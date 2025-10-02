НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Больше 93 тысяч за неполный день: аналитики назвали самые востребованные подработки для ярославцев

Куда набирают сотрудников

Больше 93 тысяч за неполный день: аналитики назвали самые востребованные подработки для ярославцев

Куда набирают сотрудников

292
В каких сферах ищут сотрудников в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ каких сферах ищут сотрудников в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В каких сферах ищут сотрудников в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики назвали самые востребованные подработки для жителей Ярославской области. Специалисты сервиса «Авито Подработка» проанализировали данные за период с января 2024-го по август 2025-го. Выяснилось, что в последнее время компании чаще ищут сотрудников на неполный день.

«В целом по региону количество предложений по подработке выросло на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 54 682 рублей в месяц», — рассказали аналитики.

Чаще всего компании в регионе искали на подработку консультантов. Специалисты говорят, что количество предложений от работодателей в этом направлении выросло на 118%. А за неполную занятость на этой позиции предлагали в среднем 18 848 рублей в месяц.

Чаще в Ярославской области стали искать поваров на неполный день. Им готовы платить в среднем 25 746 рублей в месяц.

Также в регионе часто искали водителей-экспедиторов на подработку. Им предлагали в среднем 93 929 рублей в месяц за неполный рабочий день.

«Компании чаще всего ищут исполнителей в сферах, где важна скорость и гибкость — это логистика, клиентский сервис и общепит. Например, рост количества предложений для водителей-экспедиторов напрямую связан с постоянным развитием онлайн-торговли и ростом потребности в оперативной и качественной доставке. Мы наблюдаем спрос на подработку и со стороны временных исполнителей — например, более в чем два раза вырос интерес к подработке на позициях специалиста по закупкам, менеджера по клинингу и заготовщика мяса», — рассказал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Ранее мы рассказывали, почему ярославцы стали чаще выбирать подработки вместо полного дня.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
33 минуты
..... а есть - статистика))))
Читать все комментарии
