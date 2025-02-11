В Ярославской области сменили двух министров. Подробности перестановок

В Ярославской области сменились министры здравоохранения и туризма. О кадровых перестановках сообщил губернатор Михаил Евраев днем 11 февраля.
Министерство здравоохранения в должности и. о. возглавит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Мария Можейко.
— С 1992 года Мария Евгеньевна работала на руководящих должностях. Последнее время была заместителем главного врача по медицинской работе, инновациям и национальным проектам областной клинической больницы. Работала заведующей, а потом и руководила областным кардиологическим диспансером, — сообщил глава региона Михаил Евраев. — Мария Евгеньевна — главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике, доктор медицинских наук, заслуженный врач России. На ее счету более 60 научных публикаций в российских и международных изданиях.
Известно, что Мария Можейко окончила Ярославский медицинский институт. Как отмечает губернатор, она более 40 лет работала в системе здравоохранения.
Ранее министром здравоохранения Ярославской области был Сергей Луганский. Два года он работал на этом посту. Теперь он вернется на работу в Центральную городскую больницу Ярославля.
— За время работы Сергею Викторовичу удалось внести значительный вклад в решение проблем с дефицитом кадров, в интеграцию цифровых сервисов в медицину, организацию программ реабилитации ветеранов СВО, а также в усовершенствование паллиативной помощи пациентам. Благодарю Сергея Викториевича за работу и желаю дальнейших успехов, — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Министерство туризма Ярославской области покидает Ольга Габуева. Она переходит на работу в Москву. Пост министра займет бывшая глава Центра управления регионом Гоар Ватинян.
Центр управления регионом существует с 2020 года. Основная работа структуры заключается в сборе, обработке и предоставлении региональным властям обращений и жалоб местных жителей из соцсетей. Гоар Ватинян возглавляла ЦУР последние три года — с лета 2022-го.
— За три года в тесном сотрудничестве с командой Правительства Ярославской области Гоар Степановна проявила себя сильным лидером, способным качественно выстроить работу команды, систематизировать процессы в организации, а также привнести яркие и креативные идеи, способствующие развитию и продвижению региона. И теперь эти качества пригодятся ей на посту и. о. министра туризма Ярославской области, — написал губернатор.
В личном телеграм-канале Гоар опубликовала пост со словами благодарности губернатору Михаилу Евраеву за доверие поста и. о. министра туризма Ярославской области.
— Это доверие основано на результатах труда команды ЦУР Ярославской области, которую я имела честь возглавлять на протяжении 3 лет. Благодарю каждого из этой команды за 744 совместных рабочих дня, дружбу и преданность. Мы прошли трудный, но интересный путь, — написала Гоар Ватинян.