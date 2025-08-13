Россиянам начнут считать зарплату по-новому: что изменится

Также изменится расчет выходного пособия Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России обновят порядок определения средней заработной платы сотрудников, который принесет им ряд преимуществ. С разъяснениями по этому поводу выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Одно из ключевых новшеств — в расчет среднего заработка теперь будут включаться не только премии, но и другие денежные поощрения. Это очевидный плюс для работников», — поделился Нилов с ТАСС.

Выходное пособие тоже будут рассчитывать по новым правилам: средний дневной заработок умножат на среднее количество рабочих дней в месяце. Для назначения пособий учтут и средний часовой заработок, умноженный на среднее количество рабочих часов в месяце за прошедший год.

Нилов отметил, что в остальных аспектах изменений не планируется. При расчете отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск средний заработок будут рассчитывать по привычной схеме: делить начисленную зарплату за расчетный период на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.

Депутат добавил, что устаревшие нормативные акты утратили силу.

«Всё освежили, всё обновили, всё, что было раньше, — всё это уже ушло в прошлое. Всё теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее», — резюмировал парламентарий.