«Для них нет ни выходных, ни праздников». Врач 15 лет ухаживает за животными в зоопарке — особенности необычной профессии

В зоопарке «Лимпопо» Василий Балдыгин несет ответственность за всех животных Источник: зоопарк «Лимпопо»

«Лимпопо» — первый частный зоопарк в России и, пожалуй, самый известный в Нижнем Новгороде. Мы пообщались с одним из его старожилов — ветеринарным врачом Василием Балдыгиным. Он работает там около 15 лет и, кажется, знает о подопечных всё. Как проходит обычный день в «стране птиц и зверей», часто ли животные сбегают из вольеров, какие посетители доставляют больше всего хлопот и кому точно не подойдет работа с дикими зверями — рассказываем в материале NN.RU.

Источник: Городские медиа

«Надоел этот офис! Сейчас бы альпак морковкой кормить и с пингвинами в бассейне купаться». Такие мысли наверняка хоть раз да посещали каждого любителя животных. В погоне за мечтой некоторые из них устраиваются в зоопарк и, бывает, разочаровываются, ведь эта работа требует терпения, физической подготовки и готовности к каждодневному труду.

Василий Балдыгин здесь — заместитель директора по зооветеринарной части. Он пришел на эту должность после двух лет руководства филиалом другого зоопарка.

— До того окончил ветеринарный институт и военно-ветеринарную академию и 29 лет прослужил в Вооруженных силах: в ветеринарной и тыловой службе. А с зоопарком не было такого, чтобы я хотел или не хотел там работать. Просто как-то встретились с директором, пообщались, и он предложил мне должность, — вспоминает Василий.

В обязанности ветврача входят профилактические мероприятия и всё, что связано с содержанием, кормлением и лечением животных, а находятся под его ответственностью все обитатели зоопарка. Всего на его территории содержится 278 видов и более двух тысяч зверей, каждому из которых необходимо уделить внимание.

Всего в зоопарке живет больше двух тысяч животных Источник: Дарья Пестрякова / Городские медиа

— Летом мы готовим корма на зиму и дополнительно охлаждаем животных: проводим орошения почвы, наполняем бассейны и водоемы, кому-то даем фруктовый лед. Зимой следим за температурным режимом, процессом зимования. И конечно, составляем рационы: у некоторых видов может быть до 150 наименований продуктов. Например, европейская лань в природе поедает больше 120 видов растений — весь этот перечень мы должны создать в зоопарке, чтобы животные у нас развивались и приносили потомство.

С таким количеством обязанностей отдыхать не приходится. Рабочий день Василия Балдыгина начинается около семи часов утра — с осмотра животных. Обходя каждый вольер, он проверяет состояние подопечных, а затем приступает к задачам, запланированным накануне.

— Кому-то профилактическая вакцинация, кого-то из животных отправляем [в другой зоопарк], кого-то принимаем, оформляем документы, закупаем корма и оборудование…

Порой работать приходится и ночью, ведь никогда не знаешь, в какой момент понадобится помощь ветврача. Десять лет назад в зоопарке появилась жирафиха по имени Радуга. Ее Василий Балдыгин больше пяти суток вез через Урал из Красноярска. С того момента между ними установилась особая связь.

Радугу Василий Балдыгин вез несколько суток Источник: зоопарк «Лимпопо» / Vk.com

— Радуге тогда было девять месяцев, а животное в этом возрасте, считай, еще младенец. Как и все новорожденные, она пила молочко, которым я кормил ее всю дорогу. Было очень холодно, ночью температура опускалась до минусовой, но мы привезли ее сюда в целости и сохранности. И вот уже десятый год Радуга радует посетителей и нас в том числе, — отмечает Василий.

На этих кадрах Радуга только приехала в Нижний Новгород Источник: зоопарк «Лимпопо» / Vk.com

Для него в «Лимпопо» нет животных, работать с которыми легче или тяжелее: каждое из них в какой-то момент проявляет характер. Чтобы справиться с трудностями, нужно приспосабливаться и искать индивидуальный подход.

— Конечно, это дикие звери, поэтому они своенравны и могут показать норов. Кого-то, например, невозможно просто так отловить для лечебных или профилактических процедур. Взять даже маленьких летучих мышей. Когда родители от них отказываются, мы выкармливаем их самостоятельно — с двух до шести граммов. Для этого мышь необходимо поймать, зафиксировать, научить пить молочко, а потом самостоятельно летать, — отмечает ветеринарный врач.

За последние 15 лет через его руки прошло множество животных, но некоторые виды остаются только в мечтах. Например, Василий Балдыгин хотел бы поработать со слонами и муравьедами, но их пока не предвидится: нет ни места, ни подходящих условий. Между тем создание такой атмосферы, в которой дикий зверь готов приносить потомство, — одна из важнейших задач зоопарка.

— Чтобы животное чувствовало себя в неволе как на воле, нужно учитывать множество факторов. Это и кормовая база, и обогащение среды — работа над окружающим животное пространством. Например, такая птица, как марабу, гнездится только на высоте. Для нее мы создали 13-метровый вольер — самый высокий в России. Кому-то нужны теневые завесы, другим — визуальные барьеры, чтобы посетители не мешали.

