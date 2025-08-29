До 90 тысяч в месяц: в каких отраслях ярославским специалистам подняли зарплаты — обзор

Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали, как изменились зарплатные предложения в регионе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области лидерами по росту зарплатных предложений среди офисных профессий стали менеджеры по персоналу. По данным аналитиков «Авито Работы», в первом полугодии 2025 года их средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 89 250 рублей в месяц.

«Зарплатные предложения для менеджеров по персоналу растут в связи с расширением их функционала — эти специалисты развивают и обучают команду, создают комфортную корпоративную среду, анализируют процессы найма и удержания в компании. Особенно ценятся опытные HR-директора и HR бизнес-партнеры, которые помогают работодателям быстро адаптироваться к динамичному рынку и удерживать ключевые кадры», — отмечают эксперты сервиса.

Второе место по темпам роста заняли юристы: за год их зарплатные предложения выросли на 28% и составили 65 411 рублей в месяц.

На третьей позиции оказались инженеры: в первом полугодии 2025 года работодатели стали предлагать им в среднем 98 025 рублей в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. Такой же прирост показала и профессия дизайнера — средняя предлагаемая зарплата выросла на 22% и составила 69 994 рубля в месяц.

Аналитики отмечают, что в расчетах учитывались вакансии для специалистов с опытом работы от года до трех лет. Для старших и руководящих позиций зарплатные предложения могут быть в несколько раз выше.