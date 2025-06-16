Платить за отпуск и больничный будут по-другому: что изменится

В России поменяют правила расчета среднего заработка. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.
Средний заработок влияет на расчет различных выплат:
отпускных;
больничных:
командировочных;
выходного пособия при увольнении;
компенсации за неиспользованный отпуск.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указано в документе правительства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Если же у вас почасовая оплата, тогда схема немного меняется. Необходимо умножить средний заработок в час на среднее число рабочих часов в месяце.
Пока же для определения среднего месячного заработка работника необходимо умножить рассчитанный фактический средний дневной заработок на количество рабочих дней, подлежащих оплате. Такой порядок действовал бессрочно.