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Работа Платить за отпуск и больничный будут по-другому: что изменится

Платить за отпуск и больничный будут по-другому: что изменится

Обновленные правила будут работать шесть лет

3 235
5 комментариев
Выплаты будут зависеть от среднего количества рабочих дней | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВыплаты будут зависеть от среднего количества рабочих дней | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Выплаты будут зависеть от среднего количества рабочих дней

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России поменяют правила расчета среднего заработка. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Средний заработок влияет на расчет различных выплат: 

  • отпускных;

  • больничных:

  • командировочных;

  • выходного пособия при увольнении;

  • компенсации за неиспользованный отпуск.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указано в документе правительства, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Если же у вас почасовая оплата, тогда схема немного меняется. Необходимо умножить средний заработок в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Пока же для определения среднего месячного заработка работника необходимо умножить рассчитанный фактический средний дневной заработок на количество рабочих дней, подлежащих оплате. Такой порядок действовал бессрочно.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Работа Зарплата Средний заработок Выплаты и пособия
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Комментарии
5
Гость
16 июня, 11:29
лучше точно не будет , делается всё чтобы экономить
Гость
23 часа
среднее число рабочих часов в месяце Это сколько в итоге?
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