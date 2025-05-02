«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях

Быть участковым полиции сложно. Прежде всего в моральном плане Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Сильная нагрузка из-за некомплекта сотрудников, нехватка служебных машин (и их состояние), а также небольшая зарплата. Такие ключевые проблемы на службе обозначил участковый полиции из Тюмени, пожелавший остаться неназванным. По его словам, есть в его работе свои плюсы, в частности некая стабильность. При этом минусы зачастую перевешивают. Об этом на условиях анонимности он откровенно рассказал 72.RU. Далее — от первого лица.

У многих из нас искаженное представление о работе участковых полиции. Рассказываем, как дела обстоят на самом деле Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Обычный день участкового начинается с того, что приезжаем на совещание, нам ставят задачи по текущим операциям. Потом отправляемся патрулировать участок. Задач много: от бытовиков до надзорного судимого элемента. Надо всех проконтролировать и провести беседы. Бывает, что в рейды выезжаем с представителями разных администраций, уголовно-исполнительной инспекцией.

Вся работа, всё, что здесь, на территории, происходит, ложится на плечи участкового. Так проходит целый день — в разъездах, беседах, проверках, подготовке документов, приемах граждан. Конечно, нас, как и других сотрудников полиции, часто вызывают в усиление. На любое массовое мероприятие ты должен приехать и присутствовать, осуществлять охрану порядка.

Основная наша боль — это зарплата. Оплата труда неконкурентоспособная, меньше, чем у кассиров «Пятерочки». Если только-только сотрудник устраивается, то он получает 43 или 44 тысячи, а работает за пятерых-шестерых. Да что говорить, люди с опытом на службе получают ненамного больше. Я служу уже несколько лет и получаю 55–60 тысяч рублей. Такая зарплата у многих участковых с выслугой лет в городе, в районах и того меньше.

Нагрузка огромная, чего не скажешь о зарплате. Такой дисбаланс в полиции сейчас — обычная история Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Поскольку люди не хотят идти в правоохранительные органы, то вся имеющаяся нагрузка ложится на нас. То есть, помимо своих конкретных задач, ты должен решать проблемы других территорий. Отсюда и затягивание каких-либо вопросов жителей и обращений граждан. У нас круглосуточный режим работы. Если район укомплектованный или коллеги есть, то, соответственно, перекрываемся и быстрее разруливаем задачи. Выходные бывают, но в любом случае один из нас должен находиться на круглосуточном дежурстве.

Нагрузка у нас колоссальная, свободного времени почти нет. Нехватка людей, повторюсь, сказывается на нас. Например, в одном районе Тюменской области из 10 участковых работает по факту один. И получает он один оклад. За переработку платят, но не в таком объеме, как хотелось бы, и не за столько задач. Для понимания: на одном большом районе должно работать несколько десятков участковых по штату. Ну, может, 15–20. А этот парень пашет в одного. Он круглыми сутками работает, абсолютно.

Простые обыватели привыкли обвинять участковых полиции в нерасторопности. Но они даже не догадываются о том, что причина часто кроется в банальной нехватке кадров Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Могу сказать, что за последнее время количество обращений увеличилось многократно. Люди звонят по поводу и без повода, приходят и пишут заявления. Многих направляют к нам, поскольку мы первоначальная инстанция, через нас нужно пройти, чтобы в дальнейшем решение какое-то в суде получить.

Какие преступления совершаются? Ну в основном бытового характера. Это семейно-бытовые конфликты между мужем и женой либо сожителями. Потом, получается, кражи, хищения, побои, конфликты разного рода. Это всё непосредственно тоже отрабатывает участковый. Бывают и всякие тяжелые преступления, вплоть до убийств, и там участковый должен присутствовать. С каким контингентом приходится работать? Маргиналов сейчас особо нет, большинство из них уже находятся в местах лишения свободы. Часть осужденных отправляются в зону СВО, по возвращению мы как участковые должны за ними следить и их контролировать.

Бытовые конфликты — наиболее частая причина для обращения в полицию. В некоторых случаях всё завершается примирением сторон Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Если говорить об отношении к нам людей, замечаю, что оно негативное. Потому что многие сотрудники из-за нагрузки должным образом не обслуживают [вверенную им] территорию. Глобальной проблемой нашего подразделения можно назвать отсутствие нормального транспорта. Некоторым парням приходится ремонтировать служебные машины за свой счет или даже ездить по работе на своих автомобилях. Конкретно у нас нет проблем с формой: она всегда есть в наличии, и ее вовремя выдают. Требований у руководства, у начальников отдела в любом случае к нам больше всех, потому что участковые ближе всех с народом.

Боль участковых — это, конечно, социальная незащищенность. К примеру, не выдают положенные квартиры. Многим ребятам комиссия не одобряет получение жилья, хотя у нас есть семьи, дети. Ссылаются на то, что учителям, врачам тоже надо. Но и среди педагогов и медиков, как я знаю, с получением жилья не всё так гладко, как говорят в комиссии. Многие наши ребята уже 20 лет отработали, а всё еще не могут получить свои квадратные метры.

Получить служебное жилье — задачка со звездочкой. Официально у полицейских гарантии на его получение есть, по факту они безуспешно стоят в очереди годами Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Если, не дай бог, произойдет что-то резонансное, с участкового в первую очередь спросят. Это большая ответственность. Можете себе представить, что на одной территории в нашем регионе у участковых бывает по 40 сообщений в сутки. И отрабатывают это всё всего несколько человек. Конечно, бывает, что участковый приехал на место, составил протокол и уехал. А есть сообщения, в которых нужно разбираться: собирать доказательную базу, опросить всех, установить личности, передать руководству или в суд все бумаги и справки, посмотреть на ситуацию со всех сторон и сделать какие-то выводы. На это нужно время.

Если будут платить нормально, люди пойдут на службу, будут терпеть вот этот нехват, стараться работать. А когда получаешь за службу реально меньше, чем кассир «Пятерочки», а еще появляются проблемы со здоровьем, в семье… Я знаю, что рвение служить и защищать население у многих полицейских есть. Вопрос лишь в том, как сейчас организован рабочий процесс в правоохранительных органах.

Когда соседи дебоширят или под окнами дома собираются любители громкой музыки, помочь тюменцам могут только участковые. Но как узнать, где он находится и куда звонить? Об этом — в простой и понятной шпаргалке.

Как выглядит типичный тюменский уголовник — смотрите в этой публикации. А еще мы поделились с вами историями самых смешных и нелепых задержаний преступников. Например, один мужчина уснул во время угона мотоцикла, а другой выронил свой паспорт во время ограбления банка. Нашли его невероятно быстро.