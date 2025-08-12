До 2500 рублей за 60 минут: в Ярославле назвали самые высокооплачиваемые почасовые вакансии

Специалисты рассказали, где больше всего платят за час работы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Ярославле назвали вакансии с самыми высокими зарплатами за час. Рейтинг таких мест представил сервис hh.ru. Выглядит топ-3 следующим образом.

Педагог по фортепиано

Учителю готовы платить от 800 до 2 500 рублей за час «на руки». Его задача — проводить занятия с детьми по вокалу, фортепиано, сольфеджио. От соискателя ждут порядочности, доброты и знания своего дела. Работать придется в студии. График работы — свободный.

Садовник

На втором месте вакансия садовника. Специалисту по уходу за растениями предлагают 400 рублей в час. В его обязанности будет входить своевременная прополка, уход за территорией, полив, сезонные работы по высадке или пересадке зеленых насаждений, обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений. На вакансию готовы взять специалиста с опытом, трудолюбивого и ответственного. Работать придется в поселке ивняки три раза в неделю (примерно по 8 часов в день).

Официант