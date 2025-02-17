«О господи, карлик!» Как живет 140-сантиметровая актриса

Викторию Белоногову снимал известный фотограф Источник: Александр (Ежъ) Осипов / E1.RU











Виктории Белоноговой из Екатеринбурга 19 лет, ее рост около 140 сантиметров (врачи называют разные цифры). С шестнадцати лет работала в гастролирующих цирках, а теперь ведет свой блог, учится на преподавателя по физкультуре, участвует как актриса в квестах в стиле «Форт Боярд» (6+) и фотосессиях, иногда снимается в кино. Виктория рассказала E1.RU о том, как узнала, что больше не будет расти, об отношениях со сверстниками, о трудностях «маленьких людей», а также о поисках настоящей любви.

«Мама, тут проблема. Ты кого там в отцы мне выбирала?»

Вика поняла, что больше не вырастет, в двенадцать лет. Она обратила внимание, что подруга, с которой она проводит время с детства, уже выше ее на голову.

— Я говорю: «Мама, тут проблема. Ты кого там в отцы мне выбирала? А что с генами? Где обещанное советское качество?» Я по возрастной категории ориентируюсь, а тут что-то мимо. Потом она меня к генетику водила, к ортопеду, стали писать диагноз «ахондроплазия». Он у меня давно был, но я не осознавала, — говорит актриса.

Виктория в детстве. Узнали? Источник: Виктория Белоногова / личный архив

Ахондроплазия — это врожденная патология, главным клиническим признаком которой является низкий рост из-за существенного укорочения нижних конечностей. При рождении длина тела в норме или чуть ниже возрастных нормативов.

Тогда мама выдумала историю о том, что в детстве дочка съела много антивозрастного крема, потому что он вкусно пах. И Вика рассказывала об этом сверстникам.

— Проблема, понимаете, не во мне, в креме… Если б был такой крем, наверняка бы сделали противоядие. Но тут что-то это противоядие не находится, — шутит Виктория. — У нас, по-моему, был разговор, что где-то там у кого-то по папиной линии так гены сложились. У маленьких людей слабые суставы, а кости жесткие. Из-за этого тяжело расти. У нас если операции проводят, то там пилят обязательно.

У Виктории были многочисленные операции, после которых она училась ходить заново. Одна из манипуляций была четыре года назад.

Вика рассказала, как реагирует на неприятные слова в свой адрес Источник: Максим Бутусов, Артем Чудинов / Городские медиа

Виктория несколько раз заново училась ходить и бегать Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Вика выше, чем среднестатистический маленький человек, поэтому ей легко удается, например, доставать до кнопок в лифте. Однако подниматься по большим ступенькам или проходить длинные расстояния тяжело:

— Сделать десять тысяч шагов — раз плюнуть. Недавно мы ходили на квест по учебе на Каменные Палатки (геологический и археологический памятник природы — гранитные скалы-останцы, которые находятся в лесопарке Екатеринбурга. — Прим. ред.). Там такие ступеньки (речь о вышеупомянутых скалах. — Прим. ред.), они сами по себе жутко неровные и вообще дико высокие, из камней нарезаны, но я ругалась, когда по ним поднималась. Думала, что лучше уж мне поставили бы «пропуск» (прогул урока. — Прим. ред.).

Табуретка — главный друг Виктории. С ее помощью дома она дотягивается до высоких полок в холодильнике, шкафах или на антресолях.

В детстве я играла в обезьянку: лазила по книжным полкам. Они отрывались, и мама на меня ругалась. Виктория Белоногова актриса

Одежду артистка выбирает в отделах для взрослых и, если необходимо, подшивает. С выбором обуви дела обстоят сложнее: у Виктории 34-й размер ноги, и сложно найти модели без милых детских рисунков.

Одежду актриса выбирает в обычных магазинах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











«Во дворе мне было нелегко найти друзей»

Виктория училась в специализированной школе, поэтому ей легко было выстраивать отношения со сверстниками, у которых тоже были особенности по здоровью.

