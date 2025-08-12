«Продажи упали, производство на спаде». Заводы переходят на четырехдневку и сокращают персонал. Пора ли бить тревогу

Рабочий персонал по-прежнему самый востребованный Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Российские компании стали открывать меньше вакансий, а соискатели, наоборот, чаще публикуют на платформах для поиска работы свои резюме. Некоторые предприятия начали переходить на четырехдневную неделю, а кое-где даже прибегают к сокращению персонала. Однако полностью от дефицита кадров избавиться фирмам не удалось. E1.RU вместе с экспертами разбирался в, казалось бы, абсурдной ситуации на рынке труда.

Дефицит кадров еще с нами?

По данным крупного рекрутингового сервиса hh.ru, на одну вакансию в июле 2025 года в России претендовали 6 соискателей, а год назад — всего 3,4.

Специалисты hh.ru отмечают, что ситуация на рынке труда, при которой на одну вакансию приходится меньше 1,9 резюме, называется острым дефицитом соискателей, при показателе от 2 до 3,9 возникает дефицит, нормальным уровнем конкуренции за рабочие места считается показатель от 4 до 7,9. При более высоких цифрах на рынке складывается перевес в пользу работодателей.

Цифры hh.ru показывают, что из дефицита кадров мы перешли в состояние равновесия.

«На рынке труда мы отмечаем развивающийся тренд на гармонизацию: динамика увеличения числа вакансий уже не так заметна, как в предыдущие годы, ее темпы становятся сдержаннее, при этом активность соискателей растет», — рассказала E1.RU региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Шишкина.

Как заметила эксперт, открытых вакансий всё еще много, уровень безработицы по-прежнему держится на низких значениях. На эту ситуацию продолжают влиять демографические причины.

Переходят на неполную неделю и сокращают персонал

Директор кадрового агентства «Меньшиков HR» Андрей Меньшиков тоже отмечает, что, несмотря на ослабевающую напряженность, дефицит всё еще остается. Параллельно с этим некоторые компании вынуждены прибегать к сокращениям.

«Некоторые компании сокращают персонал, оптимизируя свои затраты. В экономике сейчас всё не очень хорошо: у многих и продажи упали, и производство на спаде. Поэтому фирмы начали смотреть на производительность труда и от кого-то избавляться», — объяснил Андрей Меньшиков.

На рынке появляются высвободившиеся сотрудники. Но, безусловно, этого количества не хватает, чтобы в полной мере закрыть дефицит. Андрей Меньшиков директор кадрового агентства «Меньшиков HR»

Наш собеседник говорит, что предприятия ведут охоту на конкретных специалистов (например, сейчас заводы нуждаются в стропальщиках), а вот работники, которых хватает, рискуют попасть под сокращения.

Об одном из недавних массовых сокращений мы рассказывали в мае. Сотрудники Уральского трубного завода заявили, что их руководство решило избавиться более чем от 500 человек.

Еще один способ сокращения расходов для компаний — переход на четырехдневную рабочую неделю. Недавно о таком решении объявили, например, на Серовском заводе ферросплавов (там заявили о падении спроса на продукцию и запустили антикризисную программу). На неполную неделю переводят также часть сотрудников Екатеринбургского метрополитена.

Несмотря на все эти тревожные сообщения, HR-директор Ольга Новгородова уверена, что россиянам не стоит ждать массовых сокращений. Если у нескольких предприятий дела обстоят неважно, это не отражает общей ситуации, считает собеседница.

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов объяснил, почему на каких-то предприятиях всё еще есть нехватка сотрудников, а где-то их сокращают:

«Сейчас нам нужно много продукции для СВО. Когда новые производства только запускаются, туда требуется много людей. А по мере того, как предприятия начинают выходить на нормальный уровень производства, ручной труд заменяют на автоматизированный, а людей уже нужно меньше».

Где требуется больше всего специалистов

HR-эксперты сходятся на том, что больше всего рынок нуждается в рабочем персонале, причем низкоквалифицированном. Хотя раньше заводы заявляли еще и о нехватке высококвалифицированных кадров.

«По количеству вакансий во втором квартале лидируют сферы строительства, доставки, грузоперевозок и складской логистики, пищевой промышленности, производства, розничной и оптовой торговли», — отмечает Елизавета Шишкина.

Эти данные актуальны для всех регионов страны.

Рабочей силы на стройках всё еще не хватает Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Самые востребованные специальности — это:

монтажники;

сварщики;

слесари;

машинисты спецтехники;

токари;

бетонщики;

дорожные рабочие;

курьеры;

упаковщики;

разнорабочие;

водители;

повара;

продавцы;

менеджеры по продажам;

операторы кол-центров.

Айтишников хватает?

Напротив, высокая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается, в частности, в сфере закупок, IT, искусстве, инвестициях, юриспруденции, управлении персоналом, маркетинге, рекламе и PR, следует из данных hh.ru.

О том, что с острым дефицитом IT-специалистов российские компании справились, говорит и Александр Сивогривов.

«С IT-специалистами у нас всё более-менее наладилось. Но IT-сфера продолжает очень активно развиваться. Плюс идет процесс импортозамещения, и, соответственно, необходимо развивать и поддерживать собственные IT-сервисы, разрабатывать собственное программное обеспечение. И на это всё, естественно, требуются квалифицированные IT-специалисты», — отметил Александр Сивогривов.

А что с зарплатами?

Кадровики отмечают, что «зарплатная гонка» продолжает замедляться. Впервые о том, что она приостановилась, эксперты заговорили год назад.

«Если в предыдущие годы размер предлагаемой оплаты новым сотрудникам увеличивался в пределах 20–30% год к году, то теперь динамика заметно снижается. Так, по итогам второго квартала 2025 года средние зарплатные предложения в вакансиях по всем сферам и профессиям увеличились в Свердловской области на 3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, по России — на 7%», — рассказала региональный представитель «Авито Работы» Елизавета Шишкина.

Она добавила, что заметнее всего зарплаты, которые обещают соискателям, выросли в металлургии (на 26%), сфере общепита (на 18%), строительстве промышленных объектов и инфраструктуры (на 17%), торговле (на 14%) и пищевой промышленности (на 13%).

На вопрос о том, что дальше ждет рынок труда, эксперты не дают четкого ответа. Кто-то говорит, что работодатели будут расширять границы найма, предлагая соискателям материальные и нематериальные бонусы, внедрять новые форматы занятости и вести подготовку специалистов на рабочем месте. Кто-то считает, что ситуация будет зависеть от решений Центробанка по ключевой ставке: ее повышение может оказаться губительным для некоторых игроков бизнеса.