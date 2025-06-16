Платить за отпуск и больничный будут по-другому: что изменится

Выплаты будут зависеть от среднего количества рабочих дней Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России поменяют правила расчета среднего заработка. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Средний заработок влияет на расчет различных выплат:

отпускных;

больничных:

командировочных;

выходного пособия при увольнении;

компенсации за неиспользованный отпуск.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указано в документе правительства, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Если же у вас почасовая оплата, тогда схема немного меняется. Необходимо умножить средний заработок в час на среднее число рабочих часов в месяце.