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Работа Россиян ждет шестидневная рабочая неделя — когда, и что будет с зарплатой

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя — когда, и что будет с зарплатой

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8 комментариев
Шестидневки можно будет избежать | Источник: Максим Бутусов / E1.RUШестидневки можно будет избежать | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Шестидневки можно будет избежать

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Осенью россиян ждёт необычно длинная рабочая неделя — об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

С 27 октября по 1 ноября запланирована шестидневная рабочая неделя, связанная с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. В результате трудовые будни растянутся, однако заработная плата при этом останется неизменной — за субботу мы отдохнём в понедельник, отметила Валентина Захаренкова.

После такой насыщенной недели нас ждут три дня отдыха — с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября (День народного единства).

При желании можно сократить шестидневку, воспользовавшись возможностью взять оплачиваемый отпуск или отгулять за свой счёт. Однако важно помнить: если вы решите отдыхать не в те даты, что указаны в графике отпусков, потребуется согласование с работодателем — он вправе отказать. Также необходимо получить его согласие и при желании взять отпуск за свой счёт.

Некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению: например, работающим пенсионерам (до 14 дней в году), инвалидам (до 60 дней в году) и другим категориям. А также — при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близких родственников, сообщила Валентина Захаренкова.

На днях мы писали о том, что в Минтруде предложили предоставить россиянам дополнительный недельный отпуск из-за выгорания.

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Комментарии
8
Гость
4 часа
Могли бы за год об этом написать, чего за 4 месяца то всего
Гость
5 часов
от количества выхода на работу скрепных сумма оплаты не изменяется
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