— В школе у меня были абсолютно нормальные отношения. Там и влюблялись в меня, как во всех девчонок, и я голову теряла от какого-нибудь Кирилла из седьмого класса, — рассказывает артистка. — Если вдруг у человека протез отпадал с руки, «нормально, свой человек». А если это произойдет где-то в обществе, то люди будут говорить: «О господи, рука отпала» или «О господи, карлик, карлик!» Что такое? Где тактика [тактичность], ребята? Давайте другое название придумаем!

Виктория признается, что выстраивать отношения со «здоровыми» людьми бывало непросто. Не все воспринимали ее всерьез:

— «Карлик» — это меня бесило и очень расстраивало. Я прямо переживала, что меня вот так воспринимают. Во дворе нелегко было найти друзей.

Виктория с сестрой, которая живет в Москве. С мамой у актрисы сложные отношения Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Двенадцать лет посвятила профессиональному спорту

Виктория учится на первом курсе педколледжа. Она станет преподавателем по адаптивной физкультуре. В будущем сможет помогать людям с инвалидностью, травмами или заболеваниями.

Актриса признается, что выбрала эту специальность неслучайно. Она двенадцать лет профессионально занималась легкой атлетикой и плаванием и ушла из спорта только в прошлом году. Но до сих пор числится в сборной Свердловской области и России.

— Именно на всероссийском уровне нас делят по классам, вводят в инклюзивные обстоятельства, где мы соревнуемся с разными людьми, со здоровыми в том числе. У меня был опыт, когда выступала на соревнованиях со здоровыми ребятами. Допустим, в плавании. Но у меня короткие ручки-ножки, далеко не уплыву, требуется больше движений, — объясняет артистка.

В своей категории Виктория занимала призовые места Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Все врачи ставили крест на спортивной карьере Виктории и предлагали ей оставить только занятия в бассейне:

— Плавание — мое всё, люблю его, но там еще меньше соперников. Я понимала, что нормативы кандидата в мастера спорта там выполнить очень тяжело.

Виктория двенадцать лет занималась легкой атлетикой и плаванием Источник: Виктория Белоногова / личный архив

«Я хотела пойти в Show Girls»

Виктория зарабатывает с десяти лет. До шестнадцати брала подработки, а после — устраивалась официально. Она трудилась в ресторане, цирке, была актрисой массовых сцен и моделью.

Фотографы часто приглашают Викторию посниматься Источник: Виктория Белоногова / личный архив

А это одна из съемок в кино Источник: Виктория Белоногова / личный архив











В общепите Виктория проработала несколько месяцев, ушла из-за низкой зарплаты и больших нагрузок:

— Я была раннером (сотрудником, который отвечает за передачу готовых блюд из кухни к столам, помогает официантам. — Прим. ред.), потом меня сделали фишкой заведения. Я показывала всякие фокусы, развлекала гостей, общалась с ними, ну и частично выполняла задачи официантов.

Несколько месяцев Виктория была фишкой ресторана Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Не все коллеги были рады Виктории, однако начальство убеждало ее в обратном и активно помогало быть изюминкой.

— Многие воспринимают меня, как необычное существо, к которому нужно привыкнуть. Я убедилась в этом, работая уже в других местах, — рассказывает Виктория. — У меня был момент, когда я отчаялась. Подумала, фишка есть, но где ее применить, не выезжая из города? Гастрольный график — не вариант. И хотела пойти в Show Girls. Позвонила туда, мне сказали: «Поставишь номер — приходи».

Источник: Виктория Белоногова / личный архив

До и после ресторана Виктория была частью цирка шапито. Самым тяжелым оказался гастрольный график, но, если бы она решила остаться, была бы возможность сотрудничать с известными людьми, например с братьями Запашными.

— Я уехала от мамы в шестнадцать лет, меня тогда не приняли в театральный — не прошла конкурс, в списках была 21-й из 20. И я отправилась в цирк, два года там проработала, в разных местах. В первые минуты ребенок не понимал: «Мама, кто это такой?» Теперь я умею работать с детьми. Очень рада, что они меня не пугаются, — говорит Виктория.

