает комфортной
Работодатели хотят, чтобы работники были молодыми, но хорошими специалистами и ничего не просили
Молодые правда ни к чему не стремятся
