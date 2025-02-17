«О господи, карлик!» Как живет 140-сантиметровая актриса

Виктории Белоноговой из Екатеринбурга 19 лет, ее рост около 140 сантиметров (врачи называют разные цифры). С шестнадцати лет работала в гастролирующих цирках, а теперь ведет свой блог, учится на преподавателя по физкультуре, участвует как актриса в квестах в стиле «Форт Боярд» (6+) и фотосессиях, иногда снимается в кино. Виктория рассказала E1.RU о том, как узнала, что больше не будет расти, об отношениях со сверстниками, о трудностях «маленьких людей», а также о поисках настоящей любви.
«Мама, тут проблема. Ты кого там в отцы мне выбирала?»
Вика поняла, что больше не вырастет, в двенадцать лет. Она обратила внимание, что подруга, с которой она проводит время с детства, уже выше ее на голову.
— Я говорю: «Мама, тут проблема. Ты кого там в отцы мне выбирала? А что с генами? Где обещанное советское качество?» Я по возрастной категории ориентируюсь, а тут что-то мимо. Потом она меня к генетику водила, к ортопеду, стали писать диагноз «ахондроплазия». Он у меня давно был, но я не осознавала, — говорит актриса.
Ахондроплазия — это врожденная патология, главным клиническим признаком которой является низкий рост из-за существенного укорочения нижних конечностей. При рождении длина тела в норме или чуть ниже возрастных нормативов.
Тогда мама выдумала историю о том, что в детстве дочка съела много антивозрастного крема, потому что он вкусно пах. И Вика рассказывала об этом сверстникам.
— Проблема, понимаете, не во мне, в креме… Если б был такой крем, наверняка бы сделали противоядие. Но тут что-то это противоядие не находится, — шутит Виктория. — У нас, по-моему, был разговор, что где-то там у кого-то по папиной линии так гены сложились. У маленьких людей слабые суставы, а кости жесткие. Из-за этого тяжело расти. У нас если операции проводят, то там пилят обязательно.
У Виктории были многочисленные операции, после которых она училась ходить заново. Одна из манипуляций была четыре года назад.
Вика выше, чем среднестатистический маленький человек, поэтому ей легко удается, например, доставать до кнопок в лифте. Однако подниматься по большим ступенькам или проходить длинные расстояния тяжело:
— Сделать десять тысяч шагов — раз плюнуть. Недавно мы ходили на квест по учебе на Каменные Палатки (геологический и археологический памятник природы — гранитные скалы-останцы, которые находятся в лесопарке Екатеринбурга. — Прим. ред.). Там такие ступеньки (речь о вышеупомянутых скалах. — Прим. ред.), они сами по себе жутко неровные и вообще дико высокие, из камней нарезаны, но я ругалась, когда по ним поднималась. Думала, что лучше уж мне поставили бы «пропуск» (прогул урока. — Прим. ред.).
Табуретка — главный друг Виктории. С ее помощью дома она дотягивается до высоких полок в холодильнике, шкафах или на антресолях.
В детстве я играла в обезьянку: лазила по книжным полкам. Они отрывались, и мама на меня ругалась.
Одежду артистка выбирает в отделах для взрослых и, если необходимо, подшивает. С выбором обуви дела обстоят сложнее: у Виктории 34-й размер ноги, и сложно найти модели без милых детских рисунков.
«Во дворе мне было нелегко найти друзей»
Виктория училась в специализированной школе, поэтому ей легко было выстраивать отношения со сверстниками, у которых тоже были особенности по здоровью.
— В школе у меня были абсолютно нормальные отношения. Там и влюблялись в меня, как во всех девчонок, и я голову теряла от какого-нибудь Кирилла из седьмого класса, — рассказывает артистка. — Если вдруг у человека протез отпадал с руки, «нормально, свой человек». А если это произойдет где-то в обществе, то люди будут говорить: «О господи, рука отпала» или «О господи, карлик, карлик!» Что такое? Где тактика [тактичность], ребята? Давайте другое название придумаем!
Виктория признается, что выстраивать отношения со «здоровыми» людьми бывало непросто. Не все воспринимали ее всерьез:
— «Карлик» — это меня бесило и очень расстраивало. Я прямо переживала, что меня вот так воспринимают. Во дворе нелегко было найти друзей.
Двенадцать лет посвятила профессиональному спорту
Виктория учится на первом курсе педколледжа. Она станет преподавателем по адаптивной физкультуре. В будущем сможет помогать людям с инвалидностью, травмами или заболеваниями.
Актриса признается, что выбрала эту специальность неслучайно. Она двенадцать лет профессионально занималась легкой атлетикой и плаванием и ушла из спорта только в прошлом году. Но до сих пор числится в сборной Свердловской области и России.
— Именно на всероссийском уровне нас делят по классам, вводят в инклюзивные обстоятельства, где мы соревнуемся с разными людьми, со здоровыми в том числе. У меня был опыт, когда выступала на соревнованиях со здоровыми ребятами. Допустим, в плавании. Но у меня короткие ручки-ножки, далеко не уплыву, требуется больше движений, — объясняет артистка.
Все врачи ставили крест на спортивной карьере Виктории и предлагали ей оставить только занятия в бассейне:
— Плавание — мое всё, люблю его, но там еще меньше соперников. Я понимала, что нормативы кандидата в мастера спорта там выполнить очень тяжело.
