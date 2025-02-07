«Выживаю»: пенсионеры рассказали, кем они работали раньше и сколько получают сейчас

Минимально пенсионеры на Кубани получают в районе 15 000 рублей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Годовая инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, а ключевая ставка сейчас составляет 21%. Во многих странах два этих показателя, как правило, близки к друг другу. При этом, по данным Росстата, за последний год сливочное масло и сыр подорожали на 57,85%, картофель — на 85,11%, хлеб — на 25,68%. Резкий скачок цен более чем на 10% коснулся и других продуктов.

Наши коллеги из 93.RU поговорили с пенсионерами о том, как им приходится выживать с такими ценами, на что хватает пенсии сейчас и как жили до пенсии, где работали.

Какая минимальная пенсия?

Прожиточный минимум в России для пенсионеров равен 15 250 рублям, в Краснодарском крае он для стариков — 14 641 рубль.

Некоторые получают меньше прожиточного минимума. Как правило, это касается людей, которые до сих пор работают. В остальном минимально пенсионерам выплачивают в районе 15 000 рублей, если ваша пенсия меньше этой суммы, то государство доплатит.

— 12 000 рублей. Агроном.

— Пенсия с доплатой до минимума 15 500 рублей, 17 лет ИП. Оно в пенсию идет по минималке, не считая до этого стаж.

— Педагог, 14 000 рублей.

Многие пенсионеры жалуются, что им приходится выживать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











— 65 лет работаю, на пенсии с 2014 года, ветеран труда, более 45 лет стажа, а толку? Пенсия была 14 500 рублей, а с января — 16 500 рублей! Заслужила! Вот ни в чём себе и не отказывай на эту сумму — смешно! Коммуналка уже к 10 000 рублей подбирается! Что уж говорить, отдыхать некогда.

— Пенсия 17 000 рублей, стаж более 40 лет, в основном работала инженером. Ветеран труда, муж инвалид второй группы, льготы ЖКХ на двоих 50%.

— Бухгалтер, пенсия 17 200 рублей. Жирею, не по дням, а по часам.

Средняя пенсия — до 25 000 рублей

Судя по данным опроса 93.RU, в среднем пенсионеры получают в пределах 20 000–25 000 рублей. И это за десятки лет стажа на самых разных должностях.

— Моя пенсия сегодня 18 898 рублей. Работала всё время в банковской сфере, продолжаю работать.

— 40 лет непрерывного стажа. Из них шесть лет работала в Германии в ГСВГ, ветеран труда, имею награды. За ветеранство получаю 713 рублей с января 2025 года. Пенсия 21 783 рубля.

— Работаю до сих пор главным бухгалтером, стаж 43 года, пенсия 25 860 рублей.

— Северная пенсия у родителей — 18 000 рублей.

Моя пенсия 21 000 рублей, стаж — 46 лет. Я кандидат технических наук, профессор. Не работаю. читатель 93.RU

— Стаж более 30 лет, аэропорт, досмотр. Пенсия 22 500 рублей. Выживаю.

— Имею 43 года непрерывного стажа, пенсия 19 800 рублей, ветеран труда. Это такая несправедливость, люди не работали на благо страны ни одного года и сейчас получают пенсию от государства — 15 600 рублей. Им довели до прожиточного уровня, так пусть и нам добавят за каждый год работы, чтобы нас не считали дураками, вот тогда будет справедливо. Уже хватит об этом молчать.

— 24 000 рублей — с января 2025-го, стаж 38 лет, главный бухгалтер. Будучи уже на пенсии, работала еще пять лет. Инвалидность недавно неожиданно сняли, написали, что меня же от онкологии уже пролечили. Неважно, что многого в организме не хватает, рука правая плохо работает и требуются средства реабилитации. Вот рецидив будет, тогда и будете вновь оформлять инвалидность. Решила, что добиваться пересмотра не буду, а то от нервов точно рецидив будет! Государству эти мои копейки за инвалидность, наверное, нужнее, пусть пользуются.

А у кого хорошие пенсии?

Повышенную пенсию получают не так много граждан в России. Как правило, к ним относят военных, определенных депутатов и чиновников, госслужащих, заслуженных или народных артистов, министров, судей и других. Хорошо платят и другим категориям, но за определенные заслуги или тяжелый физический труд. Вот что об этом говорят пенсионеры.

— Муж шахтер (непрерывный подземный стаж 22 года + угробленное здоровье), пенсия 41 000 рублей.

— Пилот гражданской авиации, 13 лет стажа (потом часть расформировали). До максимальной пенсии не долетал, поэтому сейчас получаю в районе 32 000 рублей. Нам доплачивает профсоюз.

— Заслуженный учитель РФ, 40 719 рублей.