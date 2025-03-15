Зарплаты до 200 тысяч: в Ярославской области назвали самые денежные вакансии марта

Сервис «Авито Работа» назвал самые высокооплачиваемые вакансии марта в Ярославской области.
— Высокооплачиваемые вакансии чаще предлагают специалистам с профильным образованием и опытом, — пояснили в «Авито».
Ниже топ-3 самых денежных мест, на которые ищут сотрудников.
Врач-стоматолог
В вакансии врача-стоматолога хирургического профиля в Ярославле указана зарплата 200 000 рублей в месяц и отмечено, что ее итоговый размер будет обсуждаться на собеседовании. Специалист сможет обучаться и повышать квалификацию за счет работодателя. Клиника примет к себе кандидата с высшим образованием и опытом, предоставит ему хорошо оборудованное рабочее место и обеспечит постоянный поток пациентов. В объявлении поставлено условие: кандидат должен обладать позитивным мышлением и быть коммуникабельным.
Главный технолог
На машиностроительное предприятие в Рыбинске требуется главный технолог. Платить обещают от 150 тысяч в месяц. График: 5/2 с рабочим днём с 8:00 до 16.30 и корпоративный отпуск в летние месяцы. Кроме высшего технического образования от кандидата на должность требуются руководящий опыт и стаж от трёх лет в сфере металлообработки, в машиностроении или в смежных отраслях.
Инженер-конструктор
Инженера-конструктора с высшим образованием в области машиностроения и опытом в разработке и проектировании от 1-3 лет приглашают в Гаврилов-Ям поработать вахтовым методом по графику 30/15, 45/20 или 60/30. Компания предоставит специалисту жилье в благоустроенной квартире и комплексные обеды, а оплата за 30 отработанных смен составит 152 000-175 000 рублей в зависимости от квалификации и специализации инженера.
Как не прогадать с работодателем
Также эксперты «Авто Работы» дали советы для поиска надежного работодателя:
внимательно изучайте описание вакансии: в нем должно подробно говориться об обязанностях сотрудника, условиях работы, выплатах, графике и т. д.;
зарплату, которую обещают в вакансии, сравнивайте со средней по региону и с аналогичными предложениями, чтобы выяснить ее оптимальный уровень;
проверяйте предприятие на общедоступных ресурсах и обязательно читайте отзывы сотрудников о компании;
надежный работодатель не требует денег с соискателя, поэтому просьба заплатить за вводное обучение, оформление документов, «бронирование» вакансии и т. п. — это повод поискать другое место;
ищите вакансии на крупных джоб-площадках, где объявления проходят модерацию, а работодатели — проверку.