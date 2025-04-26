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Работа Из бригады скорой помощи — в фильм Гай Германики: как 47-летний врач круто изменил свою жизнь — видео

Из бригады скорой помощи — в фильм Гай Германики: как 47-летний врач круто изменил свою жизнь — видео

Валентин Ковалев совмещает работу реаниматолога и съемки в фильмах известных режиссеров

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1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Валентин Ковалев уже 30 лет работает врачом-реаниматологом на скорой помощи в подмосковном Раменском. Несмотря на тяжелую работу, однажды ему стало не хватать самореализации, и тогда он решил построить еще одну карьеру — стать актером. Благодаря природной харизме и интересной внешности, Ковалева практически сразу начали замечать режиссеры.

Валентин уже успел сняться в сериале Валерии Гай Германики «Княгиня Ольга» и в фильме Макса Шишкина «Последний Ронин».

В основном Валентин играет исторические роли: героев-воинов или викингов. В этом актер винит свой типаж:

«Я волосатый, я бородатый. Это какие-то либо исторические фильмы, либо те фильмы, где требуется, скажем так, интеллигентно-богемный типаж. У меня в анкете прописано, что я владею верховой ездой, фехтованием, стрельбой из лука, работаю с копьем. Соответственно, как раз чаще всего я попадаю в средневековые типажи», — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU Ковалев.

Из бригады скорой помощи — в фильм Гай Германики: как 47-летний врач круто изменил свою жизнь — видео | Источник: Занесло меня в кино… / T.meИз бригады скорой помощи — в фильм Гай Германики: как 47-летний врач круто изменил свою жизнь — видео | Источник: Занесло меня в кино… / T.me
Источник:

Занесло меня в кино… / T.me

Несмотря на успешную карьеру артиста, Ковалев продолжает работать в скорой. По его словам, смены тут ничуть не скучнее актерских. На «сутках» Валентин и его бригада часто сталкиваются с неординарными ситуациями, когда подобрать лечение пациенту — только полдела:

«Мы приезжаем на вызов к пациенту. Молодой мужчина, 46 или 47 лет — плохо с сердцем, сильно задыхается. Мы заходим в квартиру, и у нас шок, потому что этот человек шириной с двухместную кровать. Представьте себе, человек-гора, который мало того, что лежит, он еще и возвышается над этой кроватью. МЧС вызвали вышку. Мы открывали полностью окно, нам подавали в окно люльку, мы на люльку вшестером, дотолкав до окна кровать, перекладываем пациента и спускаем в машину. В больнице измерили вес пациента — 346 килограммов».

Бешеный график не мешает Валентину жить свою лучшую жизнь. По его словам, смена рода деятельности для него — это и есть отдых. Недавно Валентин начал модельную карьеру, но пока ему удалось сняться только для небольших российских брендов.

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Комментарии
1
Гость
26 апреля, 20:40
Врачи становятся певцами, артистами, поэтами. И хорошими. А вот хоть один артист, певец стал врачом? Почувствуйте разницу профессий.
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