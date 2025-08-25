Останемся без овощей, такси и домов? Чем обернется запрет на работу мигрантов в России

Самый серьезный запрет на работу мигрантов связан со сферами торговли и строительства Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В России ограничат число работающих иностранцев, в некоторых сферах им запретят трудиться вовсе. С таким предложением выступил Минтруд РФ. В министерстве скорректировали допустимую долю мигрантов в отдельных сферах на 2026 год. Сейчас проект постановления проходит стадию обсуждений. Подробности — в материале Е1.RU.

«Хозяйствующим субъектам до 1 января 2026 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации», — сказано в документе.

Мы указали сферы, в которых иностранцам вообще запретят работать Источник: Анастасия Суматохина / E1.RU

В каких еще сферах ограничат долю иностранцев от общей численности работников, а также в каких регионах:

деятельность грузового автотранспорта — 24%. Везде, кроме Удмуртии, Краснодарского и Красноярского краев, Новосибирской и Тверской областей;

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта — 24%;

прочая деятельность в области спорта — 25%. Везде, кроме Красноярского и Приморского краев, а также Новосибирской области;

выращивание овощей — 40%. Везде, кроме Удмуртии, Краснодарского и Красноярского краев, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Омской и Тульской областей и Москвы;

лесоводство и лесозаготовки — 40%. Везде, кроме Краснодарского края, Новосибирской области и Москвы;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели) — 40%. Везде, кроме Краснодарского края, Новосибирской и Рязанской областей, а также Москвы;

оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами — 40%. Везде, кроме Краснодарского края, Новосибирской и Тверской областей, а также Москвы;

оптовая торговля пиломатериалами — 40%. Везде, кроме Краснодарского края, Новосибирской и Тверской областей, а также Москвы;

строительство — 50%. Везде, кроме Бурятии и Дагестана, Камчатского края, ХМАО, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Липецкой и Московской областей, а также Москвы;

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков — 50%. Везде, кроме Краснодарского края, Калужской и Челябинской областей, а также Москвы;

управление недвижимостью за вознаграждение или ‎на договорной основе — 70%. Везде, кроме Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Челябинской областей и Чукотки;

деятельность по обслуживанию зданий и территорий — 70%. Везде, кроме Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.

При этом в документе также прописаны отдельные нормативы для некоторых регионов, где отмечены и более жесткие ограничения. Так, например, в Ульяновской области иностранцам запретят работать в сфере регулярных пассажирских перевозок на автобусах, трамваях и троллейбусах — как в городах, так и между населенными пунктами.

Будет дефицит таксистов и строителей?

Под запрет работа мигрантов попадет и в сфере такси, причем сразу в ряде регионов: в Удмуртии, Еврейской автономной области, Оренбургской, Свердловской и Ульяновской областях.

Эксперт в сфере развития такси Владимир Герасименко уверен, что даже при таком запрете дефицита водителей не будет.

«Мы должны понимать, что запретить работу в такси Минтруд может только для тех мигрантов, кто работает по патенту. До 50% из них — это граждане Узбекистана и Кыргызстана. Поскольку Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз, то на них это решение распространяться не будет. Мы не можем национальными законами менять рынок труда, только в рамках решений ЕАЭС», — объясняет Владимир Герасименко.

Евразийский экономический союз существует с 2001 года (до 2014 года назывался Евразийским экономическим сообществом). В его состав входят Россия, Республика Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Одна из статей договора о ЕАЭС обеспечивает гражданам стран-участниц беспрепятственный допуск к осуществлению трудовой деятельности в другом государстве, входящем в состав союза.

Ответственно заявляю, что ничего не изменится. Просто в такси вместо граждан Узбекистана станет больше граждан Кыргызстана. Белорусы и казахи, как правило, в такси не работают. Владимир Герасименко эксперт в сфере развития такси

«Я всегда задаю вопрос, в том числе на коллегии Министерства транспорта: „А чем граждане Кыргызстана лучше или хуже в плане профессиональных навыков граждан Узбекистана?“ Запрещать работать иностранцам по патентам не нужно, потому что такси — самая прозрачная и контролируемая сфера перевозок : введены обязательные справки об отсутствии судимости, страхование, в режиме онлайн можно проверять, кто сидит за рулем и какие маршруты осуществляет», — говорит эксперт.

Эксперт уверен, что нехватка таксистов нам не грозит, просто среди них станет больше граждан Кыргызстана Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Другие сферы, где мигранты в ряде регионов будут под запретом, — это те, где работа связана с наймом сотрудников, а также предприятия по производству оружия, боеприпасов и специализированной техники. Весь список можно прочитать ниже.

