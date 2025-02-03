«Печаль на рынке труда»: на что идут компании, чтобы найти сотрудников, — одних сайтов уже не хватает

Компаниям бывает сложно найти работников на производство Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Работодатели стали чаще искать сотрудников не только через специализированные сайты, но и другими способами. Молодых специалистов зовут на стажировки еще во время обучения, а более опытных пытаются завлечь через друзей и коллег. О том, как изменился поиск работников, и где они сами ищут себе вакансии, — в материале наших коллег из NGS.RU.

Охота на кадры

Несмотря на то что работодатели стали чаще использовать новые способы привлечения сотрудников, специализированные сайты всё равно остаются востребованными. Исследование за последний квартал 2024 года показало, что более 80% соискателей обращаются к таким сервисам, объяснила Алена Табанайнен, HR-бизнес-партнер «Зарплата.ру».

Сайты используют для мониторинга рынка и поиска вакансий. Примерно 10% соискателей обращаются к «сарафанному радио» и к друзьям, родственникам и знакомым. Остальные ищут вакансии с помощью соцсетей и Telegram-каналов, заходят напрямую на сайты компаний, смотрят вакансии, отправляют письма и прикладывают резюме.

— То есть говорить о том, что работодатели стали реже использовать онлайн-платформы по поиску работы, не приходится, — отметила Алена Табанайнен. — Ситуация на рынке труда сложная: молодое трудоспособное население не прирастает год к году из-за демографических последствий 90-х и нулевых годов. Нехватка кадров вынуждает работодателей искать кандидатов с помощью других каналов привлечения.

Компании используют рекомендательные и реферальные программы, соцсети, мессенджеры, наружную и таргетированную рекламу. Эксперт при этом отмечает, что эти каналы полностью не восполняют все потребности работодателей и вряд ли смогут закрыть их в ближайшем будущем.

При этом реферальные программы сейчас приобретают всё большее значение. Этот способ поиска сотрудников всегда был одним из наиболее эффективных и при этом менее затратным. Но чаще всего с его помощью закрывается не больше 10–15% от общей потребности в работниках.

Сотрудников стали искать через социальные сети Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Популярность джоб-сайтов подтверждают и в пресс-службе HH.RU. Такие сервисы оставались основным каналом поиска персонала в 2024 году — в компании это объясняют тем, что площадки заточены на поиск работы и сотрудников. У работодателей там есть возможность выбирать кандидатов по определенным критериям: опыту работы, квалификации, образованию.

Также на таких площадках есть вспомогательные сервисы, полезные для HR-специалистов. Например, кандидаты могут проходить тесты на знание английского языка.

— Но кроме этого, работодатели активно пользуются сейчас и другими инструментами. В частности, растет популярность реферальных программ (когда действующие сотрудники рекомендуют на вакантные места своих друзей и знакомых), идет работа со специализированными группами в соцсетях (например, таких, где общаются вахтовые работники), HR-активности на массовых городских мероприятиях, — объяснили в HH.RU.

Кампании по привлечению молодых специалистов проводят в вузах и средних специальных учебных заведениях. Работодатели создают свои учебные программы или проводят встречи со студентами.

— Интерес к поиску работы растет, причем довольно интенсивно. Например, в Новосибирской области за 2024 год количество активных резюме увеличилось на 20% относительно 2023 года, и такого роста интереса к работе мы не наблюдали с постковидного периода, — отметила Екатерина Дегтярева, директор HH.ru в Сибири.

В то же время в самих поисковых системах запрос «поиск работы» стали использовать реже, и их количество, по подсчетам «Яндекса», снижается с 2022 года. Специалисты HH.ru объясняют это тем, что люди ищут работу через поисковые системы в случаях, когда совсем не понимают, какую работу они хотят, — у них есть только абстрактный запрос на поиск какого-то рабочего места. Рост же трафика на джоб-сайтах — показатель того, что формируется культура более осознанного поиска работы. Если раньше сервисами пользовались в основном белые воротнички, то сейчас к ним обращаются и те, кто занят физическим трудом.

