«Не стесняюсь проверять мусорные баки»: как школьный учитель поднимает деньги, выброшенные горожанами

Заработать на мусоре просто, но придется постараться Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Красноярец Степан Максимов преподает в вечерней школе. Много денег там не заработаешь, но он нашел подработку, от которой многие, наверное, скривят лица: собирает мусор и сдает его в утиль. Наш коллега из NGS24.RU Алексей Тайганавт провел день со Степаном и узнал, сколько денег на этом можно заработать (даже если работать в полруки).

Почувствовал себя Нестором Петровичем из «Большой перемены»

Вместо задних сидений в его хэтчбэке «Лада-Гранта» — коробки с пластиковыми бутылками и мешок с утилем.

— Вообще-то я в эту машину стараюсь не грузить отходы, она у меня для жизни, — с автопорога говорит мне Степан Максимов. — Под мусор я специально «четверку» купил (ВАЗ-2104. — Прим. ред.) 1993 года выпуска, в пятьдесят тысяч всего обошлась, она чуть помоложе меня. Хорошая машина, как-то на ней даже пианино вывез. Только ремонта требует много.

Из центра города мы выдвигаемся на окраину, там у школьного учителя Степана Максимова свой цех по сортировке мусора. За рулем он сидит в безнадежно заляпанных краской джинсах и серой спецовке.

— Это в секонд-хэнде брал специально для работы, — поясняет на ходу.

На «четверке» однажды вывез пианино Источник: фото из личного архива Степана Максимова











— Отпускные кончились, а жить как-то надо. И я в это время живу, грубо говоря, только за счет мусора, — рассказывает Степан. — Здесь за вывоз заплатили, там старую технику разобрал — цветной металл взял. На две-три тысячи сдал, можно в день так вот зарабатывать. Собираешь отходы, где можешь.

Рулит аккуратно, чтобы утиль не кидало по машине.

— Особенно выгодно сдавать советскую электронику, — продолжает Степан. — Те же конденсаторы в старых платах стоят 85 рублей за грамм, потому что там платина и палладий. Но сейчас их совсем мало осталось.

Советские платы сдавать выгодно Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Вообще-то электронику Степан должен был собирать не для утиля, а наоборот, чтобы работала, — по своей основной специальности инженера-связиста. Он закончил технический вуз в Новосибирске, в 2015-м перебрался жить в Красноярск.

— Первое время работал в интернет-компании, но понял, что айти — это не мое. Стал репетиторствовать, после педагогической переподготовки устроился в частную школу преподавателем физики, — рассказывает Степан Максимов. — Потом коллеги предложили поработать в вечерней школе. Сразу представил себя в роли Нестора Петровича, помните фильм «Большая перемена»? Я еще даже ответить не успел, а мне директор перезванивает и зовет на собеседование. Преподаю уже третий год там физику, математику, технологию. Встаю в пять утра, чтобы подготовиться к школе, провожу уроки, зато днем свободен и есть время для второй работы.

— Что говорят в школе про вторую работу?

— Это я в основном говорю, в «Разговорах о важном» рассказываю про экологию и о важности раздельного сбора мусора.

Здесь лежат деньги Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











Стесняться тут нечего

Прибранный центр города уже давно сменился слегка менее ухоженным районом.

— В мусорных баках тоже можно собирать? — уточняю.

— Почему бы и нет? Я не стесняюсь. Копаться не буду, а если есть что-то ценное рядом или на поверхности… Соблюдаешь, конечно, санитарно-гигиенические правила: перчатки, специальный крем, паста защитная есть, чтобы руки отмывать… Люди же, по сути, деньги выбрасывают. У меня сердце кровью обливается, когда тебе на бензин не хватает, элементарно, а кто-то условную тысячу рублей может просто выбросить в мусорный бак. Обидно.

Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Родственники не осуждают за мусорные баки?

— Скептически, скорее, ко всему этому относятся. Не верят, что на этом можно хорошо заработать. Но родители перестали выбрасывать мусор в одну кучу, сортируют.