Отдельные нормативы по регионам Узнать Республика Дагестан — в сфере строительства 30%;

Удмуртия — выращивание овощей, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность автомобильного грузового транспорта — 0%;

Забайкальский край — в сфере добычи полезных ископаемых — 80%;

Камчатский край — в сфере строительства 80%;

Краснодарский край — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, а также обрабатывающие производства — 50%, торговля, оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств ‎и мотоциклов* — 15%, транспортировка и хранение — 15%, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, а также автомобильного грузового транспорта — 0%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 15%;

Красноярский край — выращивание овощей, производство оружия и боеприпасов, производство прочих транспортных средств и оборудования — 0%, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, а также грузового транспорта — 15%, прочая деятельность в области спорта — 15%;

Приморский край — деятельность прочая в области спорта, а также деятельность домашних хозяйств как работодателей и недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств ‎по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления — 0%;

Еврейская автономная область — торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами ‎и мотоциклами* — 50%, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем — 0%;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — в сфере строительства 80%;

Чукотский автономный округ — в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 25%;

Амурская область — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра ‎и металлов платиновой группы), производство пищевых продуктов и напитков, ремонт машин и оборудования, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных — 0%;

Астраханская область — в сфере строительства 70%, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий — 60%;

Волгоградская область — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или ‎на договорной основе, деятельность по обслуживанию зданий и территорий — 50%;

Калужская область — производство детского питания и диетических пищевых продуктов, а также торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами ‎и мотоциклами, перевозка опасных грузов, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, деятельность по обработке данных, предоставление услуг ‎по размещению информации и связанная с этим деятельность, деятельность рекламных агентств, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность охранных служб, в том числе частных, сфера образования, деятельность библиотек и архивов — 0%, сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья — 60%, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность — 30%;

Липецкая область — в сфере строительства 45%;

Новосибирская область — выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — 10%, торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, а также пиломатериалами — 15%, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, деятельность в области спорта прочая — 0%, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или ‎на договорной основе — 5%;

Омская область — в сфере выращивания овощей 75%;

Оренбургская область — перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, образование — 0%;

Орловская область — производство мясных (мясосодержащих) консервов — 30%, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов — 20%, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, а также лекарственных препаратов и материалов, применяемых ‎в медицинских целях и ветеринарии, забор, очистка и распределение воды, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, ‎не включенная в другие группировки — 0%;

Рязанская область — в сфере обрабатывающих производств 90%;

Самарская область — производство прочей неметаллической минеральной продукции — 80%, производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных ‎и мотоциклетных, производство прочих насосов и компрессоров, а также турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей, реактивных двигателей и их частей, производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, производство беспилотных авиационных систем, ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические, торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, а также табачными изделиями, деятельность по обработке данных, предоставление услуг ‎по размещению информации и связанная с этим деятельность, научные исследования и разработки в области естественных ‎и технических наук, деятельность по трудоустройству и подбору персонала — 0%;

Свердловская область — производство ядерных установок и их составных частей, в том числе ‎для транспортных средств, производство оружия и боеприпасов, строительство кораблей, судов и лодок, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, производство летательных аппаратов, включая космические, ‎и соответствующего оборудования, производство военных боевых машин, перевозка опасных грузов, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем — 0%;

Тверская область — торговля оптовая и розничная, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги ‎по перевозкам, деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств ‎по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления — 0%;

Тульская область — выращивание овощей — 30%, производство мучных кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения — 50%, производство детского питания и диетических пищевых продуктов — 0%, производство одежды — 90%, торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт, а также оптовая торговля табачными изделиями, перевозка опасных грузов, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность почтовой связи и курьерская деятельность, деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, деятельность охранных служб, в том числе частных, — 0%, деятельность по обслуживанию зданий и территорий — 50%;

Ульяновская область — регулярные перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями в городском ‎и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, а также деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, ‎не включенная в другие группировки, — 0%;

Челябинская область — торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами ‎и мотоциклами*, — 15%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность финансовая и страховая, деятельность по предоставлению прочих персональных услуг — 10%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность домашних хозяйств как работодателей и недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств ‎по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления — 0%;

Москва — выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, а также пиломатериалами — 50%, торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, ‎а также табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%. * За исключением торговли розничной алкогольными напитками (включая пиво), а также розничной торговли табачными изделиями и лекарствами, в том числе на рынках и в киосках.

Введение лимитов может существенно ударить по строительной сфере, где и так наблюдается нехватка кадров. Теперь, если проект примут, на стройках по всей стране должно будет работать не больше 50% иностранцев от общего числа рабочих. Есть исключения: Дагестан (30%), Липецкая область (45%), Астраханская область (70%), Камчатский край и ХМАО-Югра (80%).

