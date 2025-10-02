НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Остались дни отпуска? Когда их лучше использовать

Остались дни отпуска? Когда их лучше использовать

Все варианты для тех, кому пора отдохнуть

190
Еще можно успеть сделать отпуск длиннее | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЕще можно успеть сделать отпуск длиннее | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Еще можно успеть сделать отпуск длиннее

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Самым выгодным для отпуска из оставшихся в этом году месяцев будет октябрь. Об этом рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Hh.ru Ольга Владимирова.

«С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха», — сказала Владимирова.

Юрист объяснила, почему не стоит откладывать отдых на ноябрь или декабрь. Дело в том, что в октябре будет 23 рабочих дня. Это поможет свести к минимуму финансовые потери при уходе в отпуск, добавила Владимирова в беседе с РИА Новости. Чем больше рабочих дней по производственному календарю и меньше выходных и праздников, тем лучше. 

Если деньги не являются решающим фактором, то можно отложить отпуск и на другие месяцы. Даже есть возможность продлить себе отдых, присоединив его к праздникам. 

Ближайшая такая возможность есть в конце октября или начале ноября. Россияне будут отдыхать три дня подряд в честь Дня народного единства. Правда, перед этим придется отработать шесть дней подряд, если не взять отпуск. 1 ноября — это единственный рабочий выходной день в 2025 году. А для тех, кто строит планы на отдых в следующем году, мы собрали выходные и праздники в удобной картинке.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