В зоопарке живут такие удивительные птицы Источник: зоопарк «Лимпопо» / Vk.com

Как правило, новые животные приезжают в зоопарк из другого же зоопарка: ежемесячно учреждения обновляют свои списки реализации подопечных и обмениваются ими друг с другом. Руководители решают, кого бы хотели привезти и, если созданы все условия, покупают животное или берут его на временное содержание.

Но были в истории зоопарка случаи, когда зверей просто подкидывали. Так на самой заре работы в зоопарке появилась бурая медведица Ляля: ее подбросили к кассе в мешке. Тогда медвежонка приютили, но сейчас, по словам Василия Балдыгина, сделать это было бы не так просто: существует специальный алгоритм действий по изъятию животного из природы.

— Его нельзя просто забрать и посадить в вольер. Нужен комплект документов, который необходим для легального содержания зверя в зоопарке. В первую очередь нужно звонить на горячую линию Росприроднадзора и только после согласования с ним оформлять бумаги. Это целый перечень мероприятий, причем очень длительных. Все-таки у нас не дом приема малютки, здесь свои система, специфика и контроль, — подчеркивает ветврач.

Лялю еще медвежонком подкинули в мешке Источник: зоопарк «Лимпопо» / Vk.com

Еще одна любимица публики, белая медведица Умка-Аяна, тоже попала в зоопарк не самым стандартным способом. В 2017 году маленького истощенного медвежонка обнаружили рыбаки из Якутии — временно животное передали в Московский зоопарк, откуда потом оно переехало в Нижний Новгород.

— У нее двойное имя. Умка — в честь персонажа советского мультфильма, а Аяна в переводе с якутского — «дальняя дорога». Так и получилось, что она далеко уехала и нашла здесь достойное место для жизни.

Красавицу Умку-Аяну спасли рыбаки из Якутии Источник: зоопарк «Лимпопо» / Vk.com

Работа в зоопарке по-своему опасна: стоит на секунду отвлечься, что-то забыть, где-то недоглядеть — и вот по территории уже свободно разгуливает хищник. Так случилось этой весной, когда за пределы вольера выбралась волчица. Посетителей сразу же эвакуировали, а животное после небольшой прогулки самостоятельно вернулось. Как оказалось, один из сотрудников забыл закрыть клетку после кормления волка.

— За 20 с лишним лет работы зоопарка это был единственный случай, когда животное позволило себе выйти. Тут сыграли роль сразу несколько факторов: сотрудник не закрыл вовремя запоры, с волчицей ласково обращались, и она позволяла подойти к себе. На несколько минут оставил незакрытой дверь — и зверь вышел. Надеюсь, такого у нас больше не повторится, — отмечает Василий.

На случай если животное покидает вольер, в зоопарке разработан отдельный алгоритм действий. Участвуют в нем и сотрудники зоопарка, и строительный отдел, и охрана.

— Один закрывает ворота, второй растягивает сети, третий оповещает охрану, чтобы перекрыть входные ворота, кто-то выводит посетителей. Этот алгоритм отработан, мы стараемся его тренировать и развивать.

Создавать проблемные ситуации могут не только звери, но и посетители. Больше всего хлопот доставляют люди, которые любыми способами пытаются погладить и потискать животное, несмотря на строгий запрет.

— Зачастую такие гости наклоняются в вольер и даже сквозь двойное ограждение стараются просунуть туда пальцы. Им кажется, что это домашний питомец, хотя это не так. И не всегда животное лаской отвечает на такие прикосновения — может и поцарапать, и прикусить, и плюнуть. У нас на всех вольерах висят таблички с предупреждениями, чтобы минимизировать риски травм.

Некоторые посетители пытаются погладить альпак, несмотря на запрет Источник: Дарья Пестрякова / Городские медиа

Сейчас в «Лимпопо» работают больше ста сотрудников, и многие из них остаются в «стране птиц и зверей» на долгие годы. Все новички сначала проходят десятидневную стажировку, а затем — испытательный срок на один месяц. Всё это время с новичком работает наставник, который помогает узнать территорию зоопарка и индивидуальные особенности животных.

Кого-то специфика профессии и ненормированный график могут и отпугнуть, особенно если человек приходит в зоопарк только из любви к животным.

— Кого-то не устраивает запах — все-таки все звери пахнут очень индивидуально. Другим не нравится физическая работа, мы же целый день находимся на улице. Для животных нет ни выходных, ни праздников: они каждый день хотят кушать, находиться в чистоте, хотят, чтобы у них были водичка и тень, — подчеркнул Василий Балдыгин. — Не все готовы ради этого так трудиться. Поэтому в зоопарке место есть не всем: нужно это любить, проявлять терпение к животным, выполнять указания директора и более опытных сотрудников. Тогда всё сложится и получится.

В своей работе больше всего ветеринарный врач любит моменты появления новой жизни. Это значит, что для животных удалось создать достойные условия, в которых они готовы приносить потомство.