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков уже отметил, что предлагаемые нормативы очень спорные, потому что непонятно, как это будет реализовано и кто будет следить за выполнением требований.

«Если мы смотрим статистические данные, то доля иностранных работников на стройплощадках в целом не превышает 15%, однако отраслевая специфика предполагает значительные колебания в потребности в трудовых ресурсах. На определенных технологических этапах, например на общестроительных работах и при начале монтажа, доля иностранцев на конкретных объектах может достигать 80% в отдельные периоды. Поэтому принципиальный вопрос здесь о методологии подсчета численности работников. Что следует учитывать: усредненные показатели, пиковые значения или иные критерии?» — говорит президент Ностроя.

На стройках также ограничат число иностранных рабочих Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Также, по его мнению, сложности возникнут и из-за того, как устроена работа девелоперов: крупные компании имеют целый список отдельных юрлиц, создаваемых под каждые новые проекты, а еще привлекают генеральных подрядчиков и субподрядные организации.

«В этой связи установить фиксированные квоты на долю резидентов и иностранных работников, когда заключается договор подряда, на практике представляется объективно затруднительным, а зачастую и невозможным. Сейчас трудно однозначно оценить, в какой мере инициатива Минтруда по уменьшению квоты иностранцев в строительстве в целом по стране повлияет на ситуацию с кадрами, так как при формировании квот Минтруд учитывает позицию регионов, в частности, количество заявок работодателей», — добавил эксперт.

Однако уменьшение квоты иностранцев в строительной отрасли с 80% до 50% может привести к росту кадрового голода на рядовых неквалифицированных позициях. Антон Глушков президент Национального объединения строителей

Станет только хуже?

Но и другие сферы вряд ли выиграют от новых правил. К такому выводу приходит Андрей Меньшиков, руководитель кадрового агентства «Меньшиков HR».

« Жесткое квотирование, предлагаемое Минтрудом, — это сиюминутное решение, которое усугубит кадровый дефицит в ключевых отраслях (строительство, торговля, сельское хозяйство) и повысит операционные издержки бизнеса из-за нехватки рабочих рук и роста зарплат. Краткосрочное снижение безработицы, которая и так уже почти равна нулю, не компенсирует риски срыва проектов и замедления экономики, особенно в регионах с ужесточенными квотами, например в Амурской и Ульяновской областях», — считает эксперт.

В долгосрочной перспективе инициатива требует параллельных мер по подготовке отечественных специалистов, иначе дисбаланс на рынке труда сохранится. Андрей Меньшиков руководитель кадрового агентства

Он также подчеркивает, что от введения жестких нормативов эффект, конечно, будет, но Андрей Меньшиков называет его краткосрочным и искусственным. Эксперт объяснил почему:

несоответствие спроса и предложения. Эти освободившиеся вакансии чаще всего низкооплачиваемые, физически тяжелые и непрестижные (развозить еду, работать на стройке, собирать урожай). Далеко не каждый безработный россиянин готов и согласен их занять, особенно за ту же зарплату;

дисбаланс компетенций. Уволенный мигрант-отделочник с десятилетним опытом и безработный бухгалтер из другого региона — это разные кадры. Просто освободить место не значит, что на него сразу найдется подходящий специалист;

экономика адаптируется. Бизнес, не найдя сотрудников здесь, будет искать обходные пути: заморозку проектов, автоматизацию (где возможно) или рост теневой занятости. В итоге эти вакансии просто закроются, а не будут заняты россиянами.

«Представьте, что в городе запретили все такси, кроме машин премиум-класса. Формально спрос на работу водителем на Rolls-Royce вырастет, но это не значит, что все бывшие таксисты мгновенно найдут эту работу, а цены на поездки останутся прежними. Большинство вакансий так и останутся незакрытыми, а спрос на перевозки будет удовлетворяться нелегально», — приводит пример Андрей Меньшиков.

Это снижение — статистическая иллюзия, которая быстро рассеется, уперевшись в суровую реальность кадрового дефицита и нежелания местного населения массово занимать эти ниши. На смену ей придут реальные проблемы для бизнеса и экономики. Андрей Меньшиков руководитель кадрового агентства

По его мнению, гораздо полезнее было бы сделать акцент на адаптации мигрантов в стране. Для этого следует ввести целевые патенты, обязывающие соискателей подтвердить знание языка, норм этикета и российского законодательства для работы в конкретных отраслях, например в сфере обслуживания населения.

«Это создаст для бизнеса пул квалифицированных и готовых к интеграции кадров, смягчит дефицит и снизит нагрузку на компании, одновременно повысив качество услуг и социальную стабильность», — уверен руководитель кадрового агентства.