Степан останавливается возле уличных контейнеров. Они пусты. Но за баками он находит большой кусок полиэтилена, какую-то железку, вросшую в землю («15 рублей за килограмм железа дают»), пластик и консервную банку. Не обращая внимание на выражение лиц мимо проезжающих водителей, которые видят двух с виду приличных мужиков, копающихся в мусорке, Степан резюмирует: «Это забираем».

Цены на металл зависят от сезона Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Однажды нахожу вот так металл и только хочу унести его, подъезжают цыгане на «Газели» и говорят: «Это наше». Ругаться я с ними не стал, пусть забирают, не обеднею, — рассказывает Степан. — В другой раз поспорили за находку с каким-то мужиком, он сказал, что нашел первым и оставил всё, чтобы сходить за мешком. Иногда видишь где-то возле подъездов куча хлама стоит — тоже в дело. Плюс «сарафанное радио», народ звонит: «Можете вывезти?», я говорю, давайте заберу. У нас сообщество свое в ВК «Я сдаю в переработку», там есть услуга экотакси, люди готовы платить за то, чтобы их мусор вывозили и экологично утилизировали.

— Сколько это стоит?

— 450 рублей забрать от двери.

Заезжаем на почти безлюдную территорию промзоны. На землях давно выброшенного временем советского элеватора теперь высятся горы современного утиля: мешки со стеклом, запакованные высотой в два этажа прессованные пластиковые бутылки. Немногочисленные работники пункта приема вторсырья появляются из подсобки, лишь когда слышат звук подъезжающего авто, чтобы взвесить городские отходы и рассчитаться.

Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Но школьный учитель Степан Максимов здесь уже давно свой, управляется сам. Из багажника взваливает на весы коробки со стеклом. Дисплей показывает 60 килограммов.

— Вот сейчас мы заработали 120 рублей, в соседнем боксе сдадим семь килограмм пластика, это еще +175 рублей, — подсчитывает Степан.

План такой

— Здесь не было ни рам, ни ворот, ничего, полная заброшка, — показывает Степан небольшое помещение своего склада в огромном пустующем здании бывшего элеватора. — Всё сам устанавливал, ремонтировал. Конечно, пока бардак тут у меня, времени не хватает довести всё до ума, но, главное, есть, где складировать отходы.

Разбираться с мусором начал лет шесть назад, рассказывает Степан, начиналось всё с волонтерства — собирал через соцсети людей убирать нелегальные свалки в Красноярске и пригороде. Потом решил поставить всё это на профессиональную основу.

Помещение в заброшке делал сам Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Поначалу арендовал гараж за две тысячи в месяц. Потом его стало не хватать. Нашел это помещение, нанимал еще одного сотрудника, но понял, что пока не тяну по деньгам. Решил пока самостоятельно. Видите, сколько всего накопилось, — говорит Степан, показывая на хлам возле цеха.

— Сколько на этом можно заработать?

— Ну, если как я, то есть вполсилы, то 50 тысяч в месяц выходит. Отнимаем сопутствующие расходы, получится около 30 тысяч рублей чистыми. Если заниматься целенаправленно, без отрыва, то, думаю, около ста тысяч в месяц вполне реальная сумма. И это не предел.

Чужой среди своих Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











— Давайте бизнес-план.

— Если вот так «на коленке», то: покупаем старую машину для перевозки — можно в деревне поискать тысяч за шестьдесят. Аренда гаража обойдется в районе семи тысяч рублей. Спецодежда (можно в «секонде») плюс-минус три тысячи. Бензин, непредвиденные траты — это еще тысяч семь. В общем, приблизительно сто тысяч для старта. Можно попробовать заявиться на гранты для предпринимателей, будет еще проще.

Стартап за сто тысяч Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU











И обязательно изучить какие виды пластика есть, куда какой сдать. С металлами то же самое: черные — понятно, а цветные — там разные виды, надо научиться отличать их друг от друга. Отслеживать цены: например, чермет сейчас 18 рублей за килограмм, медь около 700, к зиме будет дорожать. Лучше поднакопить и сдать позже.

По пути обратно в центр Степан успевает мне показать несколько пунктов приема лома, но сам уже переключается и спешит. В начале учебного сезона нагрузка выше, нужно еще успеть подготовиться к завтрашним урокам.