«Я хотела пойти в Show Girls»
Виктория зарабатывает с десяти лет. До шестнадцати брала подработки, а после — устраивалась официально. Она трудилась в ресторане, цирке, была актрисой массовых сцен и моделью.
В общепите Виктория проработала несколько месяцев, ушла из-за низкой зарплаты и больших нагрузок:
— Я была раннером (сотрудником, который отвечает за передачу готовых блюд из кухни к столам, помогает официантам. — Прим. ред.), потом меня сделали фишкой заведения. Я показывала всякие фокусы, развлекала гостей, общалась с ними, ну и частично выполняла задачи официантов.
Не все коллеги были рады Виктории, однако начальство убеждало ее в обратном и активно помогало быть изюминкой.
— Многие воспринимают меня, как необычное существо, к которому нужно привыкнуть. Я убедилась в этом, работая уже в других местах, — рассказывает Виктория. — У меня был момент, когда я отчаялась. Подумала, фишка есть, но где ее применить, не выезжая из города? Гастрольный график — не вариант. И хотела пойти в Show Girls. Позвонила туда, мне сказали: «Поставишь номер — приходи».
До и после ресторана Виктория была частью цирка шапито. Самым тяжелым оказался гастрольный график, но, если бы она решила остаться, была бы возможность сотрудничать с известными людьми, например с братьями Запашными.
— Я уехала от мамы в шестнадцать лет, меня тогда не приняли в театральный — не прошла конкурс, в списках была 21-й из 20. И я отправилась в цирк, два года там проработала, в разных местах. В первые минуты ребенок не понимал: «Мама, кто это такой?» Теперь я умею работать с детьми. Очень рада, что они меня не пугаются, — говорит Виктория.
Она совмещает учебу и работу в квестах в стиле «Форт Боярд». Работает паспартессой (героиня шоу, которая следит, чтобы никто не нарушал правила. — Прим. ред.), иногда пугает гостей, прибирает и подготавливает площадку.
— Девочке маленького роста очень сложно. Пацаны еще где-то устраиваются, для них есть заезженные роли — паспарту и Ланнистер из «Игры престолов» (18+). Грубо говоря, ты копаешь себе путь ложкой, — поясняет Виктория.
«Когда ты знаешь, куда идешь, не обращаешь внимания на хейт»
Актриса ведет и соцсети. Она начала активно загружать видео в «ТикТок» с 12 лет под псевдонимом Вика Викина.
Виктория признается, что стала снимать ролики осознанно, а не потому, что это было модно. Главная цель — показать таким же девочкам маленького роста, как не стесняться своей особенности.
— Завоевать доверие аудитории очень тяжело. Изначально у меня были сложные отношения со сверстниками. Сама по себе я коммуникабельный человек, но первое впечатление… Человек от тебя шарахается, боится. У меня дикое желание популяризировать таких же девчонок, — поясняет Виктория.
Блог для Виктории — место, где она смогла не только найти единомышленников, но и создать хорошее портфолио.
— Много хороших слов мне писали, что я такая молодец. При этом многие люди не верят, что у меня когда-то был молодой человек. Но на самом деле всё возможно, если ты умеешь себя позиционировать. Если умеешь принимать себя, обязательно найдется свой человечек, — объясняет артистка.
Когда Виктория только-только начала вести блог, на нее обрушилась волна хейта. Поначалу гневные комментарии под видео ее очень расстраивали, но позже она перестала обращать на них внимание. Артистка признается, что начала верить в себя и понимать, что может быть красивой:
— Нужно пробовать, понять в первую очередь, что тебе самому подходит, нравится. Может быть, ходить к психологу. У меня было мало поддержки от близких, поэтому приходилось находить ее в чем-то другом. Когда знаешь, куда идешь, не обращаешь внимания на критику или хейт людей, которые не относятся к твоей сфере.
«Некоторые люди маленького роста озлоблены на мир»
Виктория знает всех маленьких людей в родном Екатеринбурге — четверых парней и шесть девчонок. Со многими смогла связаться благодаря работе в квестах. Еще одна мечта актрисы — собирать всех маленьких людей вместе, чтобы каждый в любой момент мог получить нужную поддержку.
— Когда я рассказала об идее знакомым из Москвы, тоже маленьким ребятам, они рассказали, что у них такое есть. Это же офигеть! Твоя особенность — уже общая черта со многими людьми. Но есть такой момент, что все-таки не все ребята такие открытые, не все жизнерадостные, многие сильно замыкаются в себе, становятся злыми, агрессивными. Я этого не знала, то есть я такой человек, что «вау, круто, классно». Если меня не понимают, я пытаюсь объяснить человеку: «За что ты меня ненавидишь?»
Некоторые люди маленького роста становятся озлобленными на мир. Или просто у кого-то есть еще какие-то отклонения.
Несмотря на свою особенность, Виктория не ставит крест на личной жизни. Она так же, как и остальные, умеет любить. Признается, что у нее были отношения несколько месяцев, но не сложилось.
— Я стараюсь рассмотреть личность, что человек представляет собой, не просто для галочки семью с кем-то создать, но и в принципе, в целом — чтобы мой ребенок не сталкивался с такими же трудностями, как я. Хочу, чтобы человек, который будет рядом со мной, подходил по ценностям.
Чтобы у него тоже был непробиваемый стержень, чтобы он выбирал меня, а я — его. Очень важно, чтобы был хорошим.