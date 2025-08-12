До 2500 рублей за 60 минут: в Ярославле назвали самые высокооплачиваемые почасовые вакансии

В Ярославле назвали вакансии с самыми высокими зарплатами за час. Рейтинг таких мест представил сервис hh.ru. Выглядит топ-3 следующим образом.
Педагог по фортепиано
Учителю готовы платить от 800 до 2 500 рублей за час «на руки». Его задача — проводить занятия с детьми по вокалу, фортепиано, сольфеджио. От соискателя ждут порядочности, доброты и знания своего дела. Работать придется в студии. График работы — свободный.
Садовник
На втором месте вакансия садовника. Специалисту по уходу за растениями предлагают 400 рублей в час. В его обязанности будет входить своевременная прополка, уход за территорией, полив, сезонные работы по высадке или пересадке зеленых насаждений, обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений. На вакансию готовы взять специалиста с опытом, трудолюбивого и ответственного. Работать придется в поселке ивняки три раза в неделю (примерно по 8 часов в день).
Официант
Еще одна профессия с неплохим заработком за час работы — официант. На этом месте готовы платить от 416 рублей (до вычета налогов). График работы — 2/2. В обязанности сотрудника будет входить принятие заказов, консультирование по меню, доставка заказов, уборка сервировка столов. Обязателен опыт работы, приветствуется наличие водительского удостоверения. Работодатель предоставляет бесплатное питание, служебный транспорт, униформу.