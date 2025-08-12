НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
До 2500 рублей за 60 минут: в Ярославле назвали самые высокооплачиваемые почасовые вакансии

Публикуем топ мест

В Ярославле назвали вакансии с самыми высокими зарплатами за час. Рейтинг таких мест представил сервис hh.ru. Выглядит топ-3 следующим образом.

Педагог по фортепиано

Учителю готовы платить от 800 до 2 500 рублей за час «на руки». Его задача — проводить занятия с детьми по вокалу, фортепиано, сольфеджио. От соискателя ждут порядочности, доброты и знания своего дела. Работать придется в студии. График работы — свободный.

Садовник

На втором месте вакансия садовника. Специалисту по уходу за растениями предлагают 400 рублей в час. В его обязанности будет входить своевременная прополка, уход за территорией, полив, сезонные работы по высадке или пересадке зеленых насаждений, обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений. На вакансию готовы взять специалиста с опытом, трудолюбивого и ответственного. Работать придется в поселке ивняки три раза в неделю (примерно по 8 часов в день).

Официант

Еще одна профессия с неплохим заработком за час работы — официант. На этом месте готовы платить от 416 рублей (до вычета налогов). График работы — 2/2. В обязанности сотрудника будет входить принятие заказов, консультирование по меню, доставка заказов, уборка сервировка столов. Обязателен опыт работы, приветствуется наличие водительского удостоверения. Работодатель предоставляет бесплатное питание, служебный транспорт, униформу.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Вакансии Зарплата
Комментарии
1
Гость
53 минуты
А вакансии депутатов нет ? говорят там не плохо заработать можно
