«Если заказ не забирают, его можно съесть»: курьер рассказал о заработке и нюансах работы

Курьера ноги кормят Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Доставка обедов и ужинов, продуктов и других товаров прочно вошла в нашу жизнь. И курьеров в связи с этим стало намного больше. То и дело встречаются, бегут по улицам с большими яркими термосумками за спиной. 86.RU попросил одного из доставщиков рассказать о заработке и непредвиденных ситуациях в работе.

Игорь живет в Сургуте, работает курьером несколько месяцев. Летом доставлял заказы пешком или на самокате, зимой пересел на машину.

Дальше — от первого лица.

Как устроился курьером

Курьером устроиться просто, берут практически всех начиная с 16 лет. Я скачал приложение, отправил заявку, со мной связались и взяли. Личных встреч или видеосозвонов с работодателем не было. Я загрузил паспорт, другие документы, подписал договор. Всё заняло один день. Потом ознакомился в приложении с обязанностями, правилами. Посмотрел пару видео на YouTube. Еще нужно было скачать приложение «Мой налог». Кстати, из службы поддержки звонили раза 4, спрашивали, всё ли понятно по работе.

В моей компании курьер может сам выбирать, как ему работать. Никто не устанавливает графики. Я могу выйти пару раз в неделю или взять, например, максимальную 12-часовую смену. Также можно выбрать район, по которому будешь передвигаться.

Сегодня на улице холодно и ветер сильный, но я уже запланировал выйти на 4 часа поработать — с 17:00 до 21:00. Отказываться не буду, потому что могут наказать и потом меньше начислить бонусов. Если предупреждаешь, что планы изменились, за сутки, штрафные санкции не вводят. Если причина уважительная — например, заболел и предоставил справку, — тоже.

В назначенное время нажимаю кнопку в приложении, что вышел на работу, и мне практически сразу поступает заказ. В нем отображается адрес, откуда я должен его забрать, номер заказа, время, которое дается на доставку. Как правило, спешить не приходится.

Приехал я, например, в шаурмичку. Там сотрудник идентифицирует заказ и отдает его мне. Я везу по адресу. За несколько минут до того, как его отдаю, уже поступает следующий. Но время начинает отсчитываться, только когда первый доставлен. Работодателю без разницы, как будешь передвигаться — на машине или пешком. Можно арендовать у компании велосипед или самокат. Я летом так и делал.

Бывают мультизаказы — когда приходишь в заведение, например в «Магнит», и тебе выдают несколько пакетов на разные адреса. Сначала отношу тот, который ближе, потом тот, который дальше. Люди могут заказать один чебурек или несколько 5-литровых бутылок воды. Разница в весе может быть огромная.

Заказ нужно обязательно класть в сумку, выданную компанией. Даже если это какой-нибудь шампунь из «Магнит Косметик». Были случаи, когда я сумку оставлял в машине и шел забирать товар, но мне его не отдавали. Приходилось возвращаться.

Как платят

Оплата у курьеров, как правило, почасовая и фиксированная. Например, сейчас час стоит 130 рублей. Плюс проценты от заказа. С ними какая-то сложная система. Можно доставить тяжелый пакет из гипермаркета с продуктами и получить 90 рублей, а можно шаурму — и за нее 250 рублей. В среднем доплата за каждый заказ — в районе 100 рублей.

У компании есть различные акции, которыми она стимулирует курьеров. Например, предлагают сделать за месяц 90 заказов и получить вознаграждение. Суммы разные: от 10 000 до 20 000 рублей. Предусмотрены чаевые, но это редкость.

В целом чем больше заказов выполняешь, тем больше зарабатываешь. Всё просто. Если не напрягаться и работать в день по несколько часов, выйдет в районе 50 тысяч рублей в месяц. Если прямо плотно работать на машине и брать длительные смены, то можно и по 120 тысяч рублей иметь на руки. Но тут еще важный момент — машина нужна маленькая, чтобы не съедала много бензина. Иначе невыгодно. На топливо много денег уходит.

Зарплату платят, как и везде, два раза в месяц. Задержек не было.

Нестандартные ситуации

Нестандартные ситуации в работе курьера, конечно, встречаются. Например, доставлял заказ в общежитие. Внизу сидели консьержка и охранник. Внутрь пускать меня категорически не хотели, а клиент не брал трубку. Минут пять я подождал, потом попросил охранника подняться к клиенту. Заказчик спустился, извинился.

А бывает, что так и не дозваниваешься. Тогда обращаешься в поддержку. Они фиксируют это. Конечно, работодатель говорит, что лучше бы было отнести заказ обратно или утилизировать. Если выбираешь второй вариант, тебе ничего не грозит.

А еще нужно быть внимательным к телефону. На нем завязана вся работа курьера. Если он вдруг разрядится неожиданно, то всё — твоя смена закрывается. Приложение это тут же фиксирует. Потом могут наказать, потому что быть на связи во время смены — обязательное условие.