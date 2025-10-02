Остались дни отпуска? Когда их лучше использовать

Еще можно успеть сделать отпуск длиннее Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Самым выгодным для отпуска из оставшихся в этом году месяцев будет октябрь. Об этом рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Hh.ru Ольга Владимирова.

«С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха», — сказала Владимирова.

Юрист объяснила, почему не стоит откладывать отдых на ноябрь или декабрь. Дело в том, что в октябре будет 23 рабочих дня. Это поможет свести к минимуму финансовые потери при уходе в отпуск, добавила Владимирова в беседе с РИА Новости. Чем больше рабочих дней по производственному календарю и меньше выходных и праздников, тем лучше.

Если деньги не являются решающим фактором, то можно отложить отпуск и на другие месяцы. Даже есть возможность продлить себе отдых, присоединив его к праздникам.