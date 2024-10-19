«Работа по вызовам до сих пор в кошмарах снится». Почему уходят врачи — честный монолог медика

Доктора поликлиник не выдерживают переработок и скотского отношения Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Многие врачи в России хотят уволиться. По разным причинам, но в основном из-за низких заплат. Чаще всего о желании уйти из сферы здравоохранения заявляют терапевты и анестезиологи-реаниматологи. 86.RU поговорил с детским врачом, она не так давно уволилась из поликлиники. Далее — от первого лица.

Каждый четвертый врач в России хочет уволиться из-за хронических переработок, еще 38% медиков заявляют о низких зарплатах и 37 — о нехватке персонала. Чаще всего в опросе сервиса «Актион медицина», проведенном совместно с соцсетью «Врачи.рф» в конце 2023 года, о желании уйти из сферы здравоохранения заявляли терапевты и анестезиологи-реаниматологи.

Когда я устраивалась в поликлинику почти пять лет назад, я примерно понимала, что меня ждет, но нас не готовили к реальной работе с пациентами, не учили себя защищать. Дисциплина «этика и деонтология», которая как раз и призвана этому научить, проходится поверхностно на втором курсе. Ты выходишь из университета, по ощущениям, стерильным, поначалу проблема в этом. Позднее же меня съели переработки и то, что у нас называется оптимизацией. Нет времени на семью, отношения и вообще на собственную жизнь — ты приходишь домой, чтобы упасть спать, и так один день сменяет другой годами.

Когда я только-только после универа устроилась на работу педиатром, мне было страшно ошибиться, что-то не заметить, страшно что-то пропустить. Ну, как и везде, наверное, процесс адаптации. Ты привыкаешь и постепенно адаптируешься ко всему, но я так и не смогла привыкнуть к самой системе работы.

Мы не служба помощи, а служба обслуги

Больше всего, конечно, на меня повлияла сама система, непродуманная. Не отстроена коммуникация с начальством, пациентами. Работы много, а людей не хватает, задачи распределяются неравномерно и неграмотно. Для меня самое страшное — работа по вызовам, до сих пор в кошмарах снится.

Всё строится на том, что ты должен угодить пациенту, в любой непонятной ситуации люди начинают качать права — «я имею право вызвать врача», а то, что у ребенка даже температуры нет, но есть очередь из тех, кто действительно не может прийти на прием, никого не волнует. Ситуации с вызовами абсолютно разные: кому-то не нужен фельдшер, подавай врача, кто-то просто идти не хочет.

При конфликтных ситуациях для начальства виноват ты, потому как есть негласное правило «пациент всегда прав» — это годами сложенная система, которую может сломать только государство. Получается так, что мы не служба помощи для людей, а служба обслуги. Изначально мы как альтруисты идем людям помогать, потом из-за этого альтруизм угасает.

Интересует ли тебя через несколько лет помощь людям? Ты впахиваешь как лошадь, а условия у нас — сами видите: работы куча, но за переработки никто не платит, либо так нагружают дополнительными ставками, что успеваешь только есть, спать и работать, и то не всегда.

Хорошая зарплата была только во время коронавируса

Самую большую зарплату я получала в ковидные времена, тогда были доплаты и при переработках выходило иногда до 200 тысяч рублей, но в остальное время даже при такой нагрузке — максимум около 90 тысяч, но за эту зарплату из тебя всю душу вытрясут — работать будешь с 8 утра и до 8–10 вечера с одним выходным.

Работала за всё время я в двух поликлиниках в двух городах. Конечно, зарплата отличается. При той же нагрузке в большом городе я получала ощутимо больше — на 10–15 тысяч, мы с бывшими коллегами специально сравнивали зарплаты. Я думаю, что тут всё зависит от главврача — иногда приходится писать жалобы, чтобы доказать что-то. Я вот доказывала, что заболела ковидом на работе.

Есть пациенты, которые думают, что умнее тебя и сами себя вылечат

Когда только устраиваешься на работу, тебя не воспринимают как врача. Начинается вот это: «Ой, молодая, ничего не умеет», не соблюдают рекомендации. Люди, особенно взрослые, не понимают, что у молодых специалистов знания свежие, ровесники более адекватно относятся к возрасту.

Находятся пациенты, которые считают, что они умнее тебя, начинают учить. По сути, человек обращается к тебе за помощью и не соблюдает рекомендации при лечении ребенка. Отсюда низкая эффективность лечения и затяжные ОРВИ, осложнения. Ребенок может две недели кашлять, потому что к лечению, выписанному доктором, добавляют еще что-то свое. Ты пациенту объясняешь, что вот это делать не нужно, это мешает или это вызывает рефлекторный кашель — бесполезно.

Муж сказал: «Увольняйся на хрен»

Естественно, это отражается на семейной жизни. Когда вы встречаетесь — еще ладно, а когда семья… Мы не виделись, он у меня по вахтам работает, неделю его не вижу, вторую — только ночью. Даже сил банально нет на какие-то романтические моменты. Доходило до того, что фильм соберемся посмотреть, а я через полчаса уже отрубаюсь — всё, нет меня. Это тоже имело значение, потому что в приоритете, конечно, семья, не работа. Она должна быть для души, а не наперекор всему.