НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 755мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Переплыл Босфор
Кому подняли зарплаты
Хотели объединить два первых класса
Ярославский бренд покорил Россию
Погода в Ярославле
Какие обследования пройти осенью
Размер пенсий в Ярославской области
Ярославская школа в федеральном топе
Построят платные парковки
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Работа До 90 тысяч в месяц: в каких отраслях ярославским специалистам подняли зарплаты — обзор

До 90 тысяч в месяц: в каких отраслях ярославским специалистам подняли зарплаты — обзор

Кому в регионе стали больше платить

958
6 комментариев
Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали, как изменились зарплатные предложения в регионе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналитики сервиса «Авито Работа» рассказали, как изменились зарплатные предложения в регионе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали, как изменились зарплатные предложения в регионе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области лидерами по росту зарплатных предложений среди офисных профессий стали менеджеры по персоналу. По данным аналитиков «Авито Работы», в первом полугодии 2025 года их средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 89 250 рублей в месяц.

«Зарплатные предложения для менеджеров по персоналу растут в связи с расширением их функционала — эти специалисты развивают и обучают команду, создают комфортную корпоративную среду, анализируют процессы найма и удержания в компании. Особенно ценятся опытные HR-директора и HR бизнес-партнеры, которые помогают работодателям быстро адаптироваться к динамичному рынку и удерживать ключевые кадры», — отмечают эксперты сервиса.

Второе место по темпам роста заняли юристы: за год их зарплатные предложения выросли на 28% и составили 65 411 рублей в месяц.

На третьей позиции оказались инженеры: в первом полугодии 2025 года работодатели стали предлагать им в среднем 98 025 рублей в месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. Такой же прирост показала и профессия дизайнера — средняя предлагаемая зарплата выросла на 22% и составила 69 994 рубля в месяц.

Аналитики отмечают, что в расчетах учитывались вакансии для специалистов с опытом работы от года до трех лет. Для старших и руководящих позиций зарплатные предложения могут быть в несколько раз выше.

Отметим, что в Ярославской области, как и в целом по стране, уровень безработицы составляет 0,4%. Одновременно с этой проблемой на рынке труда наблюдается дефицит кадров. Мы публиковали репортаж из центра занятости в Ярославле, в котором рассказывали почему местные жители не могут найти работу и на какую зарплату они рассчитывают.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Зарплата Офисная работа Вакансии
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Безработица 0,4 % ? Разве кто верит в это? Вон у нас половина подъезда нашей брагинской 9-этажки не работает, слоняясь по двору. Скрытая безработица когда просто не обращаются в центр занятости и ищут работу самостоятельно. А зарплата 90 тысяч? Тоже ложь. Попробуй реально на руки получи. ..Даже водители желтых автобусов не имеют таких денег.
Гость
40 минут
Все эти специалисты аналитики ерунду какую то вечно пишут
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление