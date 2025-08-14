Ноготки дороже станков? Как маникюрши и барберы стали круче врачей и ученых, но рабочие всё еще нужны

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вроде как промышленность — наше всё. При этом всё больше крупных предприятий вынуждены отправлять сотрудников на четырехдневку или даже в неоплачиваемые отпуска из-за падения спроса, роста конкуренции и нехватки средств. Крупнейший производитель цемента в России, компания «Цемрос», может с 1 октября перейти на сокращенную рабочую неделю.

До этого уже на сокращенный график работы перешли сразу несколько крупных автопроизводителей, в том числе «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и ГАЗ.

А вот в РЖД производственный персонал не затронут, зато работники офисов до конца года будут брать отпускные дни за свой счет, пишет РБК. Мера вынужденная, чтобы не пришлось сокращать штаты.

Наверняка такие же экстренные меры принимают и другие крупные работодатели, просто о них не принято распространяться. С начала года появлялись слухи, что сокращения затронут святая святых — не только работающих на аутсорсинге айтишников из подразделений «Сбера», но даже центральный аппарат «Газпрома». Правда, никто эти слухи официально не подтверждал.

И вот прямо по закону сохранения энергии: если в одном месте убыло, то в другом прибыло. Пока заводы и офисы пустеют, прекрасно чувствует себя… индустрия красоты. По подсчетам разных сервисов, маникюрщики (их теперь толерантно называют «мастера ногтевого сервиса») зарабатывают по 130 тысяч рублей в месяц. В полтора раза больше, чем годом ранее. Таким же ростом доходов могут похвастаться мужчины-парикмахеры (барберы, по-модному), косметологи-эстетисты и визажисты. Авторы исследования объясняют это тем, что на рынке труда не хватает опытных и талантливых мастеров. А вот стричься и делать маникюр хотят все.

Парадоксы (если не сказать гримасы) российского рынка труда MSK1.RU обсудил с нашими постоянными HR-экспертами.

Кадровый дефицит создает новые точки роста

— Рост зарплат мастеров маникюра — это как раз пример того, как кадровый дефицит формирует новые точки роста доходов в сервисных профессиях, — объясняет член Экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы России Валерий Тумин. — Рост зарплат в этой сфере отражает не только высокую загрузку, но и готовность потребителей платить за профессионализм. Квалифицированные мастера заняли нишу индивидуального обслуживания, став по сути самозанятыми предпринимателями с высоким уровнем дохода.

Главное — грамотно продвинуть себя на конкурентном рынке

— Хорошо поднимать заработок сегодня могут сантехники, электрики. В общем, любые самозанятые. Но при условии, что они грамотно продвигают себя, формируют ценность услуги и работают над личным брендом, — говорит стратег по продвижению и развитию бизнеса, руководитель группы PRoud.365 Евгения Истомина. В медийности заложена возможность быть впереди конкурентов, и это касается абсолютно всех профессий. Сейчас срабатывает маркетинг, а именно грамотное позиционирование на рынке.

Зарабатывать могут все: от финансовых аналитиков до экологов

— Рост зарплат будет в ряде ключевых секторов. В первую очередь, в сфере информационных технологий. Программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту в крупных городах могут зарабатывать от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, в зависимости от уровня опыта, — прогнозирует генеральный директор имиджевого агентства PRIX Club Александр Кривошеев. — Среди других выгодных профессий я бы отметил медицинские (врачи, особенно в узких областях), профессии в области финансов и аналитики, специалистов в области маркетинга и продаж. И особое внимание я был уделил профессиям, связанным с экологией и устойчивым развитием, например, инженерам по охране окружающей среды и специалистам по альтернативной энергетике. Это мировой тренд, и такие специалисты будут получать высокие зарплаты.

Но стране по-прежнему не хватает опытных рабочих

— Конкуренция между работодателями за ценные кадры обостряется, на рынке дефицит квалифицированных рабочих рук. В промышленном секторе на одного специалиста приходится несколько вакансий, и предприятиям приходится пересматривать подход к найму, предлагая зарплаты выше рыночных для узких специалистов, — говорит руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота» Ксения Юркова. — Мы наблюдаем рост зарплат по таким специальностям, как сварщики, токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, инженеры-технологи, специалисты с опытом работы в промышленности, квалифицированные слесари-ремонтники, способные выполнять сложные ремонтные работы.