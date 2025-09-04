До 400 тысяч рублей: в Ярославле назвали самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии

Какую работу с высокой зарплатой предлагают ярославцам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалисты сервиса «Авито Работа» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ярославле. Аналитики рассказали, что щедрый доход предлагают тем, у кого есть профильное образование и опыт.

Например, в Ярославле требуется детский врач-стоматолог. Зарплата — от 150 до 350 тысяч рублей. На это место примут специалиста с высшим образованием и профильным стажем не меньше года.

«Врач будет работать в кабинете с современным оборудованием в сотрудничестве с анестезиологом, хирургом и ортодонтом, может обучаться и участвовать в мастер-классах за счёт компании», — рассказали аналитики «Авито Работа».

Дизайнеру корпусной мебели готовы платить от 200 тысяч рублей на руки. Чтобы попасть на эту работу, нужно иметь стаж не меньше трех лет, а также быть опытным менеджером. При этом компания готова помогать сотруднику профессионально развиваться.

Прорабу внутренней отделки по дизайн-проектам предлагают зарплату от 150 до 400 тысяч рублей. Рассматривают кандидата с опытом от трех лет.

«Специалист будет работать с индивидуальными дизайн-проектами, и от кандидата требуются отличные знания современных технологий и процессов, ответственный подход к делу, навыки уверенного пользователя ПК», — уточнили специалисты сервиса «Авито Работа».

Будущему сотруднику предлагают график 5/2, обучение и повышение квалификации за счёт компании, возможности карьерного роста.

Специалисту шиномонтажа готовы платить от 170 до 250 тысяч рублей на руки. В объявлении сказано, что в «низкий» сезон сотрудник может рассчитывать на гарантированный оклад.

Нужно иметь больше года опыта работы в данной сфере и уметь обслуживать любой транспорт: легковые и грузовые авто, автобусы, мотоциклы, спецтехнику. Работодатель обещает комфортные условия работы в просторном цехе с новым оборудованием. Также есть возможность получить повышение и стать управляющим.

От 180 тысяч рублей на руки обещают платить водителю-экспедитору категории Е с опытом работы больше года. Нужно управлять рефрижератором и перевозить молочную продукцию по направлению Дмитров — Санкт-Петербург. Водителю обещают работу на автомобиле КАМАЗ 2020 года выпуска, заправку по топливным картам и обслуживание транспорта в автосервисе компании. Как кандидатов рассматривают, в том числе, пенсионеров.

Самые востребованные вакансии

Аналитики «Авито Работы» также подвели итоги лета 2025 года. Они рассматривали, какие вакансии стали самыми популярными и высокооплачиваемыми в категории рабочих профессий и транспорта.

В категории рабочих и линейных профессий по сравнению с прошлым годом чаще в Ярославле искали комплектовщиков. В среднем им предлагали зарплату в 78 тысяч 906 рублей в месяц.

Самой высокооплачиваемой в данной сфере стала вакансия сверловщика. Специалистам готовы были платить в среднем по 166 тысяч 267 рублей в месяц. В обязанности входит сверление, рассверливание и зенкование отверстий в металле, пластике и других материалах на сверлильных станках. Нужно точно выполнять операции по чертежам и технологическим картам.

В сфере транспорта и логистики чаще искали водителей-экспедиторов. Эта же вакансия оказалась самой высокооплачиваемой.

В среднем им готовы платить 119 тысяч 189 рублей в месяц при полной занятости.

«Высокий доход связан с комплексной квалификацией, сочетающей навыки управления транспортным средством и логистического сопровождения, повышенной ответственностью за сохранность и своевременность доставки, а также со сложностью работы, которая требует самостоятельного принятия решений, оперативного реагирования на нештатные ситуации и строгого соблюдения документооборота», — пояснили специалисты «Авито Работы».