Около двух лет с перерывами Вика выступала в шапито Источник: Виктория Белоногова / личный архив











Источник: Виктория Белоногова / личный архив











Источник: Виктория Белоногова / личный архив











Она совмещает учебу и работу в квестах в стиле «Форт Боярд». Работает паспартессой (героиня шоу, которая следит, чтобы никто не нарушал правила. — Прим. ред.), иногда пугает гостей, прибирает и подготавливает площадку.

— Девочке маленького роста очень сложно. Пацаны еще где-то устраиваются, для них есть заезженные роли — паспарту и Ланнистер из «Игры престолов» (18+). Грубо говоря, ты копаешь себе путь ложкой, — поясняет Виктория.

Виктория работает в квестах в стиле «Форт Боярд» Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Когда ты знаешь, куда идешь, не обращаешь внимания на хейт»

Актриса ведет и соцсети. Она начала активно загружать видео в «ТикТок» с 12 лет под псевдонимом Вика Викина.

Виктория признается, что стала снимать ролики осознанно, а не потому, что это было модно. Главная цель — показать таким же девочкам маленького роста, как не стесняться своей особенности.

— Завоевать доверие аудитории очень тяжело. Изначально у меня были сложные отношения со сверстниками. Сама по себе я коммуникабельный человек, но первое впечатление… Человек от тебя шарахается, боится. У меня дикое желание популяризировать таких же девчонок, — поясняет Виктория.

Многие узнают Викторию на улицах благодаря ее блогу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Блог для Виктории — место, где она смогла не только найти единомышленников, но и создать хорошее портфолио.

— Много хороших слов мне писали, что я такая молодец. При этом многие люди не верят, что у меня когда-то был молодой человек. Но на самом деле всё возможно, если ты умеешь себя позиционировать. Если умеешь принимать себя, обязательно найдется свой человечек, — объясняет артистка.

Виктория любит выставлять смелые фото в соцсетях Источник: chips_girl2005 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Когда Виктория только-только начала вести блог, на нее обрушилась волна хейта. Поначалу гневные комментарии под видео ее очень расстраивали, но позже она перестала обращать на них внимание. Артистка признается, что начала верить в себя и понимать, что может быть красивой:

— Нужно пробовать, понять в первую очередь, что тебе самому подходит, нравится. Может быть, ходить к психологу. У меня было мало поддержки от близких, поэтому приходилось находить ее в чем-то другом. Когда знаешь, куда идешь, не обращаешь внимания на критику или хейт людей, которые не относятся к твоей сфере.

«Некоторые люди маленького роста озлоблены на мир»

Виктория знает всех маленьких людей в родном Екатеринбурге — четверых парней и шесть девчонок. Со многими смогла связаться благодаря работе в квестах. Еще одна мечта актрисы — собирать всех маленьких людей вместе, чтобы каждый в любой момент мог получить нужную поддержку.

— Когда я рассказала об идее знакомым из Москвы, тоже маленьким ребятам, они рассказали, что у них такое есть. Это же офигеть! Твоя особенность — уже общая черта со многими людьми. Но есть такой момент, что все-таки не все ребята такие открытые, не все жизнерадостные, многие сильно замыкаются в себе, становятся злыми, агрессивными. Я этого не знала, то есть я такой человек, что «вау, круто, классно». Если меня не понимают, я пытаюсь объяснить человеку: «За что ты меня ненавидишь?»

Некоторые люди маленького роста становятся озлобленными на мир. Или просто у кого-то есть еще какие-то отклонения. Виктория Белоногова артистка

Виктория знает всех маленьких людей в родном городе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Несмотря на свою особенность, Виктория не ставит крест на личной жизни. Она так же, как и остальные, умеет любить. Признается, что у нее были отношения несколько месяцев, но не сложилось.

— Я стараюсь рассмотреть личность, что человек представляет собой, не просто для галочки семью с кем-то создать, но и в принципе, в целом — чтобы мой ребенок не сталкивался с такими же трудностями, как я. Хочу, чтобы человек, который будет рядом со мной, подходил по ценностям.

Чтобы у него тоже был непробиваемый стержень, чтобы он выбирал меня, а я — его. Очень важно, чтобы был хорошим. Виктория Белоногова артистка