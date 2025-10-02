Остались дни отпуска? Когда их лучше использовать

Самым выгодным для отпуска из оставшихся в этом году месяцев будет октябрь. Об этом рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Hh.ru Ольга Владимирова.
«С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха», — сказала Владимирова.
Юрист объяснила, почему не стоит откладывать отдых на ноябрь или декабрь. Дело в том, что в октябре будет 23 рабочих дня. Это поможет свести к минимуму финансовые потери при уходе в отпуск, добавила Владимирова в беседе с РИА Новости. Чем больше рабочих дней по производственному календарю и меньше выходных и праздников, тем лучше.
Если деньги не являются решающим фактором, то можно отложить отпуск и на другие месяцы. Даже есть возможность продлить себе отдых, присоединив его к праздникам.
Ближайшая такая возможность есть в конце октября или начале ноября. Россияне будут отдыхать три дня подряд в честь Дня народного единства. Правда, перед этим придется отработать шесть дней подряд, если не взять отпуск. 1 ноября — это единственный рабочий выходной день в 2025 году. А для тех, кто строит планы на отдых в следующем году, мы собрали выходные и праздники в удобной картинке.