«За полтора месяца ни одно резюме не посмотрели»

Еще один способ поиска работы или сотрудников — помощь кадровых специалистов. Как отметил Антон Дурнецов, основатель рекрутингового агентства BGStaff, количество обращений регулярно увеличивалось в 2022–2024 годах.

— Эффективность поиска через онлайн-сервисы падает, а людей искать надо, — объяснил он в разговоре с NGS.RU. — И работодатели прибегают к абсолютно любым способам поиска: по социальным сетям, объявлениям, реферальным программам, дают бонусы сотрудникам, чтобы они приводили кого-то в компанию.

Другой тренд, популярный в 2023–2024 годах, — управление HR-брендом. Это рекламная кампания организации, с помощью которой потенциальным сотрудникам показывают преимущества работы в этом месте. Для этого создают специальные сайты, запускают таргетированную рекламу, рассчитанную на определенных людей.

— Эффективность поиска через специальные сервисы действительно падает. Мы в 2024 году проводили эксперимент: искали логиста, искали менеджера по продажам — и это ужас. Из десяти человек со статусом активного поиска в лучшем случае два–три ищут работу. Все остальные либо не ответят, либо уже нашли, кто-то просто забыл убрать статус. Получается, что сотрудники HR-подразделений, менеджеры по персоналу делают огромную пустую работу, — заметил Антон Дурнецов.

Раньше сайтами по поиску работы пользовались в основном офисные сотрудники Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Представителям массовых профессий, чтобы найти работу, будет вполне достаточно оставить резюме на специальном сайте, чтобы оперативно найти новую должность. Редким или даже эксклюзивным специалистам это сделать сложнее: если действующий работодатель увидит его анкету на таком сервисе, это может грозить проблемами. В таком случае люди могут обращаться в кадровые агентства или к карьерным консультантам.

— В декабре–январе мы под моим именем опубликовали несколько резюме и откликались на вакансии. И какой был шок, что за полтора месяца ни одно резюме даже не посмотрели, — рассказал Антон Дурнецов. — Понятное дело, что мы размещали резюме в рекрутинге, в менеджменте по персоналу, в каких-то руководителях айтишных. И были очень удивлены, что люди тратят огромные деньги на сервис и в то же время не успевают: либо чем-то другим заняты, либо действительно там огромные потоки кандидатов.

Сложности при поиске работы иногда возникают из-за проблем в коммуникации между работодателем и соискателем. Сами компании могут пропускать много кандидатов или отказывать по незначительным причинам, а работники порой не очень серьезно относятся к составлению резюме.

— Печаль на рынке труда очень большая, и к чему это всё приведет — пока не очень понятно. Поэтому каждый, скажем так, выживает как может — используя те инструменты, до которых можно дотянуться, — заключил Антон Дурнецов.

Новых сотрудников ищут среди студентов Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











Директор по персоналу АО «СГК-Новосибирск» Константин Бережной тоже считает, что наиболее эффективные ресурсы для поиска сотрудников — специализированные сайты. Но не стоит пренебрегать также соцсетями, рекламой и работой с вузами. Например, в СГК для студентов проводят Дни карьеры, чемпионаты и конкурсы, экскурсии на ТЭЦ. Также есть реферальная программа.

— В целом способы подбора персонала стали более разноплановыми. Если раньше по некоторым вакансиям было достаточно разместить объявление и практически гарантированно закрыть их, то сейчас этого мало. Требуется целенаправленный поиск на рынке труда необходимых кандидатов и затем обучение и целевая адаптация специалистов на рабочем месте, — подчеркивает Константин Бережной.

Как и другие эксперты, он отметил, что изменение процесса поиска работников связано с низкой рождаемостью в 1990-е — начале 2000-х годов, а также высокой конкуренцией за кадры. На рынке много разных предложений для кандидатов, в том числе не связанных с производством.

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