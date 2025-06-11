Россиян ждет шестидневная рабочая неделя — когда, и что будет с зарплатой

Шестидневки можно будет избежать Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Осенью россиян ждёт необычно длинная рабочая неделя — об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

С 27 октября по 1 ноября запланирована шестидневная рабочая неделя , связанная с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. В результате трудовые будни растянутся, однако заработная плата при этом останется неизменной — за субботу мы отдохнём в понедельник, отметила Валентина Захаренкова.

После такой насыщенной недели нас ждут три дня отдыха — с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября (День народного единства).

При желании можно сократить шестидневку, воспользовавшись возможностью взять оплачиваемый отпуск или отгулять за свой счёт. Однако важно помнить: если вы решите отдыхать не в те даты, что указаны в графике отпусков, потребуется согласование с работодателем — он вправе отказать. Также необходимо получить его согласие и при желании взять отпуск за свой счёт.

Некоторым категориям работников работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению: например, работающим пенсионерам (до 14 дней в году), инвалидам (до 60 дней в году) и другим категориям. А также — при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близких родственников, сообщила Валентина Захаренкова.