До 500 тысяч на руки: аналитики назвали высокооплачиваемые вакансии в Ярославской области

Высокооплачиваемые вакансии в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Аналитики сервиса hh.ru назвали топ небанальных и высокооплачиваемых вакансий, открытых в Ярославской области в ноябре 2024 года. По данным специалистов, за последние месяцы на рынке труда наблюдается дефицит рабочих кадров. Это влияет на предложения.

— За последний месяц работодатели Ярославской области разместили более 13,6 тысячи новых вакансий. Это на 8% больше, чем в конце 2023 года. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий, — отмечают в hh.ru.

Фитнес-тренер

Зарплата: до 500 тысяч рублей на руки.

Требуемый опыт работы: 3-6 лет.

Среди ярославцев ищут фитнес-тренера на удаленную работу в Simpi Fit. В обязанности специалиста будет входить составление программы тренировок и запись их на видео для самостоятельного прохождения гостями клуба.

Креативщик в команду подкастеров

Зарплата: от 100 до 300 тысяч рублей на руки.

Для этой работы опыт не требуется. В команду подкастеров можно попасть даже начинающему специалисту. Главное — предлагать креативные идеи и стратегии и уметь руководить командой.

— Приветствуются навыки в монтаже, в первую очередь, чтобы качественно составлять техническое задание и доводить до идеала работу рилсмейкера, — пишет работодатель.

Арт-директор

Зарплата: от 140 тысяч рублей на руки.

Опыт работы не требуется.

В студию дизайна Munky требуется арт-директор для разработки и создания дизайн-проектов. Есть возможность выбора работы в офисе или удаленно.

— Задачи: разработка дизайн-концепции совместно с командой, сопровождение дизайн-проектов, участие в переговорах с клиентами, презентация, обоснование идей и решений, спецпроекты агентства, — говорится в объявлении.

Аудитор процессов качества

Зарплата: от 137 тысяч рублей.

Требуемый опыт работы: 1-3 года.

Компания АО «Желдорреммаш» в поисках аудитора процессов качества в свою команду. Чтобы претендовать на эту вакансию, необходимо иметь техническое образование, с опытом работы в локомотивном депо на руководящей должности. Кроме того, требуется справка об отсутствии судимостей.

— Обязанности — технический аудит производства, — уточняет работодатель.

Работник на фабрику чипсов и кукурузных палочек

Зарплата: от 105 до 180 тысяч рублей на руки.

Опыт работы не требуется.

На производство ООО «Клин-Про» ищут грузчиков и сортировщиков. Работа вахтовая на фабрике чипсов и кукурузных палочек в Мытищах Московской области.

В обязанности сотрудников будет входить сортировка пачек с чипсами по вкусовым категориям, проверка на брак при сходе с конвейерной линии, сбор снеков в коробки и погрузка в машины.

Гладильщик белья

Зарплата: от 64 800 рублей.

Опыт работы не требуется.

Компания по организации подработок ищет сотрудников для глажки белья. Платить обещают по факту отработанной смены. Работодатель обещает, что при постоянном графике работы зарплата в месяц будет выходить 64 800 рублей. При этом за одну смену платят 2700 рублей.

В обязанности сотрудников входит глажка и отпаривание постельного белья. Смены длятся по 12 часов.

IT-специалист

Зарплата: от 73 тысяч до 125 тысяч рублей.

Требуемый опыт работы: 1–3 года.

В IT-компанию «Тензор» ищут проектировщика пользовательских интерфейсов (UI/UX). Работать можно как из офиса, так и удаленно. Условия: полная занятость. В основные обязанности будет входить разработка интерфейсов продукта СБИС, создание прототипов интерфейсов, консультирование разработчиков по своей предметной области.

От кандидатов на вакансию ждут высшего технического образования, знание графических программ, чувство вкуса и умение «дожимать» поставленные задачи.

Работодатель обещает премию от 5 до 20% по итогам работы за месяц, возможности профессионального и карьерного роста, дружный, весёлый молодой коллектив, а также совместные корпоративные праздники и спортивные мероприятия.