Готовы платить до 225 тысяч рублей: каких специалистов не хватает в правительстве Ярославской области

Вакансии в правительство Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бытует мнение, что для того, чтобы устроиться работать в правительство, надо иметь особый опыт и блестящее резюме. Но это не совсем так. Во всяком случае, на некоторых позициях в региональной администрации.

На сайте правительства Ярославской области открыто публикуются вакансии на разные должности — от замминистров до начальников отделов. Корреспондент 76.RU изучил этот перечень и собрал топ кадров, которых не хватает в руководстве регионом.

Зарплата до 225 тысяч рублей

В Министерство туризма Ярославской области требуется заместитель. Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь не менее двух лет стажа работы на гражданской службе или работы по специальности.

— Требование к образованию: высшее (специалитет/ магистратура) по следующим направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Журналистика», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Международные отношения», «Социально-культурный сервис и туризм», «Регионоведение России», «Картография и геоинформатика», «Геодезия и землеустройство», — говорится в объявлении.

За работу предлагают зарплату до 225 тысяч рублей в месяц без вычета налогов. При графике работы 5/2 при восьмичасовом рабочем дне.

Обязанности замминистра туризма Источник: правительство Ярославской области











Кстати, в феврале 2025 года в Ярославской области произошли кадровые перестановки. Теперь Министерство туризма возглавляет бывшая руководительница Центрального управления регионом Гоар Ватинян.

Готовы взять сотрудника из другого города

Также заместитель требуется в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. На должность начальника отдела организации перевозок рассматриваются даже кандидатов из других городов и регионов. Согласно данным из вакансии, работодатель готов помочь с релокацией.

Зарплату обещают до 225 тысяч рублей до вычета налогов. Требуемый опыт работы — более шести лет. Полная занятость при графике — 5/2.

— Основные обязанности: участвовать в разработке и реализации документов стратегического планирования в сфере транспорта; организовывать разработку государственных программ, концепций и программ социально-экономического развития транспортного комплекса; обеспечивать организацию транспортного обслуживания населения; осуществлять функции государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в курируемых сферах государственного управления; координировать деятельность подведомственных организаций, — говорится в объявлении.

Берут только со стажем от года

В государственную ветеринарную службу Ярославской области ищут начальника общего отдела.

— Образование: высшее (специалитет/ магистратура) по следующим направлениям подготовки: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управление». Стаж: не менее двух лет гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, — говорится в объявлении.

Зарплату обещают от 100 до 130 тысяч рублей до вычета налогов. Опыт работы — от года. Правда, за такие деньги придется и поработать. В перечень обязанностей входят 17 пунктов (подробнее — в фото ниже).

Обязанности начальника общего отдела Государственной ветеринарной службы Источник: правительство Ярославской области











Ищут замминистра по строительству

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области ищут сотрудника на должность начальника отдела контроля и надзора в сфере долевого строительства. Зарплату обещают до 225 тысяч рублей без вычета налогов. Чтобы претендовать на вакансию, необходимо иметь стаж работы не менее трех лет.

Основные обязанности: