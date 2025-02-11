В Ярославской области сменили двух министров. Подробности перестановок

В Ярославской области поменяли министров здравоохранения и туризма Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Ярославской области сменились министры здравоохранения и туризма. О кадровых перестановках сообщил губернатор Михаил Евраев днем 11 февраля.

Министерство здравоохранения в должности и. о. возглавит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Мария Можейко.

— С 1992 года Мария Евгеньевна работала на руководящих должностях. Последнее время была заместителем главного врача по медицинской работе, инновациям и национальным проектам областной клинической больницы. Работала заведующей, а потом и руководила областным кардиологическим диспансером, — сообщил глава региона Михаил Евраев. — Мария Евгеньевна — главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, доктор медицинских наук, заслуженный врач России. На ее счету более 60 научных публикаций в российских и международных изданиях.

Известно, что Мария Можейко окончила Ярославский медицинский институт. Как отмечает губернатор, она более 40 лет работала в системе здравоохранения.

Сергей Луганский возглавлял Министерство здравоохранения Ярославской области с 2023 года Источник: Михаил Евраев / Telegram Мария Можейко станет и. о. министра здравоохранения Ярославской области Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ранее министром здравоохранения Ярославской области был Сергей Луганский. Два года он работал на этом посту. Теперь он вернется на работу в Центральную городскую больницу Ярославля.

— За время работы Сергею Викторовичу удалось внести значительный вклад в решение проблем с дефицитом кадров, в интеграцию цифровых сервисов в медицину, организацию программ реабилитации ветеранов СВО, а также в усовершенствование паллиативной помощи пациентам. Благодарю Сергея Викториевича за работу и желаю дальнейших успехов, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Министерство туризма Ярославской области покидает Ольга Габуева. Она переходит на работу в Москву. Пост министра займет бывшая глава Центра управления регионом Гоар Ватинян.

Министр туризма Ольга Габуева переезжает по работе в Москву Источник: Михаил Евраев / Telegram Ее место займет бывшая глава ЦУР Гоар Ватинян Источник: Михаил Евраев / Telegram

Центр управления регионом существует с 2020 года. Основная работа структуры заключается в сборе, обработке и предоставлении региональным властям обращений и жалоб местных жителей из соцсетей. Гоар Ватинян возглавляла ЦУР последние три года — с лета 2022-го.

— За три года в тесном сотрудничестве с командой Правительства Ярославской области Гоар Степановна проявила себя сильным лидером, способным качественно выстроить работу команды, систематизировать процессы в организации, а также привнести яркие и креативные идеи, способствующие развитию и продвижению региона. И теперь эти качества пригодятся ей на посту и. о. министра туризма Ярославской области, — написал губернатор.

В личном телеграм-канале Гоар опубликовала пост со словами благодарности губернатору Михаилу Евраеву за доверие поста и. о. министра туризма Ярославской области.