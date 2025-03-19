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До 250 тысяч рублей на руки: в Ярославле назвали денежные вакансии

Кого ищут в качестве работников

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29 комментариев
В Ярославле зарплаты в сфере ЖКХ дошли до 200 тысяч рублей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле зарплаты в сфере ЖКХ дошли до 200 тысяч рублей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле зарплаты в сфере ЖКХ дошли до 200 тысяч рублей

Источник:

В Ярославле вырос спрос на работников в сфере ЖКХ. За прошедший год в регионе открыли больше 700 новых вакансий. Это на 48% больше, чем в 2023 году.

«Активнее всего искали персонал компании, занимающиеся благоустройством и уборкой территорий и зданий, работодатели из этих сфер открыли 43% вакансий. Также активно набирали слесарей, сантехников и других рабочих компании из сферы „Водоснабжение и канализация“. Также повышенный спрос на кадры есть у работодателей из сферы „Ремонт зданий и сооружений“ — они разместили каждую пятую вакансию или 22% от всего объёма», рассказали аналитики сервиса hh.ru.

Коммунальные службы чаще всего искали слесарей, сантехников, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами. А еще уборщиков, дворников и водителей.

«При этом наиболее востребованные — слесари и сантехники — входят в десятку дефицитных специалистов, и на одну вакансию для них приходится лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов», — рассказали эксперты.

Норма для рынка труда — от четырех резюме на вакансию.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» в Ярославской области рыночный диапазон зарплат в сфере ЖКХ составил 40 230 — 91 954 рублей. Но при этом существуют вакансии, где готовы платить больше.

Список актуальных вакансий в сфере ЖКХ

Несмотря на дефицит специалистов, большинство работодателей требуют от кандидатов опыт работы. Только 28% предложений доступны новичкам.

«Интересно, что 97% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе, а вот в 3% предложений о работе возможна вахтовая занятость», — рассказали в hh.ru.

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Комментарии
29
Гость
13 часов
Врут !!! Тридцать максимум, потому и не идут .
Гость
14 часов
Так сразу и пишите какие организации предлагают данну зарплату особенно от 100 тыс и выше
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