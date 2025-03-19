До 250 тысяч рублей на руки: в Ярославле назвали денежные вакансии

В Ярославле зарплаты в сфере ЖКХ дошли до 200 тысяч рублей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле вырос спрос на работников в сфере ЖКХ. За прошедший год в регионе открыли больше 700 новых вакансий. Это на 48% больше, чем в 2023 году.

«Активнее всего искали персонал компании, занимающиеся благоустройством и уборкой территорий и зданий, работодатели из этих сфер открыли 43% вакансий. Также активно набирали слесарей, сантехников и других рабочих компании из сферы „Водоснабжение и канализация“. Также повышенный спрос на кадры есть у работодателей из сферы „Ремонт зданий и сооружений“ — они разместили каждую пятую вакансию или 22% от всего объёма», рассказали аналитики сервиса hh.ru.

Коммунальные службы чаще всего искали слесарей, сантехников, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами. А еще уборщиков, дворников и водителей.

«При этом наиболее востребованные — слесари и сантехники — входят в десятку дефицитных специалистов, и на одну вакансию для них приходится лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов», — рассказали эксперты.

Норма для рынка труда — от четырех резюме на вакансию.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» в Ярославской области рыночный диапазон зарплат в сфере ЖКХ составил 40 230 — 91 954 рублей. Но при этом существуют вакансии, где готовы платить больше.

Список актуальных вакансий в сфере ЖКХ

Инженер-проектировщик слаботочных систем и автоматики, до 200 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.

Прораб строительного участка, от 120 000 ₽ за месяц, на руки.

Химик-технолог, до 250 000 ₽ за месяц, на руки.

Несмотря на дефицит специалистов, большинство работодателей требуют от кандидатов опыт работы. Только 28% предложений доступны новичкам.