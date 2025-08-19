НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос

«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос

Ольга Новгородова рассказала, как вести себя на собеседовании

Эксперт объяснила, что работодатели проверяют вопросом о слабых сторонах кандидата | Источник: Ольга Новгородова / vk.comЭксперт объяснила, что работодатели проверяют вопросом о слабых сторонах кандидата | Источник: Ольга Новгородова / vk.com

Эксперт объяснила, что работодатели проверяют вопросом о слабых сторонах кандидата

Источник:

Ольга Новгородова / vk.com

Все мы не любим говорить о своих минусах и неудачах, особенно при устройстве на работу. HR-директор Ольга Новгородова объяснила Е1.RU, как отвечать на самый неудобный вопрос на собеседовании. Публикуем колонку эксперта с советами от первого лица:

Ольга НовгородоваОльга Новгородова
Ольга Новгородова
HR-директор

Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий

Личный сайт

— Какие ваши слабые стороны?

Как же кандидаты не любят этот вопрос. Сколько мемов придумали на этот счет, сколько критики, сколько возмущения.

Давайте будем честны друг с другом: хорошо бы нам всем и в любой ситуации знать слабые стороны друг друга. Все бы этого хотели. Детям — знать слабые стороны родителей. Супругам — и свои и партнера. Коллегам — начальника, сослуживцев, заказчиков.

Каждый бы этого хотел, но, увы, не всем дано.

В большей части, потому что далеко не каждый способен честно отрефлексировать и хотя бы для самого себя понять свои слабые стороны. А поняв — признать. А признав — честно озвучить. А честно озвучив — не стесняться, а взять в работу. А взяв в работу — не бросить на полпути. Или уже принять себя таким, какой ты есть. Но принять с широко открытыми глазами, без розовых очков.

Когда рекрутер, работодатель, директор задает этот вопрос, то он далеко не всегда рассчитывает услышать честный ответ, на котором потом будет строить вашу мотивацию. Да и не рассчитывает вовсе, если честно. Ему важны совсем другие вещи:

Реакция кандидата на неудобный вопрос

Мы сами-то себе не можем ответить на этот вопрос, а уж постороннему человеку тем паче. Способен ли человек сохранять спокойствие, шутить, держать контакт, не уходя в глухую оборону.

Ответ, который я слышала, и он меня устроил: «Я готовился к такому вопросу, нашел социально приемлемые и одобряемые слабые стороны, которые не сыграли бы против меня. Но понял, что они не имеют никакого отношения к правде. Поэтому решил не врать и не присваивать себе чужие слабости. Но и своих сформулировать честно не смог. Позвольте я не буду отвечать на этот вопрос, но обещаю более пристально к себе присмотреться. А после прохождения испытательного срока, когда уволить меня будет не настолько легко, я сформулирую эти слабые стороны и обязательно вам расскажу».

Умение анализировать себя, способность к рефлексии

Даже если ответ обтекаемый, опытный рекрутер слышит, есть ли у кандидата навыки саморефлексии, понимает ли он свои зоны роста или просто повторяет вычитанные фразы.

Ответ, который я услышала буквально на прошлой неделе, и он мне понравился: «Я привык к свободному режиму работы — меня никто не контролирует, не следит, во сколько я пришел в офис, во сколько освободился. И это становится проблемой, потому что такой формат мне очень удобен и комфортен, а работодатели хотят видеть меня рабочем месте в привычное время, а не тогда, когда мне вздумается. Я пробовал перестроиться — ох, как это оказалось тяжело. Я во всём вижу излишний контроль. Какая разница: дома я достигаю результата, в офисе или вообще в другом городе? Но и работодателя готов понять, поэтому сейчас максимально плотно работаю со своим режимом и расписанием».

Открытость и честность в коммуникации

Человек, который может спокойно говорить о своих недостатках и при этом показать, как он с ними работает, выглядит гораздо убедительнее, чем тот, кто придумывает, как ему кажется, хитрый ход: назвать недостатки, которые на самом деле достоинства. Например, я всё принимаю слишком близко к сердцу, и это мешает работать. Я трудоголик. Все понимают, что это не слабые стороны, но кандидат вот решил таким образом набрать себе побольше баллов.

Ответ, который я уже дважды слышала и он вообще никак не напряг: «Я вообще не могу подружиться с ИИ. Надо, весь мир уже в нем, нельзя отставать, но любая нейросетка вызывает опасения. Хочется перепроверить каждый факт. Мне не хочется изучать новые приложения и доверять важные задачи искусственному интеллекту. Можете подсказать, как избавиться от этого предубеждения? Как перестроиться? Ведь совсем необязательно этим пользоваться всегда — нужно уметь и знать, как это делать, а уж применять или не применять — дело десятое. У вас в компании, кстати, как с этим обстоят дела?»

Фокус на развитии, а не на проблемах

Работодателю важно увидеть, что кандидат не застревает на слабых сторонах, а превращает их в стимул для роста, сам обучается или ищет решения.

Ответ, который реально прояснит картину: «Я склонен к микроменеджменту. Уже занимаю руководящую должность, но морально не во всём до нее дорос, поэтому стремлюсь контролировать всё. Это мешает и подчиненным — они не развиваются, постоянно под контролем находятся. И мне мешает — не хватает времени на стратегические задачи и большие цели. Сейчас я над этим работаю — пользуюсь матрицей Эйзенхауэра и заставляю себя несрочные и неважные задачи вообще не контролировать. Дается тяжело, но начало положено».

По сути, этот вопрос — проверка не на «комплект слабостей», а на зрелость и гибкость мышления, на способность быть честным с собой и собеседником, а еще — на умение правильно подать информацию.

И, да, задать такой же вопрос работодателю — милое дело. А у вас какие слабые стороны? В компании? В управлении? В бизнес-процессах? Я вам честно ответил, надеюсь на такую же откровенность с Вашей стороны.

А вы знаете свои слабые стороны?

Почитайте также другие колонки Ольги Новгородовой, например, как правильно требовать повышения оклада, как устроена индексация зарплаты.

