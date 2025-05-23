«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате

У дорожных полицейских ненормированный график, а также их вызывают на службу в выходные Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Сотрудник ГАИ из Тюмени выделяет несколько проблем в их подразделении: зарплата, нехватка сотрудников и многозадачность. После выхода ряда публикаций о службе в правоохранительной системе инспектор ДПС на анонимных условиях также решил поделиться тонкостями своей работы с 72.RU. Дальше — от первого лица.

Анонимный автор

У нас график — работаем день, ночь, а потом два выходных. Смена длится по бумагам 12 часов. День начинается в семь утра, а заканчивается поздним вечером. Мы часто задерживаемся — если случилось ДТП с пострадавшими или еще что-нибудь. В выходные у нас либо усиления или занятия.

Бывает дергают в сопровождение, например, если кто-то из высокопоставленных в регион приезжает.

В нашем подразделении нехватка сотрудников примерно 50 человек, а может, и того больше. Молодые приходят и уходят. На данный момент у нас есть многие, которые написали заявление на пенсию, и ждут, когда уйдут. Могу предположить, что в ближайшее время, когда все они отправятся на заслуженный отдых, настанет кадровый голод. Большинство держатся из-за льготы год за полтора. Так люди быстрее выходят на пенсию.

По словам дэпээсников, в их подразделении не хватает нескольких десятков сотрудников Источник: Ирина Шарова /72.RU











Проблемы с обмундированием у нас имеются. Приходится иногда самому покупать себе теплые вещи на службу. Потому что те, что выдаются, холодные или их совсем нет на складе. Порой форму, которая не по размеру, приходится подшивать под себя.

Служебные машины редко, но бывает, что ремонтируем за свой счет, потому что большие очереди на обслуживание в нашей системе. Другие автомобили не очень укомплектованы.

Средняя зарплата у сотрудников ГАИ в нашем регионе 60 тысяч рублей. За переработку платят мало — всего лишь 120 часов, и всё.

Если сотрудник не наказан будет в конце года, то его ждет премия около 100 тысяч рублей. Если он наказан по какой-либо причине, то не получит совсем ничего. Иногда ребята скидываются всем коллективом, чтобы не было обидно тому, кто остался совсем без премии.

Многие силовики получают премии в конце года Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Если говорить о преступности, то, по моим ощущениям, она уменьшилась. Чаще всего мы сталкиваемся с преступлениями, связанными с ДТП, с пьяным вождением. Кроме этого, задерживаем разных жуликов: одни перевозят наркотики, вторые связаны с кражами или мошенничеством. Работы хватает.

Помимо усилений, дежурств, задержаний, инспектор выполняет и административную работу — занимается пропагандой правил дорожного движения, ведет практику и тому подобное. А еще мы часто пишем конспекты, которые, я думаю, не нужны для нашей деятельности. Мы можем заниматься этим даже в свой выходной. На какие темы? Например, как в другой стране человека задержали за какое-нибудь преступление. Эти конспекты проверяются начальством, без них сотрудников могут и не отпустить в отгул или планируемый отпуск.

Мне кажется, что сейчас палочной системы в ГАИ нет. Но есть такое понятие, как «непринятие мер» даже по пустякам. За это могут привлечь сотрудника.

Что касается новостей о задержании некоторых инспекторов ГАИ в области за взятки, то не вижу тут ничего удивительного. Взятки, наверное, к большому сожалению, всегда были, есть и будут. Но сейчас взяточничества будто бы стало меньше, везде камеры и стало больше контроля по этой части. И данный факт я поддерживаю, потому что одни преступления в виде взяток влекут за собой другие, иногда и с отягощением.

Что касается меня, то я для себя твердо решил уйти по выслуге лет на пенсию. Мечтаю о другом режиме работы и жизни в целом.