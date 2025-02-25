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Работа обзор Готовы платить до 225 тысяч рублей: каких специалистов не хватает в правительстве Ярославской области

Готовы платить до 225 тысяч рублей: каких специалистов не хватает в правительстве Ярославской области

Обзор вакансий и зарплат на руководящие посты

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28 комментариев
Вакансии в правительство Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВакансии в правительство Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вакансии в правительство Ярославской области

Источник:

Бытует мнение, что для того, чтобы устроиться работать в правительство, надо иметь особый опыт и блестящее резюме. Но это не совсем так. Во всяком случае, на некоторых позициях в региональной администрации.

На сайте правительства Ярославской области открыто публикуются вакансии на разные должности — от замминистров до начальников отделов. Корреспондент 76.RU изучил этот перечень и собрал топ кадров, которых не хватает в руководстве регионом.

Зарплата до 225 тысяч рублей

В Министерство туризма Ярославской области требуется заместитель. Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь не менее двух лет стажа работы на гражданской службе или работы по специальности.

Требование к образованию: высшее (специалитет/ магистратура) по следующим направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Журналистика», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Международные отношения», «Социально-культурный сервис и туризм», «Регионоведение России», «Картография и геоинформатика», «Геодезия и землеустройство», — говорится в объявлении.

За работу предлагают зарплату до 225 тысяч рублей в месяц без вычета налогов. При графике работы 5/2 при восьмичасовом рабочем дне.

Обязанности замминистра туризма | Источник: правительство Ярославской области Обязанности замминистра туризма | Источник: правительство Ярославской области

Обязанности замминистра туризма

Источник:

Кстати, в феврале 2025 года в Ярославской области произошли кадровые перестановки. Теперь Министерство туризма возглавляет бывшая руководительница Центрального управления регионом Гоар Ватинян.

Готовы взять сотрудника из другого города

Также заместитель требуется в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. На должность начальника отдела организации перевозок рассматриваются даже кандидатов из других городов и регионов. Согласно данным из вакансии, работодатель готов помочь с релокацией.

Зарплату обещают до 225 тысяч рублей до вычета налогов. Требуемый опыт работы — более шести лет. Полная занятость при графике — 5/2.

— Основные обязанности: участвовать в разработке и реализации документов стратегического планирования в сфере транспорта; организовывать разработку государственных программ, концепций и программ социально-экономического развития транспортного комплекса; обеспечивать организацию транспортного обслуживания населения; осуществлять функции государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в курируемых сферах государственного управления; координировать деятельность подведомственных организаций, — говорится в объявлении.

Берут только со стажем от года

В государственную ветеринарную службу Ярославской области ищут начальника общего отдела.

— Образование: высшее (специалитет/ магистратура) по следующим направлениям подготовки: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управление». Стаж: не менее двух лет гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, — говорится в объявлении.

Зарплату обещают от 100 до 130 тысяч рублей до вычета налогов. Опыт работы — от года. Правда, за такие деньги придется и поработать. В перечень обязанностей входят 17 пунктов (подробнее — в фото ниже).

Обязанности начальника общего отдела Государственной ветеринарной службы | Источник: правительство Ярославской области Обязанности начальника общего отдела Государственной ветеринарной службы | Источник: правительство Ярославской области

Обязанности начальника общего отдела Государственной ветеринарной службы

Источник:

Ищут замминистра по строительству

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области ищут сотрудника на должность начальника отдела контроля и надзора в сфере долевого строительства. Зарплату обещают до 225 тысяч рублей без вычета налогов. Чтобы претендовать на вакансию, необходимо иметь стаж работы не менее трех лет.

Основные обязанности:

  • работа с расселением аварийного жилья;

  • долевое строительство и контроль заключения договоров 214 ФЗ;

  • контроль жилищных сертификатов; разработка правовых актов и регламентов;

  • работа с детьми-сиротами.

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Комментарии
28
Гость
22 часа
Места публикуют так для галочки,на них берут своих да наших.Сколько не пытался отправлять резюме никакого толку.
Гость
23 часа
Вот только самые интересные вакансии публикуются со *(звёздочкой). Вакансия опубликована с целью формирования кадрового резерва. Не нужны им работники, им нужно отчитаться, что люди готовы к ним в резерв встать.
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